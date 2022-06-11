Тайная вечеря: что происходило в ту ночь на последней трапезе Иисуса и апостолов

Тайная вечеря – событие, относящееся к новозаветной истории, последний ужин Иисуса Христа с его 12 самыми близкими учениками – апостолами.

На Тайной вечере Господь устанавливает таинство Евхаристии, наказывает своим последователям быть смиренными, по христиански любить друг друга, а ещё рассказывает о предательстве себя одним из учеников.

БИБЛЕЙСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Что говорится про заключительную трапезу Спасителя и его учеников в Библии? Давайте узнаем. Перед праздником Пасхи апостолы интересуются у Иисуса, в каком месте он хочет провести торжественный ужин. Спаситель указывает на избранного им человека в Иерусалиме, к которому и отправляет своих учеников, чтобы договориться насчёт ужина. Им следовало сказать, что подходит время Господа и он хочет отмечать праздник Пасхи совместно с апостолами в его доме.

Ученики выполняют наказание Иисуса, занимаются подготовкой пасхальной трапезы. Она была закрытой, а потому присутствовать на ней имели право лишь сам Христос и 12 его апостолов. Последние догадывались, что Учитель готовит их к чему-то особенному. Он говорит им, что очень хотел съесть с ними последнюю пасху перед Своими страданиями.

Но ученики начинают спорить насчёт того, кто из них будет главным после Иисуса.

Спаситель же прерывает их дискуссию, говоря, чтобы тот из них, кто больше, был как меньший, а начальник — как служащий. А желая быть более убедительным, научить апостолов смирению и служению ближним, Иисус снимает верхнее одеяние, берёт полотенце и ёмкость с водой, а затем моет ноги учеников, вытирая их. После того, как Он сделал это, то надевает одежду, возвращается за стол и говорит, что если даже Он, сам Господь и Учитель, не побрезговал омыть их ноги, то они должны делать тоже самое друг дружке.

Затем ужин продолжается, когда Иисус берёт в руки хлеб, молится, благословляет его, а потом подаёт апостолам, говоря: «Примите, ешьте, сие есть тело Моё, которое за вас предаётся». После чего берёт чашу с вином, снова молится, отдаёт её ученикам, говоря: «Пейте от неё всё, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

Такими действиями Спасителя устанавливается на Тайной вечере великое Таинство Евхаристия (то есть особое освящение хлеба и вина для их последующего употребления в пищу). В процессе пасхального ужина, перед своей смертью на кресте, Спаситель открывает ученикам, что он принесёт себя в жертву, чтобы спасти человечество.

Кроме того на Тайной вечере Христос обращается к апостолам и говорит следующее: «Истинно говорю вам: один из вас предаст Меня». Ученики от таких слов приходят в настоящее недоумение, не понимая, что имеет в виду их Наставник. Каждый из них начинает спрашивать у Иисуса: «Не я ль, Господи?».

А один из самых любимых учеников Христа Иоанн, припадает к его груди и вопрошает: «Господь! Кто это?». На что Спаситель отвечает: «Тот, кому Я, обмакнув, подам кусок хлеба». Обмакивает хлебный ломоть, а затем подаёт его Иуде Искариоту, говоря: «Что делаешь, делай скорее».

В тот миг душу Иуды окончательно забрал в свою власть Дьявол, он покинул комнату, где проходила Тайная вечеря и отправился предавать своего Учителя. Но только лишь Иуда правильно понял смысл сказанного Христом, а все остальные апостолы подумали, что Иисус отправил Иуду за покупкой необходимого к трапезе.

По тексту Евангелие до конца неясно, причащался ли предатель вместе со всеми апостолами либо же он был обличён Спасителем ещё до таинства Евхаристии. Однако, понятно, что Иисус пытался вызвать у Иуды раскаяние, чтобы тот не совершил предательства.

Христос ещё долго в ту ночь беседовал с учениками. Он открыл им, что все они будут соблазнены о нём и все убегут, бросив Его самого. Ученик по имени Пётр начал отчаянно доказывать, что он-то никогда не оставит Спасителя. Однако, Учитель отвечает ему следующее: «Истинно говорю тебе, что этой ночью, прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня, сказав, что не знаешь Меня».

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ И ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА

В православной церкви установлено богослужение в честь того памятного события (Евхаристии), что случилось в четверг накануне Пасхи. Выполняют её в Чистый четверг перед Воскресеньем Христовым.

Но этим всё не ограничивается, в другие дни года во время литургий до причащения священнослужители произносят молебен, авторства Иоанна Златоуста, в начале которого звучат слова: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими…». Получается, что сакральное значение, которое имела Тайная вечеря, для всей христианской истории, постоянно вспоминается верующими.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ В ИСКУССТВЕ

Очень многие живописцы и иконописцы были вдохновлены данным библейским событием для создания своих шедевров. Пожалуй, самая известная на сегодняшний день картина – «Тайная вечеря» авторства Леонардо да Винчи.

Правда, у многих исследователей после тщательного изучения фрески возникло недоумение – ведь в то время, когда жил Иисус, люди ещё не пользовались стульями и столами при совершении трапезы, а сидели на коврах на полу. Поэтому, они считают, что Леонардо немного пофантазировал, воссоздавая события Тайной вечери.

В качестве более правдоподобного примера называют картину, принадлежащую перу Александра Иванова, на которой, по утверждениям экспертов, восточные традиции тех времён изображены более точно.

ПРИТЧА О ТАЙНОЙ ВЕЧЕРЕ

Сохранилась притча, связанная с созданием полотна Леонардо да Винчи. Считается, что живописец срисовывал всех участников трапезы с реальных людей, которых подбирал очень тщательным образом. Прообразом Иисуса стал юный певчий при церковном хоре. Картина уже была почти готова, оставалось найти подходящую модель для роли Иуды, но да Винчи никак не удавалось это сделать.

Когда мастер практически отчаялся, совершенно случайно он обнаружил на улице грязного и оборванного человека, на чьём лице запечатлелись все возможные пороки. С него Леонардо и решил писать предателя. После завершения картины, когда оборванец увидал себя на ней, то с удивлением сообщил, что тремя годами ранее он уже позировал для той же фрески, только на роль Спасителя.

Данная притча учит тому, что всегда важно жить в согласии с волей Божьей, помнить про подвиг, совершённый Иисусом и верить в то, что вы будете спасены. Ведь благодаря искренней вере человек может стать святым, получить шанс на вечную жизнь. А в результате неверия – становится жалким существом, которое не в силах противиться греху, начинает служить Сатане.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

В романе британского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи» главные герои анализируют картину Леонардо, чтобы решить загадочное убийство Жака Соньера. По книге в 2006 году был снят одноимённый фильм.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2498022369270171856/

А вы знали об этом?

Рабство в исламских странах, прежде всего в Османской империи, имело куда меньший масштаб, чем в средневековых Западных державах. Ислам запрещал кабалить единоверцев и поощрял освобождение невольников, принявших мусульманство. Мало кто знает, но в арабских странах не существовало и крепостного права. Невольники на Востоке работали не в производстве, а в сфере услуг: прислуживали в домах и кофейнях, торговали, служили во флоте и армии, а также работали в администрации. Больше всего среди турецких невольников было женщин – наложниц и разного рода куртизанок.

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