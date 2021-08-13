«Линия Сталина» – очередной бездарный провал военной стратегии Сталина

9 января 1936 года в рижской газете «Сегодня» появился сенсационный материал о программе перевооружения Красной армии и строительстве железобетонных укрепленных районов на восточной и западной границе СССР. Эти укрепрайоны были названы «Линией Сталина». Вскоре статью перепечатала британская «Daily Еxpress», а затем французские издания и несколько американских газет, в результате чего «Линия Сталина» стала известна всему миру!

Прочитав статью, западные военные теоретики посчитали это дезинформацией поскольку в статье было указано, что общая длина укрепленной полосы составит около 3000 километров. Дело в том , что в то время опыт строительства собственных бетонированных линий подсказывал им ,что это просто невозможно, поскольку у молодого советского государства не хватит сил и ресурсов для стройки такого масштаба! Однако еще более сенсационным оказалось то, что ,оказывается, в 1936 году СССР уже заканчивал это строительство.

Более полувека история этого масштабного проекта не афишировалась и частично была засекречена, поскольку была провальной и принесла много бед , отчетливо показав бездарность и паранойю палача народов Сталина! Сегодня, когда многие советские тайны уже раскрыты, пришла пора раскрыть тайну этой авантюрной истории палача народов Сталина !

Как известно, для молодого советского государства самая большая опасность исходила из Запада, где находился один из главных ее противников Польша, у которой были претензии относительно некоторых территорий Белоруссии и Украины. Стремительные рейды польской кавалерии поставили вопрос о создании системы укреплений, которые надёжно прикроют западную границу.

«Линия Сталина» стала самой большой советской стройкой двадцатых и тридцатых годов .Вместе с тем , разрушенная войной и революцией советская экономика не смогла справиться даже с текущими объемами работ. Кроме того, в стране начинался страшный голод, унесший миллионы человеческих жизней !Именно поэтому тогда разгорелась жаркая дискуссия о реализации столь масштабного и дорогостоящего проекта.

Больше всех о строительстве укрепленных районов настаивал Михаил Тухачевский ,однозначно утверждая, что только это остановит внезапное нападение врага! Неожиданно его поддержал и Ворошилов, после чего Сталин дал согласие на строительство, правда , урезав средства на строительство чуть более половины от необходимого. Кроме того, изначально разработанная схема укрепленного района была сильно упрощена и вместо 3 оборонительных полос сооружались только одна.

В 1937 году линия укреплений стала объектом политических баталий между И. Сталиным и командным составом Красной Армии. Имела место острая критика целесообразности принятой концепции приграничных укреплений. Тщательная проверка, проведенная комиссией под руководством Кузьмы Подласа, выявила недостатки в вопросах размещения и организации оборонительной системы. Обнаруженные изъяны и ошибки стали поводом для обвинений некоторых командиров Красной Армии, вылившихся в показательные судебные процессы, проходившие летом 1937 года.

К 1940 году «Линия Сталина» представляла собой укрепленный район, в котором находились более 4000 огневых точек, многие из которых не были готовы из-за экономии средств. Кроме того, не хватало оборудования и вооружения, не была создана соответствующая инфраструктура. Крепостные гарнизоны были расформированы либо переведены на новую границу, в результате чего оборонная ценность «Линии Сталина»значительно снизилась.

Тем не менее укрепленные районы обороны были введены в строй именно в таком виде, практически лишенные вооружения, они и встретили войну. Подобное отношение к этой важной оборонительной линии объясняется тем, что Сталин, окончательно решив первым напасть на Германию, приказал фактически законсервировать строительство и демонтировать огневые точки. Несомненно, это чудовищное и преступное решение бездарного военачальника и руководителя страны стало одной из причин трагических событий в начале войны,в результате чего немцы без особых усилий прорвали эту оборонительную линию !

А ведь «Линия Сталина» могла бы стать практическим воплощением словосочетания железный занавес и предотвратить столь массовое и губительное проникновение врага в вглубь страны !Безусловно, Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции и готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет ,демонтировав огневые точки на уже готовой оборонительной линии и pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника.

Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Разбитый советский ДОТ

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку» , но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно, если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы.

Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!Кроме того,одной из причин расстрела выдающегося военачальника Тухачевского стало его настойчивое требование не только не экономить на этом важнейшем для обороны страны проекте, но и еще больше усилить огневую мощь «Линия Сталина»!А ведь он оказался прав ,о чем однозначно свидетельствуют трагические события в начале войны !

Собственно, опираясь на вышеприведенные факты, немецкий историк Иоахим Хоффман утверждал, что Гитлер был осведомлен о том, что Сталин намеревался первым начать войну с Германией и поэтому опередил его. Кстати, довольно любопытны предъявленные Германией причины начала войны против СССР .

Нацистское руководство в первую очередь обвиняло СССР за подрывную деятельность Коминтерна в попытке смены существующего строя в Германии и оккупированных ею странах. Берлин обвинил также Москву в двойной внешней политике, когда маскируя свои истинные намерения заявлениями о дружбе с Германией, СССР активно участвовал в секретных комбинациях Великобритании, направленных против Германии.

Вопреки договорам 1939 года с Германией, не предусматривавшим прямую аннексию стран в сфере своего влияния и запрещавших насаждение там коммунизма и национал-социализма, СССР присоединил к себе территории бывшей Польши, страны Балтии, отторг у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.

Как не парадоксально, но некоторые причины начала войны немцев против СССР , действительно, были следствием амбициозной и гегемонистской политики сталинского кровавого режима! Разве не Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, вел активную подрывную деятельность в Германии и других европейских странах, направленную на свержение существующего строя, используя Коминтерн ? Этот факт лишний раз подтверждается послевоенной фактически оккупацией , а не просто освобождением Советским Союзом многих европейских стран!

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

После войны разрушенные укрепления "Линии Сталина" оказались не востребованы. На сегодняшнее время в Белоруссии создан мемориальный комплекс "Линия Сталина", а в местах кровопролитных сражений установлены обелиски, памятные знаки и созданы музеи.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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