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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                        СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Доченька , наш зять собирается прыгнуть из окна …Вот идиот! Я же ему не крылья, а рога наставила !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Судья обращается к залу присутствующих:
- Тишина! Предупреждаю, что если кто-то еще раз скажет "долой судью",
тот отправится на улицу.
Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!"
Судья:
- Обвиняемый, к вам это не относится!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

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