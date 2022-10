Майдана не было. Было вторжение США : американский экс-министр написал открытое письмо украинцам

Американский политик, 72-ой министр финансов США Пол Генри О‘Нил написал отрытое письмо украинцам, в котором пояснил, что под видом «Революции Достоинства» США вторглись на Украину.



Экс министр финансов США Пол Генри О’Нил выступил с сенсационным заявлением. Он написал открытое письмо ко всем украинцам, где открыл гражданам Незалежной страшную правду об их «Революции Достоинства». На самом деле, как считает американский политик, под видом Майдана на Украину было осуществлено вторжение США.

О’Нил, анализируя произошедшее в 2014-м году и развенчивая миф о «демократических изменениях», с которыми связывали простые украинцы свой Евромайдан, беспощаден в своих оценках. Он прямо называет беспорядки «управляемым государственным переворотом», полностью проведенным по указке и сценарию Вашингтона. Госдеп дергал за ниточки, а беснующиеся на площади Незалежности украинцы послушно повторяли за своими кукловодами все движения. Киев был взят американцами практически без боя и без единой жертвы со своей стороны.

«Беспорядки усиливаются. Пропаганда свирепствует. Факты постепенно забываются. Народ Украины голодает, замерзает, болеет, получает травмы и умирает. Киев пока еще – столица Украины. Правительство пришло ко власти путем антиконституционного переворота. Министры из стран дальнего зарубежья доминируют над гражданами Украины. Президент и премьер-министр наняли деятелей Соединенных Штатов для управления государственным аппаратом.



Майдана, вашего Майдана, никогда не было, дорогие украинцы.



Оранжевой революции для построения "демократического государства" в Украине никогда не существовало, это было фальшивкой, фикцией.



То, что вы называете Майданом, было неприкрытым американским вторжением, осуществленным с помощью неправительственных организаций, разведывательных служб, наемников США и представителей ЕС, а также знаменитой цифры, которая была потрачена США на развитие демократии в Украине.



Заместитель Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд (жена профессора Кагана, выпускника Йельского университета, имеющего степень магистра в области политических наук и международных отношений Гарвардского университета; Каган был советником вице-президента США Дика Чейни, а с 2005 до 2008 служил послом США в НАТО; сейчас проживает в Брюсселе.) неоднократно подтверждала, что Соединенные Штаты потратили в общей сложности около 5 миллиардов долларов для изменения режима в Украине, а по сути – для погружения Украины в хаос.



Поймите, дорогие украинцы, почему основной мотивацией Майдана стала евроинтеграция.



Это был "троянский конь". Это была театрализованная постановка, сценарий, с помощью которого вами руководили и направляли ваши действия. Ваша страна исторически всегда считалась маргинальными землями (оттуда и название!) между Европой и Россией.



Вы забыли, что Украина и Киев много веков были территорией Российской Империи. Россия является крупнейшей страной в мире и останется таковой, несмотря на то, что Обама называет Россию региональной державой. Но Обаме простительно – это огрехи американского среднего образования.



Окраины России не впервые используются Соединенными Штатами в целях подрывной деятельности. И вы, украинцы, стали средством для достижения очередной цели. Вы просто были выбраны в качестве катализатора для больших геополитических перемен. Все, что произошло, не имеет к вам, украинцы, никакого отношения, вы – всего лишь жертвы, преступно использованные Соединенными Штатами и их европейскими вассалами.



Я знаю, это больно – осознавать, как сильно вы заблуждались. Но вы были слишком доверчивы. Блеск евро и долларов заслонил собой правду от ваших глаз. Вы предавались мечтам о, якобы, демократии, которая на самом деле – не что иное, как паутина лжи в потребительском мире.



Евросоюз не является демократическим. Он даже не правовой! Он не имеет никаких полномочий, он оброс бюрократией, каждый день нарушая правила TEU и TFEU.



Евросоюз – это представительство западных олигархов в лице немецких финансистов, созданное, чтобы США могли контролировать экономику всей Европы. Евросоюз, по сути, это – лишь институциональное объединение лиц без гражданства, без государственного устройства, без государственной политики, без правительства, без реального парламента, без Конституции. Поэтому ваша фанатичная мечта о евроинтеграции – это крайняя глупость, поспешная идея, которую США и ЕС вложили в ваши головы, приукрасив ее цветами и огромным количеством лжи. Даже финансовые обязательства, которые вам, якобы, давали (устные обещания – никто не обязан выполнять) были наглой ложью и служили только отвлекающим маневром.



И вы оказались в хвосте длинной очереди желающих интегрироваться в ЕС, чтобы бесконечно долго выполнять требования, делающие эту интеграцию невозможной. На самом деле в ЕС все довольно плохо: все экономические показатели отрицательные. Нет никаких перспектив в обозримом будущем. Внешний долг стран ЕС – беспрецедентно огромен.



ЕС находится в экономическом тупике и не в состоянии освободиться от своей долговой ловушки, каждый день предпринимая все более масштабные меры по спасению, но при этом оказываясь все глубже в трясине долгов. ЕС несостоятелен.



И в эту систему без законов и правил, с огромной коррупцией и взяточничеством вы мечтаете интегрироваться?



Почему вы лично никогда не исследовали всю эту ситуацию? Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как в самом ЕС все запутанно и непрозрачно? Разве вы не замечали, что в ЕС нет практически никаких законов, есть только пресс-релизы, сформулированные так, чтобы истинный характер закона был полностью завуалирован? Вы никогда не задумывались о том, насколько болен евро? Вы никогда не видели, что из-за перехода на евро многие государства постиг кризис и теперь уровень жизни там хуже, чем раньше?



Конструкция единой валюты с регламентированными условиями в интересах политики ЕЦБ в разных странах еврозоны только сильнее приближает катастрофу ЕС. Вам разве никогда не казались подозрительными попытки Нуланд и прочих прикрывать красивыми словами неприглядные вещи?



Подумайте над этим.



Ваш бывший президент понимал это и был популярен у большей части населения. Для сравнения, Ангелой Меркель недовольны по крайней мере 50% населения Германии. И евро является для рядовых немцев огромной проблемой.



ЕС диктует нам условия каждый. Наши европейские правительства используют ЕС в качестве предлога для непопулярных мер. Национальные государства подчиняются решениям администрации ЕС, таким образом, США могут повлиять на всю Европу эффективнее и проще, чем на суверенные государства. Поэтому, украинцы, можете быть уверены: интегрировавшись в ЕС, вы не станете европейцами, нет, вы просто поступите в распоряжение Соединенных Штатов.



Подписание Ассоциации, которого вы так хотели, это – трюк с тремя ловушками.



Первая ловушка – это ваша жажда потреблять и богатство, которое было обещано вам.



Второй ловушкой стало отделение от "злых русских", которые, на самом деле, также пострадали от политики ЕС, и которых так же водили за нос, пока не пришел Путин.



Русские уже разобрались, что к чему, и за последние 10 лет Россия очень развилась во всех областях государственного управления и укрепилась во всех секторах экономики. Основы Российской государственности стабильны: практически отсутствуют долги, положительный государственный бюджет, положительное сальдо внешнеторгового баланса, огромные сырьевые запасы и большая военная мощь.



Если вы сравните это с аналогичными показателями США, то увидите обратное: огромная внешняя задолженность, отрицательное сальдо, отрицательное сальдо внешней торговли и огромные военные расходы из-за участия и организации конфликтов по всему миру. Земля разжигателей войны, государство-разрушитель. И вы, украинцы, им поверили!



Третья ловушка – сфальсифицированные выборы. И теперь у вас есть Порошенко и Яценюк, которые являются марионетками США. И вы теперь будете делать то, что они вам скажут, под командованием США. Они не занимаются политикой Украины. Им плевать на экономику страны, они не заинтересованы в окончании войны. Даже наоборот. Неужели вам, украинцы, нравятся эти "приключения", неужели вы хотели, чтобы ваша страна была уничтожена?



Неужели вам нужен олигарх в кресле президента, который обогащается сам и помогает обогатиться другим олигархам самыми недостойными способами: войной, ложью и фальсификациями?



Вам сказали, что часть украинцев – люди второго сорта, что вы можете убивать жителей Юго-Востока уже за то, что они захотели отстаивать свои права и попросили для своих областей автономию.



Вы забыли, что экономическое процветание Украины держится на этих регионах и на этих людях, потому что там промышленные комбинаты и шахты, и что деньги, в которых так нуждается страна, зарабатывались именно там.



Ваш новый президент решил сделать этих людей нищими и бездомными, чтобы превратить Донбасс в плацдарм для войны против России. Он обстреливает из ракетных установок гражданские объекты, больницы и школы, убивает мирных жителей и превращает все в руины и пепел безо всякой причины.



Ваш премьер-министр – лидер в американской школе финансового мошенничества: было установлено, что он передал Соединенным Штатам золото вашей страны в качестве компенсации за их "инвестиции государственного переворота".



Яценюк всего за 10 месяцев сделал из Украины страну-банкрота с наибольшим внешним долгам за всю историю независимости. И вы будете всю жизнь отдавать эти деньги, которые уже растрачены и разворованы.



И вот теперь приходит МВФ и толкает Украину к одному кредиту за другим, вынуждая принимать драконовские антисоциальные меры, от которых народ просто задохнется. Пенсии сокращаются, медицина уничтожается, промышленность, земли, сырье продаются или отдаются американским инвесторам так, что вы, украинцы, уже не владеете ничем в вашей стране. Ваши драгоценные плодородные поля, черноземы, молочная промышленность, сельское хозяйство – все уже продано, и у вас больше ничего нет.



Вы подхватили и стали выкрикивать нацистские лозунги, вы позволили увлечь вас псевдо-этнической общностью. Вы впитали все самое худшее из прошлого и уверенно шли к разрушению, к гражданской войне, к уничтожению вашей страны.



Националистические ложные лозунги вкупе с неправильными национальными героями мешают вам начать думать о мире и процветании. Так что лучше забудьте этого лицемерного героя! Еще есть шанс все изменить.



Забудьте о Майдане и вспомните о ваших истинных национальных интересах и ценностях. Вы гораздо ближе к России, чем к Европе. Останьтесь свободными. Не становитесь членом ЕС. Будьте нейтральны, как Швейцария. Выбросьте из правительства проамериканских политиков и министров. Прогоните Порошенко и Яценюка.



Измените вашу Конституцию и федерализируйте свою страну, чтобы соблюсти права всех украинцев, которые живут в вашей прекрасной стране, чтобы остановить войну. Откажитесь от помощи ростовщика-МВФ и Всемирного банка США. Попросите "наблюдателей" ОБСЕ покинуть Украину.



Есть много стран, которые поддержат вас в вашей реальной независимости, не отбирая при этом ваши ресурсы. Закройте все офисы НПО и держите западных "советников" как можно дальше от ваших внутренних дел. В частности, тех, кто приезжает с новыми проектами и инвестиционными программами.



Одумайтесь сейчас и восстановите мир.



Обеспечьте мир. Сохраните мир. Будьте мирными без "мира" США!



Мир наступит тогда, когда все украинцы получат шанс высказать свое мнение.



Реализовать свои права. Мир наступит тогда, когда Закон и Конституция будут превыше всего – для всех, без дискриминации, без двойной морали. Мир наступит тогда, когда будут услышаны все группы населения. Мир наступит тогда, когда военный бюджет будет урезан в пользу социальных программ, а не наоборот. Спираль невежества, насилия, военных действий и войны может быть разорвана, только если все вы, украинцы, поймете, кто ваши настоящие друзья на мировой арене. Если вы, украинцы, действительно хотите мира, вы должны прийти к нему самостоятельно. Без нас, без ЕС, без МВФ, Всемирного банка, и без американских инвестиционных проектов».



В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Президента Украины Владимира Зеленского, который является ГАРАНТОМ Конституции Украины, прав и свобод граждан Украины:



1.ОБЕСПЕЧИТЬ реальные СУВЕРЕНИТЕТ и НЕЗАВИСИМОСТЬ Украины;



2.ПОТРЕБОВАТЬ от США и Евросоюза выплатить Украине соответствующую КОМПЕНСАЦИЮ (примерно 1 триллион долларов США) за РАЗВАЛ экономики и промышленности Украины, ГРАБЁЖ и ГЕНОЦИД народа Украины

