Почему Георг V предал Николая II

На старых фотографиях начала двадцатого века их очень легко спутать — так они похожи. Двоюродные братья, императоры двух Империй — Российской и Британской, Николай Второй и Георг Пятый, союзники в Первой мировой войне. Окончившейся падением всех европейских Империй. Кроме, конечно, Британской.



Родственные связи

В шестидесятых годах 19 века датский королевский дом породнился сразу с двумя европейскими империями. Сначала, в 1863 году, принцесса Александра вышла замуж за британского наследника Эдуарда. Тремя годами позже, в 1866м, другая датская принцесса, Мария (Дагмара) выходит замуж за российского цесаревича Александра, будущего императора Александра Третьего.





Таким образом, дети от этих браков, а именно, сын британского монарха, наследник Георг в Англии и сын Александра Третьего, цесаревич Николай в России были двоюродными братьями. Они так и называли друг друга в переписке: “кузен Джорджи” и “кузен Ники”. Если прибавить к ним еще одного их довольно близкого родственника, внука покойной английской королевы Виктории, германского кайзера Вильгельма (он же “дядя Вилли”), то получается интересная картина.

Фактически три близких родственника управляли всей Европой. Но и они, и их страны имели немного разные политические интересы, которые в полной мере проявились в начале Первой мировой войны.

Великая война

Первая мировая война (в Российской Империи она еще называлась еще Великой или Второй Отечественной) была результатом невозможности разрешить мирным путем противоречия, накопившиеся между ведущими странами Европы того времени. Слишком много стало этих противоречий, но отступать никто не хотел.Поэтому и столкнулись в жестокой схватке близкие родственники.





Причем племянник Ники (Николай Второй), недолюбливающий дядю Вилли (кайзер Вильгельм Второй) даже переименовал свою столицу с немецкого названия Петербург на вполне русское — Петроград. Его кузен Джорджи (Георг Пятый) впоследствии пошел еще дальше, дав собственной правящей династии вполне патриотичное название Виндзорская.

Тем временем боевые действия на фронте шли полным ходом. Переписка 1914 — 1916 годов между царственными кузенами пестрит обходительностью и учтивостью. Пока армии кузена Ники часто жизнями своих солдат выдерживали натиск рейхсвера и его союзников, он был очень нужен и кузену Джорджи и тем, кто за ним стоял. Но все в этом мире меняется.

Изменилась и геополитическая ситуация ближе к концу 1916 — началу 1917 года. Готовилось вступление в войну нового крупного амбициозного, а главное — свежего участника, США. Поэтому Российская Империя, обескровленная предыдущими военными годами была уже не так интересна для Британии как союзник. Отсюда и повышенная активность британской разведки на территории России, и участие ее людей и людей, так или иначе с нею связанных, в разного рода интригах и даже заговорах, таких, например как операция “Темная сила”

На обломках великой империи

Уже не секрет, что американцы свое вступление в Первую мировую обставили многими условиями. Мы не можем утверждать, но можем предположить с большой степенью вероятности, что одним из таких условий был развал Российской Империи и свержение монархии с дальнейшим уничтожением членов Императорского Дома Романовых.





Всем давно известна непримиримая позиция тогдашних американских элит — Шиффов, Варбургов и прочих финансовых воротил в отношении Романовых. И планы “серого кардинала” от внешней политики, советника президента США Вильсона, Эдварда Хауза по расчленению России тоже известны. А абсолютно свежая и довольно многочисленная американская армия была очень желанной помощью для измученных войной держав Антанты (Российская Империя, кстати, на фоне союзников смотрелась весьма неплохо). Поэтому и не было особых попыток препятствовать Февральскому перевороту.

И началась целая пропагандистская истерика по очернению российской монархии. Что в итоге в значительной мере и привело к Февральскому перевороту.

А получив от Временного правительства заверение, что- де “фронт держать будем” союзники и вовсе успокоились. Большего от России уже и не нужно было. Все остальное должны были сделать американские солдаты.

Вообще, из обеих мировых войн американцы получили минимум потерь и максимум прибыли. После Первой они вернулись в элитный клуб геополитики, после второй и вовсе стали ключевым игроком на международной арене.

Мавр сделал свое дело, мавр может уйти

В итоге случилось то, что должно было случиться. Керенский, конечно, не самый лучший политик в истории России и не самый приятный человек, но он честно хотел вывезти семью Романовых из России. Временное правительство не против было довезти Романовых до Мурманска, где их ожидал бы британский корабль. Но тут начались поистине непонятные события.

Решение кабинета министров Великобритании от 22 марта 1917 года было постепенно растянуто по сроку, а после — и вовсе отменено. Причем Георг Пятый сделал все чужими руками — для этого у него были правительство и парламент. Версии о том, что-де боялся протестов рабочих, профсоюзов и прочее несостоятельны. Мог он спасти последнего Императора. Как спас своих румынских и греческих родственников. И даже бывшего врага помог спасти — Карла Габсбурга.Не захотел просто. Да и не дали бы ему этого сделать люди, стоявшие за ним и за американскими элитами. Но этот выбор — его выбор. И то, что в результате этого выбора в подвале Ипатьевского дома погиб прямой правнук легендарной королевы Виктории цесаревич Алексей — тоже его выбор.

Да, у Романовых были очень могущественные враги, крупнейшие финансовые воротилы западного мира. Которые, к тому же, контролировали спецслужбы. Но хоть попытаться что-то сделать Георг мог. Инстинкт самосохранения сработал, он-то прекрасно знал с кем имеет дело. Но даже в праве есть такое понятие как “преступное бездействие”, которое приравнивается к преступлению. О моральной стороне такого бездействия и говорить не приходится.



Источник : https://history.com.ru/rusimp/pochemu-georg-v-predal-nikolay...

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