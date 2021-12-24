Благотворительность Царской семьи в годы Первой мировой войны и помощь нуждающимся в наше время

В советские годы было не принято говорить хоть о каких-то благих делах со стороны императорской семьи, только реальные исторические факты и воспоминания людей отражают их очень явно. Это сегодня царя и всю его семью признали святыми-мучениками, открывая все новые их благие дела.

В годы Первой мировой войны, царская семья старалась демонстрировать и проявлять единство с народом, и уделять огромное количество сил благотворительности. Эти поступки были частью причин причисления Николая Второго к лику святых. О каких конкретно поступках можно говорить?

Лазарет при дворце

Летом 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Жестокость и размах первой мировой войны поражала самое смелое воображение. Только в одной России погибли более десяти миллионов людей. Благотворительная помощь в трудные для всех минуты требовалась как никогда ранее.

Лазарет наследника цесаревича Алексея Николаевича в Зимнем дворце

Всего через двадцать дней после начала войны, под покровительством императрицы, местное отделение Красного Креста создало первые пару лазаретов, а после их было открыто еще семьдесят. Организовывались поезда санитарного назначения, которые транспортировали раненых. Императрица лично курировала вопросы создания четырех поездов-складов, которые поставляли армии медицинское снаряжение.

Многие дворцы, в том числе Екатерининский, стали местом открытия складов, в которых готовили запасы белья и перевязочных материалов для раненых. Осенью пятнадцатого года в Зимнем дворце открыли лазарет на тысячу мест. Беломорский Колонный зал превратился в операционную, в Петропавловском зале размещали прооперированных, а другие залы стали палатами для раненых. Никто даже не думал о сохранении ценностей, картины и драгоценности продолжали занимать свои места.

Дом на Дворцовой площади, почти все загородные дворцы и резиденции были отданы императорской семья под военные лазареты.

Принцессы милосердия

Императрица, вместе со старшими дочерями Татьяной и Ольгой работали сестрами милосердия в лазаретах. Они даже прошли курс обучения у хирурга Гедройц, которая, между прочим, была княгиней. Учились на общих основаниях, сдавали экзамены как все, были вдумчивы и старательны. И работали хирургическими сестрами.

После окончания обучения, работали в Царскосельском Дворцовом лазарете. Причем принцессам приходилось работать в отделении для низших чинов. Императрице же довелось трудиться в отделении для офицеров. Не просто подавать инструменты и бинты, заниматься перевязкой, но и уносить ампутированные конечности.

Императрица Александра Федоровна подает инструменты во время операции

Татьяна Николаевна была более крепкая нервами, поэтому трудилась хирургической сестрой, выполняя все необходимые поручения. Ольга была слабее нервами и здоровьем, и занималась перевязками, уборкой в палате и помощью раненым.

Младшие принцессы не отставали

Княжне Марии и Анастасии тоже довелось проявить свое участие в такие сложные минуты для государства. Они шили белье, навещали раненых, занимались вопросами подготовки бинтов для доставки по лазаретам. А еще собирали пожертвования. Сожалели, что из-за слишком юного возраста их не брали в медицинские сестры.

Император Николай II с сестрой, великой княжной Ольгой Александровной, посещают раненных солдат. 1916 г.

Чтобы раненые имели возможность молиться, императрица позаботилась о создании походной церкви. В советские годы принято было подавать особ императорской крови как лиц жадных, властных и беспощадных. Только за все годы войны, императрица себе и дочерям не сшила ни одного наряда, только платья сестер милосердия.

Да и император Николай Второй, регулярно был в перевязочных пунктах, военных госпиталях, тыловых заводах. Он передал личные двести миллионов рублей их Лондонского банка раненым и их семьям.

Не обязательно быть очень богатым или знаменитым, что бы помогать нуждающимся. В современном обществе информация очень быстро распространяется через интернет и социальные сети, а пожертвовать 100-500 рублей на помощь нуждающемуся по силам каждому. Что бы сделать доброе дело в преддверии нового года, достаточно зайти на страничку фонда помощи "Добрый журавлик" и отправить небольшую сумму тому, кто нуждается.

Очень много больных детей нуждаются в дорогостоящем лечении, которое родители не силах оплатить самостоятельно. Но вместе мы легко сможем собрать необходимую сумму. Один из таких детей - Зейнаб, девочка, которой нужна наше помощь, что бы победить рак и вернуться домой.

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