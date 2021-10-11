Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

Доченька , наш зять собирается прыгнуть из окна …Вот идиот! Я же ему не крылья, а рога наставила !

Судья обращается к залу присутствующих:

- Тишина! Предупреждаю, что если кто-то еще раз скажет "долой судью",

тот отправится на улицу.

Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!"

Судья:

- Обвиняемый, к вам это не относится!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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