Отец был в ужасе, когда узнал, какой у него вырос сын. Герой Советского Союза отрекся от своего ребенка, а через 2 года ушел из жизни - Николай Бирюков

Жизнь Анатолия Бирюкова была чудовищной не столько для него самого, сколько для его отца, - человека уважаемого, совершившего целый ряд смелых и отважных подвигов в период Великой Отечественной войны и являющегося обладателем почетного звания Героя Советского Союза.

Герой СССР Николай Иванович Бирюков

Отец уделял воспитанию Анатолия очень много времени, прививал ему достойные принципы, делал все для того, чтобы тот вырос настоящим мужчиной.

Анатолия с самого раннего детства тянуло к оружию. О своей второй "необычной" и преступной особенности он узнает немногим позже, когда изменить что-либо уже не будет представляться возможным.

В возрасте 8-ми лет мальчик разбирался с отцовскими патронами, которые всегда лежали в коробке. У Анатолия возникло желание создать небольшую бомбу собственными руками, проверить свои возможности в мастерстве оружия.

Но с мальчиком произошел несчастный случай. Порох был взорван, а следы оказались у ребенка на лице, после чего остались большие и заметные шрамы. В школе такое увечье не осталось незамеченным сверстниками: Анатолий был подвергнут серьезным издевательствам и постоянным насмешкам со стороны одноклассников. Друзей у мальчика не было, потому что никто не хотел с ним общаться из-за внешнего вида.

У Анатолия сформировались комплексы, которые в последующем дадут о себе знать.

Анатолий Бирюков

Несмотря на дефекты лица, Анатолий смог найти себе достойную супругу, в счастливом браке с которой на свет появились две дочери.

Но в глубине души мужчина осознавал, что с ним что-то не так. Все встало на свои места, когда Анатолий совершенно потерял страх и начал совершать преступления.

Когда он предпринял первую попытку украсть новорожденного из коляски, представители правоохранительных органов поверили в его лживые показания. Анатолий сказал, что якобы хотел преподать урок нерадивой матери, которая оставила ребенка без присмотра.

При следующей попытке Анатолий оправдался тем, что не имел никаких намерений против ребенка, и не заметил его, а его целью была коляска, которую он хотел продать, чтобы заработать немного денег.

И представители правоохранительных органов снова поверили Анатолию. Он был сыном уважаемого человека, Героя Советского Союза, и никто не мог даже предположить, кем он является на самом деле.

В последующем это станет причиной лишения жизни многих младенцев и принесет невосполнимую потерю их родителям.

После второй попытки выкрасть ребенка вместе с коляской, по разным данным, Бирюков был наказан условно или приговорен к трем годам заключения.

Для супруги Анатолия это событие стало серьезным поводом для того, чтобы прекратить отношения с этим человеком. Женщина подала на развод. Через некоторое время брак был расторгнут.

"Охотника за младенцами", а именно так прозвали Анатолия, искали достаточно долго, так как опознать его не представлялось возможным, он плотно надвигал на глаза кепку, из-за чего его лица не было видно прохожим.

Единственное, что удалось взять во внимание сотрудникам правоохранительных органов, - это одежда. Согласно описаниям, Анатолий всегда выкрадывал младенцев в одних и тех же штанах и футболке.

Когда Анатолий понял, что его ищут сотрудники милиции, он покинул Москву и перебрался жить в Чехов. Там он работал на одном из заводов, а параллельно продолжал совершать преступления.

Опознать его удалось совершенно случайно. При очередной попытке Анатолий был замечен и по случайности оборонил кепку. После этого сотрудника правоохранительных органов удалось составить подробный фоторобот, на котором лицо преступника было видно в самых мельчайших деталях.

Анатолия опознали работники завода, а после задержания он даже не скрывал своих преступлений, и в ходе допросов подробно рассказывал о том, что и как делал.

Анатолий очень сильно рассчитывал на то, что отец окажет ему помощь, и в первые месяцы следствия это было именно так. Николай Бирюков приложил все силы для того, чтобы помочь сыну, он нашел для его защиты одного из лучших адвокатов.

Но оказание помощи со стороны отца продолжалось до тех пор, пока он не осознал, что его сын виновен во всех тех преступлениях, которые ему инкриминируются.

Николай Бирюков, будучи Героем Советского Союза и человеком принципиальным и честным, от своего сына отрекся, а Анатолий был признан абсолютно вменяемым, но с наличием отклонения "непиофилия", и приговорен к высшей мере наказания.

На психологическом состоянии отца Анатолия сказалось все произошедшие события. Мужчина не мог себе даже представить, что у него вырос такой сын, и обвинял в его ненадлежащем воспитании себя. Стрессовое состояние серьезно отразилось на здоровье Героя Советского Союза, и поэтому после всех событий и казни сына он прожил всего лишь два года.

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