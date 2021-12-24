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Благотворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны и помощь нуждающимся в наше время

В советские годы было не принято говорить хоть о каких-то благих делах со стороны императорской семьи, только реальные исторические факты и воспоминания людей отражают их очень явно. Это сегодня царя и всю его семью признали святыми-мучениками, открывая все новые их благие дела.

В годы Первой мировой войны, царская семья старалась демонстрировать и проявлять единство с народом, и уделять огромное количество сил благотворительности. Эти поступки были частью причин причисления Николая Второго к лику святых. О каких конкретно поступках можно говорить?

Лазарет при дворце

Летом 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Жестокость и размах первой мировой войны поражала самое смелое воображение. Только в одной России погибли более десяти миллионов людей. Благотворительная помощь в трудные для всех минуты требовалась как никогда ранее.

Лазарет наследника цесаревича Алексея Николаевича в Зимнем дворцеЛазарет наследника цесаревича Алексея Николаевича в Зимнем дворце

Благотворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны и помощь нуждающимся в наше времяБлаготворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны и помощь нуждающимся в наше время

Всего через двадцать дней после начала войны, под покровительством императрицы,  местное отделение Красного Креста создало первые пару лазаретов, а после их было открыто еще семьдесят. Организовывались поезда санитарного назначения, которые транспортировали раненых. Императрица лично курировала вопросы создания четырех поездов-складов, которые поставляли армии медицинское снаряжение.

Многие дворцы, в том числе  Екатерининский, стали местом открытия складов, в которых готовили запасы белья и перевязочных материалов для раненых. Осенью пятнадцатого года в Зимнем дворце открыли лазарет на тысячу мест. Беломорский Колонный зал превратился в операционную, в Петропавловском зале размещали прооперированных,  а другие залы стали палатами для раненых. Никто даже не думал о сохранении ценностей, картины и драгоценности продолжали занимать свои места.

Дом на Дворцовой площади, почти все загородные дворцы и резиденции были отданы императорской семья под военные лазареты.

Принцессы милосердия

Императрица,  вместе со старшими дочерями Татьяной и Ольгой работали сестрами милосердия в лазаретах. Они даже прошли курс обучения у хирурга Гедройц, которая, между прочим, была княгиней. Учились на общих основаниях, сдавали экзамены как все, были вдумчивы и старательны. И работали хирургическими сестрами.

После окончания обучения, работали в Царскосельском Дворцовом лазарете. Причем принцессам приходилось работать в отделении для низших чинов. Императрице же довелось трудиться в отделении для офицеров. Не просто подавать инструменты и бинты, заниматься перевязкой, но и уносить ампутированные конечности.

Императрица Александра Федоровна подает инструменты во время операцииИмператрица Александра Федоровна подает инструменты во время операции

Татьяна Николаевна была более крепкая нервами, поэтому трудилась хирургической сестрой, выполняя все необходимые поручения. Ольга была слабее нервами и здоровьем, и занималась перевязками, уборкой в палате и помощью раненым.

Младшие принцессы не отставали

Княжне Марии и Анастасии тоже довелось проявить свое участие в такие сложные минуты для государства. Они шили белье, навещали раненых, занимались вопросами подготовки бинтов для доставки по лазаретам. А еще собирали пожертвования. Сожалели, что из-за слишком юного возраста их не брали в медицинские сестры.

Император Николай II с сестрой, великой княжной Ольгой Александровной, посещают раненных солдат. 1916 г.Император Николай II с сестрой, великой княжной Ольгой Александровной, посещают раненных солдат. 1916 г.

Благотворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны и помощь нуждающимся в наше времяБлаготворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны и помощь нуждающимся в наше время

Чтобы раненые имели возможность молиться, императрица позаботилась о создании походной церкви. В советские годы принято было подавать особ императорской крови как лиц жадных, властных и беспощадных. Только за все годы войны, императрица себе и дочерям не сшила ни одного наряда, только платья сестер милосердия.

Да и император Николай Второй, регулярно был в перевязочных пунктах, военных госпиталях, тыловых заводах. Он передал личные двести миллионов рублей их Лондонского банка раненым и их семьям. 

Не обязательно быть очень богатым или знаменитым, что бы помогать нуждающимся. В современном обществе информация очень быстро распространяется через интернет и социальные сети, а пожертвовать 100-500 рублей на помощь нуждающемуся по силам каждому. Что бы сделать доброе дело в преддверии нового года, достаточно зайти на страничку фонда помощи "Добрый журавлик" и отправить небольшую сумму тому, кто нуждается. 

Очень много больных детей нуждаются в дорогостоящем лечении, которое родители не силах оплатить самостоятельно. Но вместе мы легко сможем собрать необходимую сумму. Один из таких детей - Зейнаб, девочка, которой нужна наше помощь, что бы победить рак и вернуться домой.

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