Почему не хоронят Ленина: отвечает профессиональный историк

Вождь русской революции Владимир Ильич Ленин скончался 21 января 1924 года. Вдохновитель и лидер Октябрьской революции долгое время тяжело болел и, в последние месяцы, практически не покидал территорию подмосковного имения Горки. При этом, даже в своем непростом положении, он продолжал диктовать заметки, призванные сориентировать его соратников у власти.

Болезнь вождя В августе 1918 года на Ленина совершила покушение Фанни Каплан, которая произвела из своего браунинга несколько выстрелов в вождя. Ранение подорвало здоровье главы государства и считается одной из причин, приведших к преждевременной смерти Ильича. Исследователь Юрий Михайлович Лопухин, в своей работе «Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина: Правда и мифы» приводит врачебное заключение, составленное при вскрытии тела покойного: «Основой болезни умершего является распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания (Abnutzungssclerose).

Вследствие сужения просвета артерий мозга и нарушения его питания от недостаточности подтока крови наступали очаговые размягчения тканей мозга, объясняющие все предшествовавшие симптомы болезни (параличи, расстройства речи). Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в головном мозгу; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия».

Бальзамирование

В своей работе Лопухин также приводит слова вдовы Владимира Ильича, Надежды Константиновной Крупской: «Большая у меня просьба к вам, — писала Крупская на девятый день после смерти Ленина, — не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим». Доводы супруги вождя были проигнорированы и вскоре тело Ленина было бальзамировано.

Ответственными были назначены химик Б. И. Збарский и анатом В. П. Воробьев. Обработка тела включала погружение его в ванные со специальным раствором и инъекции. Использовались самые различные вещества, от спирта, до глицерина и формальдегида. Наконец, 18 июня того же года, тело было торжественно продемонстрировано уже в Мавзолее членам семьи и делегатам конгресса Коминтерна. По примерным подсчетам, за все время нахождения Ленина в Мавзолее, его посетило около 70 млн человек.

Почему не хоронят Ленина

Сохраняющийся и по сей день культ Ленина является одной из причин того, что его тело до сих пор не предано земле. В 2014 году Левада-центр провел опрос, согласно которому около 51% россиян положительно относится к роли Ленина в истории. Несмотря на то, что ряд общественных деятелей время от времени высказывается в пользу захоронения тела лидера большевиков, подобные заявления получают резкий отпор, в частности, от представителей КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации).

Историк Борис Колоницкий, в своем интервью, приводит следующую причину, по которой вынос тела из Мавзолея на Красной площади до сих пор является болезненной для российского общества темой: «В Мавзолее или не в Мавзолее, он с нами останется. Это склонность к гиперперсонификации. Мы должны понять, что мы являемся потомками людей, которые жили в условиях Гражданской войны. У нас у всех полно скелетов в шкафу. Наше государство до сих пор продолжатель Советского государства. И антикоммунистическими атаками этот вопрос не решить: может быть сталинизм и без коммунизма. Мы встречаем такие случаи сейчас... Простой работы с прошлым здесь не может быть. В некотором отношении мы все внучата Ильича. У нас такая наследственность. С ней надо работать. Менять себя потихонечку. Сбросить все статуи Ленина – на мой взгляд, это инфантильная компенсация».

Кирилл Савушкин



Источник : ussian7.ru/post/pochemu-ne-khoronyat-lenina-otvechaet-pro/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей.

Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями. Кроме того, в мавзолее лежит генетически неполноценный изувер , поскольку дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психику вождя мирового пролетариата(в этом отношении поучительна книга Василия Варга «Гений зла», в которой можно найти много подобных интересных фактов про кровавых вождей революции).

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.). Этот подлый изувер даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции.

Что же касается российской истории, то она не изменится вне зависимости от того, где будет покоиться пролетарский вождь , руки которого были запятнаны кровью миллионов соотечественников и грехи которого вряд ли когда-то искупятся !Мнение же о том, что раз тело Ленина покоится в саркофаге на глубине трех метров в земле, то это , в принципе , соответствует традициям православия и нормам Федерального закона. Это полнейший абсурд , поскольку покойник должен быть похоронен не в глубине земли, а полностью под землей, тем самым не превращая его в музейный экспонат .

Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм". Безусловно , в 1917 г. было весьма не справедливо отнять у некоторых, чтобы отдать всем , также как и отнять у всех, чтобы опять отдать некоторым ! Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции , которая , к сожалению, закончилась полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру . Если же этого не сделать , то «призрак коммунизма» все еще будет витать во Вселенной.

Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

Русская православная церковь всегда однозначно выступала и выступает за его захоронение, поскольку в соответствии с православными нормами тело умершего человека обязательно должно быть предано земле. Кроме того, его пребывание в культурно-историческом центре столицы представляет собой неестественную ситуацию. Вместе с тем нельзя сравнивать тело Ленина с мощами святых, тем более что мы говорим о восстановлении культурных православных ценностей и возвращении к русским традициям.

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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