13 преимуществ арбуза для волос и кожи

Арбуз — вкусный, освежающий и утоляющий жажду плод. Это хороший источник углеводов, клетчатки, белка и витаминов A, C и B. В нем содержится калий, марганец, железо, кальций, фосфор и магний.

Арбузы богаты органическими кислотами, ферментами и природными сахарами. Эти плоды положительно влияют не только на здоровье тела, но и могут помочь поддержать красоту кожи и волос.

1. Помогает сбросить лишний вес

Известно, что в арбузе минимум калорий, нет жира и холестерина. Вот почему арбузная диета — хорошее подспорье для потери лишнего веса. Соединение цитруллин в арбузе тоже помогает похудеть, как и вода, которой в плоде около 90-92%. Благодаря большому объему жидкости и клетчатке (18 г) можно унять голод и защитить тело от обезвоживания. Лето — лучшее время для того, чтобы калорийные закуски заменить блюдами с арбузом.

2. Улучшает настроение

Замечено, что арбуз может улучшать настроение и помогать в борьбе со стрессом, который вредит состоянию кожи и волос. Сочный плод богат витамином B6 — необходимым питательным веществом для синтеза определенных нейротрансмиттеров. Они хорошо успокаивают. Богатое содержание витамина С защищает тело от свободных радикалов, провоцирующих депрессию и ухудшение когнитивных функций.

3. Заживляет раны

Арбуз богат витамином С, улучшающий состояние иммунной системы, сохраняющий окислительно-восстановительную целостность клеток. Кроме того, витамин С облегчает заживление раны на теле, поскольку он важен для создания новой соединительной ткани. Этот витамин необходим для функционирования ферментов, которые участвуют в образовании коллагена, основного составляющего для заживления ран.

4. Уменьшает морщины

Избыток свободных радикалов в теле ускоряет признаки старения: кожа покрывается возрастными пятнами, теряет здоровый оттенок, и морщины становятся заметнее. Арбуз, являясь мощным источником антиоксидантов, может помочь уменьшить количество свободных радикалов в организме, предотвращая признаки старения. Мякоть плода можно наносить на кожу и употреблять обычным образом.

Для антивозрастной маски нужно арбузную мякоть (одну чашку) нанести на лицо и зону декольте. Через 15 минут остатки плода смывают. Кожа после маски выглядит посвежевшей и помолодевшей. Еще одно средство — арбуз и листья мяты замораживают в лотках для льда, чтобы потом протирать ими лицо. Это открывает поры и осветляет кожу. Для уменьшения морщин применяют маску из пюре авокадо, разбавленным арбузным соком. После 20 минут средство смывают теплой водой.

5. Подходит в качестве природного тонера

Арбуз обладает легкими вяжущими свойствами. Его можно использовать в качестве природного тонера для улучшения внешнего вида кожи. Для этого нужно взять кусочек свежей ягоды и массировать ею лицо, либо приготовить из мякоти и небольшого количества меда кашицу. Если кожа жирная, то в арбузную маску можно добавить немного протертых орехов (миндаля или фундука).

6. Увлажняет тело

Обезвоживание может сделать кожные покровы тусклыми и сухими. Если кожа сухая, то к мякоти арбуза добавляют мед, чтобы увеличить увлажняющий эффект маски. Арбузные диеты тоже полезны для придания коже эластичности.

7. Борется с акне

Одним из лучших преимуществ арбуза для кожи — лечение акне. Если кожа подвержена прыщам и высыпаниям, полезно ежедневно массировать ее арбузным соком. Предварительно следует тщательно очистить лицо, затем ватным тампоном, смоченным в соке арбуза, нужно провести по коже и оставить на 15 минут. После чего остатки сока смывают холодной водой.

8. Удаляет лишнее масло кожи

Арбуз — один из лучших природных источников витамина А, жизненно важного для здоровья человека и его кожи. При достаточном его количестве поры сужаются, а количество кожного масла и сала уменьшается.

9. Лечит солнечные ожоги

Летом кожа часто подвергается агрессивному воздействию солнечных лучей. Ожоги на кожных покровах лечат разными способами, среди которых есть и средства, содержащие арбуз и огурец. Мякоти этих двух ингредиентов в равных долях смешивают и наносят равномерно на загоревшие участки тела. После 20-30 минут остатки средства удаляют. Можно поступить проще: тонкий материал из хлопка пропитать соком арбуза и приложить его к месту загара. После 15 минут убрать компресс и промыть тело прохладной водой.

10. Способствует росту волос

Обилие цитруллина в арбузе делает его хорошим средством для повышения роста волос. Это вещество поднимает уровень аргинина в теле, который улучшает кровообращение в области кожи головы. И волосы начинают лучше расти. Полезную маску сделать просто: арбузную мякоть распределяют на поверхности головы на 20 минут, а затем тщательно моют волосы привычным шампунем.

11. Предотвращает выпадение волос

Арбуз наполнен витамином С — помощником в усвоении организмом железа. Красные кровяные клетки будут эффективнее переносить кислород по всему телу, в том числе и доставлять к коре головы и к волосяным фолликулам. Благодаря достаточному количеству кислорода, волосы будут более здоровыми и менее подверженными выпадению. Вещества в арбузе также способствуют выработке коллагена, необходимого для роста и силы волос.

12. Увлажняет волосы

Масло из арбузных семечек хорошо увлажняет, смягчает кожу головы и волосы. Его можно добавлять в любой шампунь для увеличения оздоровительного эффекта. Оно не закупоривает поры, поэтому загрязнения не будут накапливаться на волосистой части головы и стимулировать чрезмерную выработку подкожного сала. Арбузное масло отличается водорастворимыми свойствами, поэтому оно хорошо и быстро поглощается кожей головы. Его полезно использовать как отдельно для теплого массажа волос, так и в составе масок. Оно хорошо сочетается с маслами жожоба, оливы и миндаля.

13. Осветляет и смягчает кожу

Смесь йогурта и арбузного сока — хорошее средство для осветления и смягчения кожи. В равных пропорциях их смешивают и распределяют по лицу. Удаляют эту смесь через 10 минут прохладной водой. Вещества в арбузе будут поддерживать гидратацию кожи, а ферменты и молочная кислота в йогурте — отшелушивать и очищать кожу.

Для смягчения кожных покровов можно попробовать нежный арбузный скраб: внутреннюю часть плода (горсть) смешивают с несколькими щепотками муки и наносят на кожу. После 15 минут смывают. Благодаря высокому содержанию яблочной кислоты, арбузная мякоть может хорошо отшелушивать мертвые клетки кожи. Альтернативный скраб готовят из измельченных арбузных косточек и оливкового масла (по одной столовой ложке).

Источник : https://formulakrasoty.com/2255242189754862118/

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