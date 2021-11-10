«Идёт война»: Что произошло с немцем, предупредившим советских пограничников о начале войны

Начало войны было очень запутанным и странным, Сталин знал, но почему-то ничего путёвого не предпринял. И я не устану говорить, что получилось победить не с помощью какой-то тактики от маршалов или от Сталина, а простой самоотверженностью и храбростью обычных рядовых солдат.

Началась долгая и нелегкая война на рассвете 22 июня, а за несколько часов до этого, 21 июня в 9 часов вечера немецкий солдат переплыл реку Буг и сдался советским пограничникам. Когда его доставили в Владимир-Волынский он назвался Альфредом Лисковым, и на допросе он рассказал о планах, растянувшихся по большой части советско-немецкой границы, войск фашистской Германии на это утро.

Кто он и как сложилась его судьба в СССР?

Родился Альфред в 1910 году в простой немецкой семье. Его отец погиб на Первой мировой войне, поэтому сразу после школы Альфреду нужно было начать зарабатывать себе на жизнь, и он выбрал работу столяром на мебельном заводе в Кольберге. Альфред был антифашистом и состоял в подпольной немецкой коммунистической организации.

Его взгляды были уж слишком левыми. К тому же он требовал к себе особого отношения. Как к какому-то вождю, и постоянно всех призывал идти на баррикады. вспоминает об Альфреде его друг Пауль Шрёдер

Будучи призванным в армию и поняв, что войны не избежать, он, возможно из-за страха или из-за своих коммунистических убеждений подготовил план побега из Германии.

С 21 июня он считался погибшим, так как немцам о нем ничего не было известно, однако однажды немцы собирая трофеи заметили листовку, подписанную фамилией Лискова и отправили его родственников (мать, жену и сестер), находившихся в Германии на допросы, его мать отреклась от него.

В СССР он стал пропагандистом, он выступал с различными речами, выпускал листовки, в общем делал всё чего так хотел в Германии. В конце 1941 года его эвакуировали в Башкирию где он агитировал в лагерях военнопленных.

Коммунизм в СССР был далеко не идеальным, поэтому после некоторого времени проживания в Советском Союзе Альфред разочаровался в социализме в который он верил, читая различные книги. Так как увидел истинную картину коммунизма в СССР.

Первое время Альфред Лисков был очень активен в Коминтерне. Он вёл заседания и сыпал инициативами. Но происшествии времени он перестал верить в идеалы социализма, увидев, каков он в СССР. Альфреда постигло глубокое разочарование. Разочарованы были и в нём. пишет исследователь Иероним Крочиньский

Дошло до того, что Альфред полез в советскую политику и назвал многих чиновников предателями и обманщиками за что его обвинили в фашизме и антисемитизме. Не захотев просиживать в тюрьме он имитировал душевное заболевание и был отправлен на лечение, а когда в 1942 году его реабилитировали и отправили в Новосибирск – он бесследно пропал, видимо понимал, что рано или поздно за ним все равно придут.

Кроме его перебега на нашу сторону, в память об Альфреде сохранилась фраза, которую он без конца повторял, когда только сбежал – «Da ist ein Кrieg» - "Идет война".

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вот она настоящая советская действительность и утопия, которая оттолкнула от себя многих порядочных и умных людей , которых лживая советская пропагада не смогла развести как лохов! Мало кто знает, что одной из причин жестокого отношения немцев к населению и пленным красноармейцам по утверждению историка Бориса Соколова был негласный приказ Сталина зверски расправляться с немецкими военнопленными!

По убеждению Сталина это должно было приостановить массовую сдачу в плен красноармейцев из-за боязни ответных жестоких мер со стороны немцев! Например, в октябре же 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры были расстреляны около 4000 пленных советских солдат.

Не надо также забывать, что если бы не это варварское постановление Сталина, то многие немцы, противостоящие идеологии Гитлера, перешли бы воевать против ненавистного им фашистского режима. Чего только стоит перебежчик вермахта Фриц Шменкель, который яростно воевал против фашистов и даже был посмертно удостоен почетного звания Героя Советского Союза!

Важно также отметить, что в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине». Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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