Почему дочери Николая II не вышли замуж?

Шанс продолжить род последнего российского Императора был упущен

Главной причиной стала, конечно же, разразившаяся в августе 1914 года Первая мировая война. На её время Царствующая чета отложила все матримониальные дела своих детей, намереваясь вернуться к ним после войны. Никогда тогда не думал, что война окажется такой долгой, а главное – во что она выльется для России…

Ольга и несколько расстроившихся сватовств

Летом 1914 года Ольге, старшей дочери, было 18 лет. Ещё за два года до того должна была состояться её помолвка с двоюродным дядей, внуком Александра II, Великим князем Дмитрием Павловичем. Офицер, спортсмен, капитан сборной России на Олимпийских играх 1912 года, был влюблён в Ольгу и пользовался взаимностью. Официальная помолвка была назначена на 6 июня 1912 года. Но…

Роковое имя Распутина оборвало здесь будущее старшей царской дочери. До матери, Императрицы Александры Фёдоровны, дошли слухи о том, что Дмитрий Павлович непочтительно отзывается об их «друге», «сибирском старце». Презрительная к мнению всего мира и подозревавшая врагов во всех за пределами узкого круга семьи и близких лиц, тащившая династию к незримой ещё пропасти, Императрица настояла на разрыве отношений. Это был удар для Ольги, а для Дмитрия он стал, возможно, одним из мотивов соучастия в убийстве Распутина в декабре 1916 года.

Ольга, Дмитрий Павлович и Николай II

Также был отвергнут матерью и другой жених, тоже двоюродный дядя, Великий князь Борис Владимирович. Здесь, возможно, причиной стала разница в возрасте – он был старше Ольги на 18 лет.

У Николая II был план выдать Ольгу замуж за наследного принца Румынии Кароля (будущего короля в 1930-1940 гг.). Это казалось важно, чтобы в преддверии надвигающейся войны Румыния была союзницей России. Кароль сватался к Ольге, когда был в России в мае 1914 года. Но до Императора дошли известия о неистовых амурных похождениях 21-летнего принца. Ему было отказано.

Есть легенда, будто Ольга сама не дала согласия, так как хотела остаться навсегда в России. Ещё неоднократно утверждалось о её увлечении неким офицером С., под которым подозревают мичмана императорской яхты «Штандарт» Павла Воронова. Всё это выглядит мило и романтично, но нелепо.

Татьяна

В январе 1914 года второй дочери Императора Татьяне было 16 лет. В это время король Сербии Пётр I попросил у Николая II её руки для своего сына, наследника престола Александра. Царь ответил принципиальным согласием. Молодым устроили встречу на семейном ужине. Неизвестны чувства Татьяны, но королевич влюбился в неё.

Однако уже через несколько месяцев началась Первая мировая война, в которой Сербия стала первым объектом нападения. В эти же грозные дни Александр фактически взошёл на престол из-за неизлечимой болезни отца. Он провёл своё отечество через горькие годы неудач к победе и славе. После войны он стал королём объединенной Югославии.

И всю войну он хранил на столе портрет, а в сердце – образ Великой княжны Татьяны. Когда он узнал про её убийство большевиками, то чуть сам не покончил с собой… А в 1934 году король Александр был убит во время визита во Францию. Это преступление так и осталось нераскрытым.

Упущенный шанс

Брачные дела младших дочерей, которым к началу войны было соответственно 15 и 13 лет, не могли продвинуться сколько-нибудь серьёзно. К Марии, после отказа Ольги, сватался румынский принц Кароль, но получил отказ Императора из-за её раннего возраста.

Во время Мировой войны все дочери работали в госпитале, ухаживая за ранеными бойцами. Есть сведения, что они увлеклись кое-кем, хотя вряд ли можно говорить о перспективности этих отношений. В словах Императрицы о том, что корнет Дмитрий Малама, с которым флиртовала Татьяна, «был бы замечательным зятем», нельзя усмотреть что-то большее, чем снисходительную шутку.

К Февральской революции 1917 года уже три из четырёх дочерей Николая II были в возрасте, подходящем для замужества. Если бы это осуществилось хотя бы у одной из них, то прямая династическая линия Романовых, пусть и по женской линии, продолжилась бы за рубежом. Но не судьба.

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