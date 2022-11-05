Чувства гаснут: 10 фраз, которые нужно говорить каждый день, чтобы сохранить брак — попробуйте сейчас

Делимся списком фраз, которые спасут ваши отношения.

Как известно, словами можно ранить, а можно душу отогреть. Именно поэтому для поддержания счастливого союза никогда не повредит произносить важные фразы. Они укрепят пару и в некоторых случаях помогут сгладить острые углы.

Перед вами топ-10 фраз, которые должны звучать в ваших отношениях как можно чаще.

Спасибо тебе за помощь

Так уж устроено большинство людей — тут же подмечают промахи второй половинки и игнорируют очевидные плюсы. Это значит, что мы с радостью отругаем партнера за то, что он забыл перезвонить, но примем как должное его решение неожиданно перемыть всю посуду.

Никогда не поздно начать благодарить любимую половинку за, казалось бы, незначительные моменты: помощь с детьми, внимание к себе, вовремя прибитую полочку для книг. Поверьте, такие мелочи часто определяют счастливые отношения.

Мне хорошо рядом с тобой

Вспомните, когда вы в последний раз так откровенничали с любимым человеком. В ежедневном режиме «работа-дети-дом» очень легко затеряться. Но постоянная суета сует — еще не повод забывать напоминать второй половинке о том, что нам хорошо рядом. Постарайтесь произносить такие важные фразы хотя бы от случая к случаю, например, во время совместного отдыха и игр с детьми.

Прости меня

Порой такое короткое, но весомое слово решает все. Иногда мы ждем его от второй половинки и очень расстраиваемся, если не слышим эту фразу. Не стоит стесняться признавать свое смирение и демонстрировать раскаяние. Нередко от этих простых слов зависит будущее пары.

Давай поговорим

Без честных и откровенных разговоров бывает невозможно исправить прошлые ошибки и строить будущее. Вот почему нужно стремиться выяснять отношения за круглым столом, а не пытаться перекричать друг друга. Предложите второй половинке поговорить и уладить все разногласия. Не переходите на личности и не используйте обвиняющие фразы из серии «ты опять не…» — говорите только о своих чувствах и желаниях, и вас услышат.

Я тебя люблю

Помните, как в начале отношений мы готовы были признаваться в чувствах хоть каждый день? Прошло время, и эта фраза стала звучать гораздо реже. Возьмите себе за правило исправить ситуацию в ближайшее время. Напоминайте второй половинке о своих чувствах. Делайте это не только в «мирное время», но и когда на горизонте сгущаются тучи.

Я тобой горжусь

Говорите любимому человеку, что гордитесь им. Если вторая половинка совершила то, что вызывает ваше восхищение, обязательно сделайте на этом акцент. Поверьте, близкому человеку очень важно чувствовать, что его ценят. Если принимать все достижения партнера как нечто само собой разумеющееся, вторая половинка может начать поиски другого «обожателя».

Я всегда поддержу тебя

Испытания могут разрушить даже очень крепкий союз. Было бы опрометчиво бросаться фразой из серии «ничто не изменит моих чувств к тебе», потому что жизнь — очень сложная штука. Зато вы можете честно сказать, что будете поддерживать близкого человека. Нам совсем необязательно разделять мнение второй половинки. Достаточно готовности прикрыть тыл.

Мы разберемся с этим вместе

Если вы находитесь в паре, отговорки «это твои проблемы» не работают. Забудьте и про другую фразу — «это мои проблемы, и решать их только мне». Делите все заботы пополам и никогда не отмахивайтесь от помощи близкому человеку. Предлагайте найти решение вместе, поскольку общая жизнь обязывает вас поддерживать друг друга. И никаких исключений из правил.

Ты меня заводишь

Время пылкости и страсти осталось где-то позади? Пусть так, но поддерживать искру в отношениях нужно обязательно. Да, сейчас вы смотрите на вторую половинку по-другому, ведь после определенного времени, проведенного вместе, страсть все равно уступит место тихому и стабильному чувству. Это нормально, но иногда не помешает взбадривать партнера красноречивыми заявлениями и откровенным флиртом. Близкому человеку важно знать, что он заводит вас не только фразой «сегодня я помою всю посуду», но и своим телом.

Хорошо, что мы вместе

Констатируйте очевидный факт как можно чаще. Напоминайте себе и второй половинке об общих достижениях. Пусть у вас за плечами ссоры и громкие скандалы, но вы по-прежнему вместе, а это дорогого стоит. Отпускайте обиды и несите в свой союз положительный настрой.

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А вы знали об этом?

У 1651 году у короля Карл II появилось новое хобби. Каждый раз, когда он спал с женщиной, он вырывал у нее несколько волос с лобка. Затем он соединял эти волосы вместе, постепенно создавая из них парик, который в конце-концов превратился в огромную густую гриву.

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