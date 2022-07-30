Женская и мужская дружба: 10 принципиальных отличий 24 июля 2022

Дружеские отношения чаще всего завязываются по нескольких причинам: общие интересы, взаимная поддержка, потребность в общении. Однако у мужчин и у женщин эти отношения обычно развиваются по-разному.

Мужская дружба обычно строится на общих увлечениях и совместном участии в какой-то деятельности, а женская — на личных взаимоотношениях. И хотя в динамике дружеских отношений больше сходств, чем различий, мужчины и женщины по-разному смотрят на дружбу и общаются с друзьями.

Отношения между подругами зачастую очень близкие и глубоко личные, а отношения между друзьями-мужчинами обычно не столь серьезны. Неудивительно, что для женской дружбы важнее общение «лицом к лицу»: подруги общаются эмоциональнее, охотно делятся своими мыслями и чувствами, поддерживают друг друга.

Для друзей-мужчин важнее делать что-то вместе, «бок о бок», а не общаться «лицом к лицу». Их отношения с друзьями не так близки в эмоциональном плане, большую роль играет взаимная выгода по принципу «ты мне, я тебе». Различается и то, насколько часто они общаются с друзьями, вовлечены в дружеские отношения, какие личные проблемы готовы обсуждать.

Мужчины чаще сближаются, занимаясь общим делом, например спортом, а женщины — делясь друг с другом личными секретами

В отличие от женщин, у мужчин зачастую нет потребности обсуждать с друзьями любые перемены в жизни, и вообще им не всегда требуется регулярно поддерживать контакт.

Мужчины могут подолгу не общаться с человеком и продолжать считать его близким другом. Если же женщина долго не общалась с подругой, она, скорее всего, решит, что пути разошлись и дружба окончилась.

И хотя в дружбе между мужчинами меньше эмоциональной близости, их отношения не столь хрупки, как у женщин. Мужчины чаще всего сближаются, занимаясь каким-то общим делом, например спортом, а женщины — делясь друг с другом личными секретами, разговаривая и проводя вместе время.

Мужчины легче заводят друзей, поскольку не подозревают друг у друга скрытых мотивов и не ощущают необходимости делиться личной информацией для поддержания дружбы. При этом мужчины, которые не склонны делиться переживаниями с друзьями, часто охотно рассказывают о своих чувствах женам, девушкам, сестрам или подругам, с которыми поддерживают чисто платонические отношения.

Чем отличается женская дружба от мужской?

1. Мужчины дружат «бок о бок», их отношения возникают и поддерживаются на почве общих занятий, дел, интересов и увлечений.

2. Женщины дружат «лицом к лицу», их отношения возникают и поддерживаются на почве эмоциональной близости, общения и взаимной поддержки.

3. В дружеских отношениях мужчин меньше душевной и эмоциональной близости, чем в дружбе между женщинами.

4. Дружеские отношения между мужчинами не столь хрупки, как отношения между подругами, то есть мужчина может продолжать считать человека другом даже при длительных перерывах в общении.

5. Женщины эмоционально привязаны к тем, кого считают подругами.

6. Мужчины чаще остаются друзьями после ссоры или спора, а женщины чаще разрывают отношения.

7. Женщинам нужно чаще общаться с теми, кого они считают подругами.

8. Мужчины чаще дразнят друзей и подшучивают над ними, считая это безобидным развлечением.

9. Женщины обычно стараются не подшучивать над подругами, опасаясь причинить им боль.

10. Мужчины чаще общаются в больших компаниях, им вместе веселее, в то время как женщины предпочитают куда-то ходить всего с одной хорошей подругой.

Конечно, нельзя сказать, что эти особенности относятся ко всем мужчинам и женщинам. Это скорее общие тенденции. Какими бы ни были ваши отношения с другом или подругой, важно разобраться, что именно вы ищете в дружбе. Ответ на этот вопрос поможет понять, можно ли выстроить с человеком те отношения, которых вам бы хотелось.

Источник

А вы знали об этом?

Дружба известной французской писательницы Жорж Санд с великим композитором Листом привела ее к жестокому поединку. Мария д’Агу, возлюбленная композитора, приревновала к нему Санд и вызвала ее на дуэль, выбрав в качестве оружия острые ногти. Соперницы встретились в доме Листа, который заперся в своем кабинете и покинул его, лишь когда женщины угомонились. Победу в этой схватке не одержал никто, но Жорж Санд решила уйти с пути темпераментной графини.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему проект «Украина-анти-Россия» обречён https://otari.mirtesen.ru/blog/43056901064

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!