Царь-дантист: зачем Петр I коллекционировал чужие зубы

Как известно, первый российский император был человеком деятельным. Желая обучить новым ремеслам своих подданных, он подавал личный пример — брался за любое дело, и во многом достиг успеха. Его неуемная энергия находила выход и в повседневных занятиях, порой достаточно эксцентричных.

Зубной фей

Одним из самых распространенных недугов на Руси был кариес и другие болезни зубов и полости рта. Это не всегда очевидно, но подобное явление значительно влияет на благосостояние государства. Испытывая зубную боль, люди начинают хуже питаться, что немедленно сказывается на запасе сил и иммунитете. Беззубый солдат не сможет воевать, голодный крестьянин не сможет вырастить хлеб. Петр Алексеевич же лично приложил руку к исправлению такой ситуации. Он овладел хирургическими премудростями для удаления воспаленных зубов, причем не в рамках некоего садистского развлечения, а для скорейшего возвращения больных к статской службе. Император даже коллекционировал побочные результаты своего труда — в Музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге хранится собрание более чем из шестидесяти зубов.

Собиратель черепов

Первый музей в России, знаменитая «Кунсткамера», была основана императором еще в 1718 году. В ней обрели свое место любопытные экспонаты. Так, узнав об измене Екатерины, Петр повелел отрубить голову ее любовнику Виллиму Монсу. Вместе с его черепом, в коллекцию отправилась также голова Марии Гамильтон, обладавшей по легенде необычайной красотой, которую Петру захотелось навечно сохранить. В реальности же, согласно статье А. Ельницкого в Русском биографическом словаре, Гамильтон была казнена за воровство при дворе и детоубийство. Помимо этих жутких и полулегендарных голов, любознательный царь собирал и более тривиальные экспонаты. Например, в музей отправился скелет лакея Николя Буржуа, отличавшегося гигантским ростом в 227 сантиметров. Благо, француз не был убит, а скончался от апоплексического удара.

Физкультура и ботаника

Петр Алексеевич, в целях укрепления морского могущества России, длительное время проводил в Голландии, где постигал науку мореходства и судостроения. Но и там он находил время для творческого досуга. Так, царь увлекся катанием по льду на коньках, но почувствовал неудобства с европейскими коньками, поэтому решил их усовершенствовать. Вместо присоединения лезвий к обычной обуви ремнями, изобретатель предложил прибивать их к деревянным голландским башмакам гвоздями, отчего они стали прочнее, хотя обувь и теряла первоначальную функцию. Там же, в Голландии, Петр восхитился удивительными цветами тюльпанами. С них началась новая страсть — поиск и покупка экзотических растений, для чего была учреждена «садовая контора».

Однако, нашлось ремесло, оказавшееся императору не по силам — изготовление лаптей. Как ни бился он над таким простым и обыденным для каждого крестьянина делом, лаптей себе Петр так и не сплел.

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А вы знали об этом?

Холопы являлись одним из первых возникших сословий на Руси. Историки до сих пор не могут определиться с тем, в какой период они точно появились и образовались в отдельное сословие, но в XI веке такое сословие уже существовало и являлось самым низшим в сравнении со всеми остальными. В холопы зачислялись все люди, которые оказались в плену в результате военных действий в противостояниях между княжествами. Часто холопами становились должники. Так поступали с людьми согласно закону. Любой человек, который не смог отдать долг, обязан был его отработать, и ни на какую свободную жизнь после этого рассчитывать не мог. Холопы на Руси являлись первым сословием, которое по факту образовало будущую модель крепостного права, которое по версии ряда историков появилось намного раньше, как раз в тот момент, когда сложилось холопское сословие.

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