Клавдия Прокула, жена Понтия Пилата. Она признана святой мученицей в Греческой, Коптской и Эфиопской церквах. Эпизод, связанный с ней, наверное, один из самых загадочных. В Евангелии от Матфея (27: 19) читаем: «Между тем, как сидел он (Понтий Пилат. – Ред.) на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него». Об обращении жены Пилата ко Христу пишут многие авторы, есть сведения, что она была казнена как христианка.



Джеймс Тиссо. Послание от жены Пилата

О том, как складывалась судьба Пилата после распятия Спасителя, источники сообщают разные сведения: согласно Евсевию Кесарийскому, Пилат был сослан во Вьен в Галлии, где различные несчастья в конце концов вынудили его к самоубийству; по другим сообщениям, он был казнен Нероном; апокрифическое же предание говорит о его раскаянии, обращении в христианство и казнь его связывает с его верой во Христа.



О том, что известно о жене Пилата, как именно она могла пострадать, как воспринимали ее на Руси, рассказывает протоиерей Олег Стеняев.



Антонио Чизери, Ecce Homo (Се, Человек!). Понтий Пилат показывает подвергшегося бичеванию Иисуса жителям Иерусалима, в правом углу изображена скорбящая жена Пилата

Клавдию, о которой упоминается во Втором послании к Тимофею, Предание считает женой Понтия Пилата

Клавдия Прокула, согласно древнехристианским источникам, восходящим к III веку, а это, прежде всего, апокрифическое «Евангелие от Никодима», была женой Понтия Пилата, римского правителя.

В греческой Каппадокии и Эфиопской церкви она причислена к лику святых. Но повсеместно не почитается.

Я видел икону Понтия Пилата и его жены в Хургаде в Египте. Расспрашивал коптов о том, почему они их почитают. Мне сказали, что эта традиция восходит к самым древним временам. В Греческой Церкви ее память совершается 27 октября по юлианскому календарю. Эфиопская церковь совершает память Клавдии Прокулы вместе с ее мужем Понтием Пилатом 25 июня. Заметим, что их почитают вместе – мужа и жену, и это один из самых ранних случаев христианского прославления четы. В нашей Церкви, кстати, таких святых супружеских пар мало.

Из Предания известно, что Понтия Пилата и его жену казнили. Казнить их могли не за само исповедание Христа – за веру в иных богов в Римской империи не наказывали: такой статьи в римском праве не было. Казнить могли за отказ воздать подобающие божеству почести статуе императора. Но христианами даже формальное чествование иных богов воспринималось как форма отречения. В книге Исход сказано: «И имени других богов не упоминайте» (Исх. 23: 13), при этом перечислены имена языческих богов – из этого экзегеты делают вывод: нельзя призывать языческих богов так, как мы призываем истинного Бога.



Господь Иисус Христос на суде у Пилата

Что же произошло на судилище Пилата? В «Евангелии от Никодима» говорится об этом очень расплывчато. Процитирую: «И тут издалека прислала ему весть жена его: ничем перед тобою не виновен Тот праведный Муж, ибо я много “за” Него претерпела в эту ночь». Выделенные слова не совсем ясны и допускают двоякое толкование: «претерпела от Него» или «за Него»? Что это значит? О чем тут речь? Это место вызвало богословские споры. Скорее всего, злые демоны, которые всячески старались, чтобы Христос был распят, и толпу распаляли кричать: «Распни, распни Его!», препятствовали и жене Пилата посылать ходатайство за Христа. Это очень важная деталь, на нее как-то мало обращают внимания. Так что слова: «Я за Него пострадала» понимаются так: «Я заступалась за Него, и на меня были нападки».

Также в «Евангелии от Никодима» сказано о том, что иудеи препятствовали ее ходатайству за Христа. И интересная деталь: есть намек на то, что она могла быть прозелиткой и, как прозелитка, могла лучше разбираться в вопросах, касающихся веры. Пилат привык с подобными проблемами обращаться именно к ней. Происхождение этого предания неясно, в «Евангелии от Никодима» указаний нет. Но жены-прозелитки высокопоставленных римских правителей, тем более связанных с Иудеей, – не такое уж редкое явление для того времени. Из Иосифа Флавия мы знаем, что жена императора Нерона Поппея Сабина была прозелиткой. И, естественно, Предание могло «приписать» и Понтию Пилату жену-прозелитку.

Известный текст – Второе послание к Тимофею (4: 21): «Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья» – связывают с женой Понтия Пилата. Обычная для тех времен практика: уже приговоренных к смерти отправляли в долгую ссылку: вспомним судьбу Тита из дома Флавиев. Вполне возможно, Клавдия не просто была осуждена на казнь, а, как и Тит – он был знатного рода, из дома Флавиев – это дом императоров Веспасиана и Домициана, – еще послужила апостолам и их ученикам в ссылке.

В средневековье считалось, что жена Пилата въяве видела беса, который мучил ее и мешал идти хлопотать за Христа. То есть говорилось о некоем борении с бесом, предлагалось, что бес препятствовал тому, чтобы она узрела во сне Христа. Но это темное место: как бес может препятствовать? Но понятно, что какая-то брань велась: она же сама говорит о том, что «много пострадала за Этого Праведника».

Подробное описание суда Пилата, сна его жены и ее последующей жизни содержится в апокрифическом сочинении «Письмо Клавдии Прокулы к Фульвии». Оно написано как будто от имени жены Пилата, называемой Клавдией, которая излагает своей подруге подробный рассказ о своей жизни в Иерусалиме, уделяя особое внимание событиям евангельской истории. В интернете можно найти этот текст. Учитывая название и стиль письма, его можно отнести ко II–III веку. Здесь соблюдаются главные принципы посланий того периода: письмо – от кого – кому. «Письмо Клавдии Прокулы к Фульвии». Сравните: «Я, Павел, раб Иисуса Христа, пишу такому-то». То есть человек сначала подчеркивает свое достоинство, а потом обозначает, к кому он обращается.

На Руси были сложены духовные песни о раскаявшемся Пилате и его скитаниях

Что же касается почитания/непочитания Прокулы Клавдии в нашей Церкви… На Руси были сложены духовные песни о Пилате и его жене. Они, кстати, навеяли один из сюжетных ходов «Мастера и Маргариты» Михаилу Булгакову. Содержание этих песней таково: Понтий Пилат не мог обрести покоя, совершив такое страшное преступление, как казнь Спасителя. Он как бы превзошел всякую меру, а ведь наказание должно соответствовать мере преступления. Это же преступление настолько ужасно, что адекватного наказания для него нет. Пилат стал вечным скитальцем, и в этих скитаниях его сопровождала его жена, вечно оплакивающая содеянное им. Но это фольклор, не более.

Можно поинтересоваться у старообрядцев, есть ли у них в святцах Понтий Пилат и его жена. Это будет ответом на вопрос, было ли их почитание в дониконовской Руси.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2390716222733813995/zhena-pil...

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