1.

Египтяне , в отличие от многих других язычников, своих покойников не сжигали. Считалось, что если сжечь плоть, то душа лишается право на дальнейшее существование в загробном мире. Соответственно, тело они мумифицировали. При этом существовало несколько видов мумификации. Самый дорогой предназначался для аристократии. Тело очищали от всего (не доставали только сердце), промывали, заполняли благовониями и на 70 дней оставляли в так называемой «божественной соли» (оксиде натрия).

Впоследствии тело вновь омывалось, заматывалось в особое полотно и помещалось в саркофаг.При более дешёвом способе органы не доставали, и в конце тело отдавалось родственникам.Ну, и самый дешёвый способ мумификации – просто омыть тело и поместить в оксид натрия и затем зарыть в землю. Однако богатых покойников (а всё их добро помещалось вместе с ними в саркофаг) нередко грабили мародёры. Потому для аристократов стали строить особые гробницы.

Представители высшего сословия могли позволить себе не только роскошные усыпальницы, но даже золотые «языки».

Во всяком случае, на тех или иных раскопках археологи периодически обнаруживают плохо сохранившиеся мумии с драгоценными амулетами во рту, сделанными в форме языков. Но зачем они нужны были? Оказавшись в загробном мире, рано или поздно души предстают перед богом Осириса. Осирис решал, что станет в дальнейшем с душой покойного, и продолжит ли она жить вообще. Считалось, что золотой язык позволит усопшему воззвать к милосердию бога.

2.



Один орангутанг постоянно сбегал из своей клетки в зоопарке, самостоятельно смастерив ключ из куска проволоки. Каждый раз, когда сотрудники зоопарка его осматривали, сообразительный орангутанг прятал ключ во рту.

3.



Самолёты, использующие подконтрольное США воздушное пространство, обязаны платить по $56.86 за каждые 100 морских миль (ок. 185 км.), пролетая над землёй, и по $21,63 за каждые 100 морских миль над океаном. Однако самолёт освобождается от уплаты пошлин, если совершает взлёт или посадку на территории США.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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