Последняя воля маршала Жукова: почему власть не исполнила ее

Похороны состоялись 21 июня 1974 года. Погребальную урну поставили на орудийный лафет – эта традиция зародилась еще в царские времена. В целом, траурная процессия для Жукова была уготована довольно стандартная, по которой до него хоронили уже великое множество военных и государственных деятелей. На Красной площади, а также по пути следования процессии собирался торжественный митинг, а с Мавзолея и временных трибун выступали первые лица государства. Главой похоронной комиссии был маршал Андрей Гречко. Он зачитал длинную речь о подвигах Георгия Жукова, хотя, разумеется, не упоминал о тех временах, когда «Маршал Победы» стал неугоден власти. В час дня урна с прахом Жукова была замурована в Кремлевской стене. Спустя некоторое время там установили памятную табличку.

Считалось, что один из символов героической победы над нацистами не может обрести последнее пристанище на обычном кладбище. К тому же ранее в Кремлевской стене был захоронен прах других выдающихся полководцев Великой Отечественной войны – Рокоссовского и Конева. Родственники Жукова так и не простили Брежневу подобного решения. Мало того, что маршал не упокоился рядом с супругой, как сам того желал, так еще и его прах в Кремлевской стене соседствует с прахом Льва Мехлиса, ответственного за репрессии в армии накануне войны.

Годы опалы не прошли для Жукова бесследно: к семидесяти годам здоровье маршала было подорвано, он пережил несколько инсультов. Сильнейшим ударом оказалась смерть любимой жены – после этого печального события Георгий Константинович, по воспоминаниям близких, начал сильно сдавать и спустя полгода оказался в самом плачевном состоянии. Врачи разводили руками, а члены Политбюро уже начали продумывать похоронную церемонию. Вопреки последней воле «Маршала Победы», было принято решение захоронить его прах в Кремлевской стене, а не на Новодевичьем кладбище. Дочь Жукова созванивалась с первыми лицами государства и пыталась переубедить их, но все было безуспешно. К тому же, письменных распоряжений при жизни он не оставил, а устные пожелания для партии не имели большого значения.

В годы правления Хрущева маршал Жуков два года занимал пост министра обороны, сыграл ключевую роль в подавлении венгерского восстания 1956 года, получил очередную «Золотую звезду»...и был отправлен с отставку, несмотря на активное содействие Хрущеву в устранении Берии. Пленум ЦС КПСС постановил, что Георгий Жуков нарушал ленинские принципы руководства Вооруженными силами. В газетах его обвиняли в бонапартизме и авантюрном поведении. До середины 1960-х годов «Маршал Победы» был в опале: его не только лишили постов, но и исключили из коммунистической партии. Когда генеральным секретарем стал Брежнев, Жуков был «прощен» и даже смог издать мемуары под названием «Воспоминания и размышления». Кроме того, бывший военачальник с удовольствием выступал на мероприятиях, посвященных памятным датам и неоднократно был консультантом во время съемок советских фильмов о Великой Отечественной. Мемуары маршала Жукова были переведены на несколько языков и переиздавались более десяти раз.

..». Будучи двумя наиболее яркими фигурами еще при жизни «вождя народов», Берия и Жуков явно недолюбливали друг друга. Именно Лаврентий Берия принимал активное участие в создании «трофейного дела». Вероятно, это и стало причиной того, что арест Берии доверили Георгию Жукову. Для последнего это был своего рода акт мести.

После войны Сталин опасался растущей популярности Жукова и видел в нем конкурента. Жертвой «трофейного дела» маршал не стал, однако пострадали его сослуживцы, многие – за дело. Сам Жуков в конце 1940-х и начале 1950-х годов командовал Уральским и Одесским военными округами. После смерти «отца народов» он понадобился претендентам на власть в качестве влиятельного союзника. 15 марта 1953 года Жуков принял пост главнокомандующего Сухопутными войсками, а также стал заместителем Булганина — тогдашнего министра обороны. Берия записал о нем в своем дневнике: «В военное министерство вернулся Жуков. Очень изменился, не подходи. Все время в орденах, три звезды на груди, две на погонах и одна на лбу.

Жизнь Георгия Жукова была полна взлетов и падений. Во время Великой Отечественной войны он стал одним из самых значимых командующих РККА. Жуков брал Берлин, подписывал Акт о капитуляции Германии и принимал праздничный парад на Красной площади. И, несмотря на интриги представителей власти, играл важную роль в послевоенной жизни страны. Жуков прожил 77 лет и завещал, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище – рядом с женой. Однако последнюю волю маршала не стали выполнять по политическим причинам.

В первую очередь хотелось бы отметить , что автор этой статьи или слабоумный фальсификатор российской истории, или просто провокатор, стремящий оболванить одурманенных лживой советской пропагандой многих россиян,которых коммуняки и без того развели как обыкновенных лохов!

Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!А теперь , дорогие читатели, хотелось бы предложить вам правдивую информацию о сталинском мяснике Жукове !

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !

Разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина и сталинского мясника Жукова , когда они не разрешили полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этим кровавым садистам изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы!

Именно гибелью десятка тысяч советских солдат Жуков стал "Маршалом Победы" !Кроме того,разве можно забыть «мясорубку», устроенную Жуковым в боях на Зееловских высотах, когда из-за его подлых амбиций погибли десятки тысяч советских солдат!Такое количество жертв понадобилось этому кровожадному чудовищу только ради того, чтобы опередить войска Конева и первым войти в Берлин, чтобы тем самым стать "Маршалом Победы" !

Особенно же ненавидят Жукова на Украине, где он послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев, в очередной раз произнося знаменитый варварский девиз некоторых русских полководцев, не жалеющих своих солдат, как,например,генерал-педофил Кутузов, не выигравший в своей жизни практически ни одного большого сражения , — «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!». В этом отношении хотелось бы спросить у сердобольных сторонников сталинского мясника: « Как бы они тогда себя чувствовали бы, если ,например, их сыновья служили бы в войсках, которыми командовал маршал-мясник Жуков, абсолютно не жалевший своих солдат?»!

Разве можно простить Жукову, когда он, чтобы угодить палачу народов Сталину , гнал войска в безнадежные атаки, заранее зная, что люди идут на верную смерть. В этом отношении невозможно читать без ужаса и сожаления, эпизод, рассказанный в своей книге «Крестовый поход в Европу» известным американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром, в последствии ставшим президентом США. В этой книге Эйзенхауэр написал: «Меня поразил русский метод преодоления минных полей, о котором на одной из наших встреч иронически рассказал маршал Жуков.

Исходя из его рассказа, сначала по минному полю специально посылались вперед пехотинцы, которые из-за собственного веса подрывались на противопехотных минах, делая проходы для расчистки саперами противотанковых мин .Затем уже, по этим очищенным проходам , продвигались «без потерь» советские танки!» На недоумение же Эйзенхауэра, Жуков цинично дал понять собеседнику, что солдатские потери при такой атаке не имеют особого значения, поскольку главное для нас сохранить боевую дорогостоящую технику !

Вот каким был настоящий "маршал победы" Жуков, который не жалел своих бойцов, но одновременно не забывал о своем благополучии, превратившись в конце войны в обыкновенного мародера, грабителя и обыкновенного воришку (после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла)!

Трудно даже представить, что именно собирался обставлять этой мебелью "запасливый" маршал-воришка! При обыске его дачи было найдено около трех сотен шкурок различных животных, почти четыре километра тканей, множество картин, золотых колец, кулонов и часов, столовых приборов, оружие и т.д..Но что больше всего удивляет и является просто свинством, так это восемь аккордеонов (судя по всему, маршал собирался организовать личный ансамбль или, выйдя на пенсию, до конца жизни зарабатывать на хлеб, развлекая людей на улице)!

Писатель Виктор Астафьев, прошедший Отечественную войну, в 1987 году писал своему товарищу, фронтовику Вячеславу Кондратьеву: «Тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем… Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить»!Исходя из всего вышесказанного , разве не позор , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

С уважением , Отари Хидирбегищвили !

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