Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
Доченька , наш зять собирается прыгнуть из окна …Вот идиот! Я же ему не крылья, а рога наставила !
Судья обращается к залу присутствующих:
- Тишина! Предупреждаю, что если кто-то еще раз скажет "долой судью",
тот отправится на улицу.
Через некоторое время раздается голос: "Долой судью!"
Судья:
- Обвиняемый, к вам это не относится!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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