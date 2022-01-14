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Жена Пилата

Клавдия Прокула, жена Понтия Пилата. Она признана святой мученицей в Греческой, Коптской и Эфиопской церквах. Эпизод, связанный с ней, наверное, один из самых загадочных. В Евангелии от Матфея (27: 19) читаем: «Между тем, как сидел он (Понтий Пилат. – Ред.) на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него». Об обращении жены Пилата ко Христу пишут многие авторы, есть сведения, что она была казнена как христианка.

Джеймс Тиссо. Послание от жены Пилата


Джеймс Тиссо. Послание от жены Пилата

О том, как складывалась судьба Пилата после распятия Спасителя, источники сообщают разные сведения: согласно Евсевию Кесарийскому, Пилат был сослан во Вьен в Галлии, где различные несчастья в конце концов вынудили его к самоубийству; по другим сообщениям, он был казнен Нероном; апокрифическое же предание говорит о его раскаянии, обращении в христианство и казнь его связывает с его верой во Христа.

О том, что известно о жене Пилата, как именно она могла пострадать, как воспринимали ее на Руси, рассказывает протоиерей Олег Стеняев.

Антонио Чизери, Ecce Homo (Се, Человек!). Понтий Пилат показывает подвергшегося бичеванию Иисуса жителям Иерусалима, в правом углу изображена скорбящая жена Пилата


Антонио Чизери, Ecce Homo (Се, Человек!). Понтий Пилат показывает подвергшегося бичеванию Иисуса жителям Иерусалима, в правом углу изображена скорбящая жена Пилата

Клавдию, о которой упоминается во Втором послании к Тимофею, Предание считает женой Понтия Пилата

Клавдия Прокула, согласно древнехристианским источникам, восходящим к III веку, а это, прежде всего, апокрифическое «Евангелие от Никодима», была женой Понтия Пилата, римского правителя.

В греческой Каппадокии и Эфиопской церкви она причислена к лику святых. Но повсеместно не почитается.

Я видел икону Понтия Пилата и его жены в Хургаде в Египте. Расспрашивал коптов о том, почему они их почитают. Мне сказали, что эта традиция восходит к самым древним временам. В Греческой Церкви ее память совершается 27 октября по юлианскому календарю. Эфиопская церковь совершает память Клавдии Прокулы вместе с ее мужем Понтием Пилатом 25 июня. Заметим, что их почитают вместе – мужа и жену, и это один из самых ранних случаев христианского прославления четы. В нашей Церкви, кстати, таких святых супружеских пар мало.

Из Предания известно, что Понтия Пилата и его жену казнили. Казнить их могли не за само исповедание Христа – за веру в иных богов в Римской империи не наказывали: такой статьи в римском праве не было. Казнить могли за отказ воздать подобающие божеству почести статуе императора. Но христианами даже формальное чествование иных богов воспринималось как форма отречения. В книге Исход сказано: «И имени других богов не упоминайте» (Исх. 23: 13), при этом перечислены имена языческих богов – из этого экзегеты делают вывод: нельзя призывать языческих богов так, как мы призываем истинного Бога.

Господь Иисус Христос на суде у Пилата


Господь Иисус Христос на суде у Пилата

Что же произошло на судилище Пилата? В «Евангелии от Никодима» говорится об этом очень расплывчато. Процитирую: «И тут издалека прислала ему весть жена его: ничем перед тобою не виновен Тот праведный Муж, ибо я много “за” Него претерпела в эту ночь». Выделенные слова не совсем ясны и допускают двоякое толкование: «претерпела от Него» или «за Него»? Что это значит? О чем тут речь? Это место вызвало богословские споры. Скорее всего, злые демоны, которые всячески старались, чтобы Христос был распят, и толпу распаляли кричать: «Распни, распни Его!», препятствовали и жене Пилата посылать ходатайство за Христа. Это очень важная деталь, на нее как-то мало обращают внимания. Так что слова: «Я за Него пострадала» понимаются так: «Я заступалась за Него, и на меня были нападки».

Также в «Евангелии от Никодима» сказано о том, что иудеи препятствовали ее ходатайству за Христа. И интересная деталь: есть намек на то, что она могла быть прозелиткой и, как прозелитка, могла лучше разбираться в вопросах, касающихся веры. Пилат привык с подобными проблемами обращаться именно к ней. Происхождение этого предания неясно, в «Евангелии от Никодима» указаний нет. Но жены-прозелитки высокопоставленных римских правителей, тем более связанных с Иудеей, – не такое уж редкое явление для того времени. Из Иосифа Флавия мы знаем, что жена императора Нерона Поппея Сабина была прозелиткой. И, естественно, Предание могло «приписать» и Понтию Пилату жену-прозелитку.

Известный текст – Второе послание к Тимофею (4: 21): «Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья» – связывают с женой Понтия Пилата. Обычная для тех времен практика: уже приговоренных к смерти отправляли в долгую ссылку: вспомним судьбу Тита из дома Флавиев. Вполне возможно, Клавдия не просто была осуждена на казнь, а, как и Тит – он был знатного рода, из дома Флавиев – это дом императоров Веспасиана и Домициана, – еще послужила апостолам и их ученикам в ссылке.

В средневековье считалось, что жена Пилата въяве видела беса, который мучил ее и мешал идти хлопотать за Христа. То есть говорилось о некоем борении с бесом, предлагалось, что бес препятствовал тому, чтобы она узрела во сне Христа. Но это темное место: как бес может препятствовать? Но понятно, что какая-то брань велась: она же сама говорит о том, что «много пострадала за Этого Праведника».

Подробное описание суда Пилата, сна его жены и ее последующей жизни содержится в апокрифическом сочинении «Письмо Клавдии Прокулы к Фульвии». Оно написано как будто от имени жены Пилата, называемой Клавдией, которая излагает своей подруге подробный рассказ о своей жизни в Иерусалиме, уделяя особое внимание событиям евангельской истории. В интернете можно найти этот текст. Учитывая название и стиль письма, его можно отнести ко II–III веку. Здесь соблюдаются главные принципы посланий того периода: письмо – от кого – кому. «Письмо Клавдии Прокулы к Фульвии». Сравните: «Я, Павел, раб Иисуса Христа, пишу такому-то». То есть человек сначала подчеркивает свое достоинство, а потом обозначает, к кому он обращается.

На Руси были сложены духовные песни о раскаявшемся Пилате и его скитаниях

Что же касается почитания/непочитания Прокулы Клавдии в нашей Церкви… На Руси были сложены духовные песни о Пилате и его жене. Они, кстати, навеяли один из сюжетных ходов «Мастера и Маргариты» Михаилу Булгакову. Содержание этих песней таково: Понтий Пилат не мог обрести покоя, совершив такое страшное преступление, как казнь Спасителя. Он как бы превзошел всякую меру, а ведь наказание должно соответствовать мере преступления. Это же преступление настолько ужасно, что адекватного наказания для него нет. Пилат стал вечным скитальцем, и в этих скитаниях его сопровождала его жена, вечно оплакивающая содеянное им. Но это фольклор, не более.

Можно поинтересоваться у старообрядцев, есть ли у них в святцах Понтий Пилат и его жена. Это будет ответом на вопрос, было ли их почитание в дониконовской Руси.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2390716222733813995/zhena-pil...

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