Как султанская дочь опозорила османскую династию

Хатидже-султан родилась в 1870 году у будущего султана Мурада V и его третьей супруги Шаян кадын-эфенди. Во избежание борьбы за престол, действующий на то время султан Абдул-Азиз запретил Мураду иметь более одного ребёнка, поэтому беременность Шаян пришлось скрывать. Вот так, втайне, родилась Хатидже.

Ее отец пробыл султаном всего 3 месяца, после чего был свергнут и взят под арест вместе со всеми своими детьми и жёнами во дворце Чыраган.

Шли годы, Хатидже превратилась в красивую женщину, которой, по рамкам того времени, уже давно было пора замуж. Мурад V не мог устроить брак своей дочери, так как находился в заключении во дворце, не имел права его покидать и с кем-либо посторонним видеться, поэтому он обратился с этой просьбой к Абдул-Хамиду II, который был на то время султаном Османской империи. Султан согласился. Кроме Хатидже, у Мурада V была дочь Фехиме, которую также давно пора было выдать замуж.

Хатидже-султан

Обе переехали во дворец Йылдыз, также для одной из них была отремонтирована вилла, а для другой — построена новая. Абдул-Хамид II старался, чтобы султанши не были ущемлёнными и позволял им участвовать в церемониях государственной важности. Например, они встречались с немецкой императрицей Августой Викторией Шлезвиг-Гольштейнской, когда последняя посетила Стамбул вместе со своим мужем, немецким императором Вильгельмом II.

Но тут возникла проблема — дочерей опального, заключённого под стражу султана никто из знатных людей в жёны брать не хотел. Пришлось их отдавать за людей низкого происхождения и давать зятьям титулы, чтобы стыдно не было.

Презираемый муж

Сначала Хатидже хотели выдать замуж за Кабасакала Черкеса Мехмеда-пашу, вдовца принцессы Наиле-султан, дочери Абдул-Меджида I и Эсмы-султан, дочери Абдул-Азиза. Однако брак не состоялся.

Брак Хатидже-султан удалось устроить, только когда ей исполнился 31 год, а её мужем стал обычный следователь по имени Али Васиф. Пара получила в качестве резиденции один из дворцов в районе Ортакёй. По соседству с ними жила дочь султана Абдул-Хамида II, Фатьма Наиме, со своим мужем Кемаледдином-пашой и двумя детьми.

Хатидже-султан была очень рассержена на султана за то, что он выдал её замуж только в 31 год, причём за безродного бедняка, некрасивого, с «усами наперевес» и неопрятного, а своих дочерей (в том числе Наиме) за знатных красавцев. Также была обида за судьбу своего несчастного отца.

И то ли для того, чтобы отомстить султану, разрушив брак его любимой дочери, то ли, действительно, по любви, Хатидже-султан закрутила роман с Кемаледдином-пашой.

Фатьма Наиме

Измена

3 года (до 1904 года) продолжались их отношения, пока о них не стало известно общественности. Ходили слухи, что Кемаледдин-паша даже планировал убийство свой жены Фатьмы Наиме, чтобы иметь возможность жениться на Хатидже-султан.

Они обменивались любовными письмами через садовую стену и именно по этим письмам их и обнаружили. В частности, западная пресса писала, что между Камаледдином-пашой и Хатидже-султан была тайная переписка.

Узнав об этом романе и самое главное — о том, что зять потенциально опасен для его дочери, султан Абдул-Хамид II заставил её развестись, лишил её бывшего мужа Кемаледдина-пашу всех воинских почестей и сослал в Бурсу.

Хатидже-султан тоже развелась со своим мужем, но была прощена за измену, так как член османской династии. Более того, султан Абдул-Хамид II даже разрешил ей вернуться во дворец Йлдыз.

Отец Хатидже, Мурад V, страдал сахарным диабетом. Говорят, когда он услышал об измене своей дочери, то сильно страдал от позора, и это ускорило его уход в мир иной. Он умер в том же 1904 году, после 28 лет заключения во дворце Чыраган.

Новый возлюбленный

В ссылке Кемаледдин-паша пробыл 4 года. В 1908 году вернулся в Стамбул и решил всё-таки жениться на Хатидже-султан. Но султанша то ли остыла к бывшему возлюбленному, то ли, действительно, никогда его не любила, а только использовала для мести, но замуж за Кемаледдина не пошла.

Следующим избранником Хатидже-султан стал служащий Министерства иностранных дел Рауф Хайри-бей. В этот раз брак был по любви, и избранника она выбирала сама. С ним она познакомилась сама, случайно, на прогулке.

Рауф Хайри-бей был красавцем, образованным, начитанным, одетым с иголочки. Они поженились в 1909 году. Однако, по слухам, надменная красавица, как её характеризовали те, кто видел лично, изменяла и этому мужу.

У них родилось трое детей, но брак продлился только 9 лет, после которых Хатидже-султан вновь подала на развод.

Дальнейшая судьба

В 1924 году Хатидже-султан вместе с остальными членами османской династии была депортирована из страны. Она поселилась в Бейруте. Жила бедно, не имела слуг, сама вела хозяйство. Скончалась в 1938 году.

Фатьма Наиме, которой Хатидже-султан испортила первый брак, с 1924 года проживала во Франции, потом в Албании, в Тиране. Её супруг скончался в 1944 году, а она в 1945 году, была ранена при взрыве бомбы во время Второй мировой войны.

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А вы знали об этом?

Сексуальное и любовное влечение — разные вещи. В первом случае речь идет, скорее, о физиологии. Тогда как во втором хозяйничают эмоции. Возникает влечение, конечно же, в головном мозге. Включаются механизмы «поощрительного поведения» — форма взаимодействия с объектом симпатий, которая вызывает радость, восторг и в целом помогает понять, почему мы влюбляемся.Главную роль в формировании любовного влечения играет дофамин. Вырабатывается он в гипоталамусе. Когда нам что-то или кто-то очень сильно нравится, происходит всплеск дофамина — его становится очень много, мы чувствуем наслаждение, радость, прилив положительных эмоций. Норадреналин в сочетании с дофамином вызывает любовное влечение, граничащее с сумасшествием.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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