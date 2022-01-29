Икона Страшного суда: описание

Икона Страшного суда является очень важной и значимой в православии. На ней изображены сцены, которые случатся после второго пришествия Иисуса Христа. Считается, что тогда каждый человек предстанет перед судьей, и каждый получит по своим делам и заслугам.

Возникновение сюжета иконы и первые изображения

Что можно сказать об истоках возникновения этого сюжета в христианстве? Считается, что впервые эти композиции стали появляться на стенах храма еще в Византийской империи до иконоборческого периода. Датируются они четвертым веком. Первые изображения описывали притчу о десяти девах, а также разделении козлов и овец (грешников и праведников). Лишь к восьмому веку в Византии было сформировано изображение, которое впоследствии стало каноническим. Так появилась икона Страшного суда.

На Руси эти образы существовали практически с самого начала крещения и имели особое значение для православных.

Что повлияло на возникновение сюжета

Во многом сюжет иконы Страшного суда был взят из Евангелия и Апокалипсиса, а также из других древних книг Византии и Руси, таких как: Слово Палладия Мниха, Слово Ефрема Сирина, Житие Василия Нового и др. Также значительное влияние на него оказали и откровения Иоанна Богослова.

Одним из важных источников, по которым писалась икона Страшного суда, было откровение пророка Даниила. Его видения вообще считаются значительными в православии, что описано в соответствующей книге пророка. Некоторые мотивы из нее и взяты для сюжета иконы Страшного суда, а именно те, которые говорили о конце света и пришествии Иисуса.

Сюжет иконы Страшного суда на Руси

В России этот сюжет впервые зафиксирован в XII веке на стенах Кириллового монастыря, который находится в Киеве. В конце этого же века такие же изображения появились в Георгиевском соборе, в церкви Спаса Нередицы и Дмитровском соборе. И это не случайно, так как считается, что именно это изображение повлияло на князя Владимира, который положил начало крещению Руси. Об этом факте упоминается в “Повести временных лет”.

Ранняя икона Страшного суда изображала не только сам суд, но и сцены Апокалипсиса, которые в дальнейшем разделились. Первые изображения сюжета не имели четко зафиксированных моментов в определенных местах иконы, так как, например, звери из пророчества Даниила. Лишь к XVI-XVII веку каждая деталь сюжета приобрела свое место.

Описание сюжета

Сама композиция изображения Страшного суда очень богата действующими лицами и событиями. В целом икона “Страшный суд”, описание которой довольно обширно, состоит из трех регистров. Каждый из них имеет свое место.

Обычно в верхней части иконы размещен образ Иисуса, по обеим сторонам которого находятся апостолы. Все они участвуют в процессе суда. Нижняя часть иконы занята трубящими ангелами, которые созывают всех.

Далее под изображением Иисуса находится престол (Этимасия). Это судейский трон, на котором могут быть размещены копье, трость, губка, Евангелие. Это важная деталь в этой композиции, которая впоследствии становится самостоятельным символом.

Нижняя часть изображения рассказывает о том, что будет происходить с праведниками и грешниками, которые пройдут Страшный суд Божий. Икона тут разделяется. Справа от Христа можно увидеть праведников, которые движутся в Рай, а также Богоматерь, ангелов и райский сад. Слева же от Христа изображен ад, грешники и бесы, а также Сатана.

Эти две части иконы в устоявшемся сюжете могут разделяться огненной рекой или змием. Последний изображен с извивающимся телом через всю икону, а хвост его опущен в ад. Кольца змия часто называли по имени мытарств (блуд, пьянство и др.).

Толкование сюжета

Икона Страшного суда, толкование которой кому-то может показаться жутковатым, имеет свой смысл для верующих. По Божественному замыслу, деяния каждого человека, когда-либо жившего на земле, будут пересмотрены на Страшном суде, председательствовать в котором будет Иисус Христос, сын Божий. Это случится во время его Второго пришествия.

После суда человеку будет прямая дорога либо в ад, либо в рай, согласно его поступкам. Считается, что это особый момент в обновлении мира, душа может навсегда соединиться с Богом или навсегда уйти к дьяволу. Однако суть композиции заключается не для устрашения человека, а для того чтобы он задумался над своими деяниями, совершенными грехами. Также не стоит отчаиваться и терять надежду, нужно просто раскаяться и начать меняться.

Древние изображения Страшного суда, которые дошли до наших дней

До наших дней дошло несколько древних изображений, которые сохранились как роспись в храмах. К примеру, в Салониках в церкви Панагии Халкеон роспись датируется 1028 годом, на Синае, в монастыре св. Екатерины, сохранились две иконы Страшного суда. Также в Лондоне, в музее Виктории и Альберта, находится пластина из слоновой кости с этим изображением, в Венеции в базилике Торчелло выполнена мозаика с этой темой.

Также существуют древние изображения и на Руси. К примеру, в Московском Кремле Успенского собора находится самая ранняя икона “Страшный суд” (фото представлено ниже). Также такие росписи можно найти в некоторых храмах (о них говорилось выше).

Слова святых о Страшном суде

О Страшном суде очень много сказано как в Священных писаниях, так и в высказываниях святых. Очень многие держали это изображение перед взором, чтобы видеть последствия грехов и нерадения духовного.

Св. Феофан Затворник говорил о непрестанной подготовке ко Второму пришествию Господа, не думая о том, когда это будет. Он считал, что это случится непременно, но когда – неизвестно.

Св. Иоанн также считал, что нечего гадать, когда случится последний день, однако существуют страшные предзнаменования скорого конца. Это различные напасти и разрушения, войны и голод. Сам же человек изменится, забудет законы Божьи. В это время будут множиться грехи и зло.

Итак, все святые отцы считали важным помнить про второе пришествие и Страшный суд. Икона с этим образом наглядно помогала в этом, ведь ее композиционный ряд составлен таким образом, чтобы видеть все наглядно и подробно (райское блаженство праведников и адские муки грешников).

Сюжет Страшного суда в картинах художников

Итак, как видно, для верующих христиан является очень важной композиция, где изображен Страшный суд. Икона и роспись на стенах храмов – это не единственное, где проявлялась эта тема. Она была и есть очень популярной у художников. Это довольно яркая тема, которая нашла свое место и в живописи.

К примеру, у Микеланджело есть фреска, выполненная на эту тему. Она находится в Сикстинской капелле. Хотя это и был заказ папы, но сам живописец выполнил ее на свой манер. На ней изображены обнаженные тела, откровенно описана анатомия мужчин. Это в дальнейшем даже привело к конфликту.

Также очень известным является триптих Иеронима Босха. Это очень сильная картина, которая некоторым образом воздействует на смотрящего. Считается, что никто, кроме Босха, впоследствии не сумел так передать то, что никто из живущих не видел воочию. Сюжет на картине делится на три части. В центре – изображение самого суда, слева находится рай, а справа – ад. Каждая композиция очень реалистична.

Конечно, это не все мастера кисти, которые использовали библейский сюжет Страшного суда в своих картинах. Очень многие были вдохновлены апокалиптическими композициями, после чего пытались создать свое виденье этого. Не все придерживались библейских моментов, проявляя свою фантазию. Таким образом, появилось множество вариаций Страшного суда, которые были далеки от канонов.

Изображение кисти Васнецова

Виктор Васнецов в свое время создал немало картин на религиозную тему. Одной из них была фреска Страшного суда в Киевском Владимирском соборе, а также в Георгиевском соборе.

Икона Страшного суда Васнецова в Киевском соборе появилась первой. В написании автор не использовал уже устоявшиеся каноны, поэтому изображение выглядит несколько театрально, хотя и построено на основе библейских и святоотеческих текстов. В центре композиции находится ангел, который держит весы в руке. По одну сторону от него находятся грешники и геенна огненная, в которую они, собственно, и падают. По другую сторону находятся молящиеся праведники.

Как видно на изображении, среди грешников находятся богатые, цари, люди духовного сословия. Автор хотел этим показать, что перед Богом все равны в момент истины. Для всех людей будет справедливое решение в последний час. Вверху изображения находится сам Господь, который держит Евангелие и крест. Рядом с ним находится Божья Матерь и Иоанн Предтеча.

Вторым было написано полотно для Георгиевского собора. Его сюжет остался неизменен и, по словам многих, кто видел картину впервые, производил ошеломляющее впечатление. Именно это полотно имело бурную историю во времена Советского Союза. На закате его существования картина была с трудом реконструирована и возвращена на старое место.

Изображение кисти Рублева

Еще одним знаменитым произведением Страшного суда была фреска Рублева, которая изображена в Московском Успенском соборе. Там было много его росписей, помимо этой. Многие были выполнены вместе с Даниилом Черным. В некоторых деталях автор отступил от традиций, особенно когда писалась икона Страшного суда. Рублев изобразил тех людей, которые пришли на суд, совсем не страдающими, а надеющимися на милость.

К слову сказать, все облики на фреске очень одухотворенные и возвышенные. В это непростое время происходило слишком много событий, которые способствовали возрождению духовности человека.

Таким образом, фреска производила очень легкое впечатление и несла надежду. Это привело к тому, что человек не стал испытывать страх от предстоящего суда, а представлял его царящую справедливость. Конечно, до наших времен она сохранилась не полностью, но то, что осталось до сих пор, поражает своей глубиной.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2401667742019356715/

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