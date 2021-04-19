Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Чему учится священник, слушая чужие исповеди

Рассказывают протоиереи Игорь Фомин и Фёдор Бородин.
Евангелие, крест и… нож
Протоиерей Игорь ФОМИН
Феофан Затворник писал, что если перед кающимся лежит крест и Евангелие, то перед священником надо класть еще и нож: чтобы он помнил, что лучше ему отрезать себе язык, чем раскрыть кому-либо тайну исповеди.
Чему учится священник, слушая чужие исповеди
 
В нашем соборе служил священник, он мне рассказал такую историю. В «лихие 90-е» к нему на исповедь пришел один серийный убийца, пришел в слезах и говорит: «Батюшка, не могу больше жить с этими грехами, примите мою исповедь. И если после нее вы пойдете и заложите меня в милицию, я не буду против, мне уже все равно — Вы сами решайте». И начинает каяться. Батюшка принял эту исповедь, наложил какую-то епитимью, но в милицию не пошел.
А через какое-то время получает письмо из зоны, от того убийцы, который пишет, что после исповеди ощутил удивительную свободу, радость и стал по-другому смотреть на все. Ему уже совершенно не важно было, где он проведет остаток своей жизни, он был готов понести наказание за свои злодеяния. Его осудили на очень длительный срок. Это поразительный случай.
Здесь удивительна и другая сторона: вроде бы человек приходит на исповедь с какой-то грязью, выносит из себя самое ужасное, и по человеческой логике священник должен отряхнуть руки, сказать: «Фу, какая мерзость!
» Но искренность человека — что бы он ни натворил — располагает тебя к нему, он становится для тебя мил и приятен.
Каждый из нас грешен, и священники тоже исповедуются своим духовникам, тоже понимают свою греховность. Но и видят высоту того, кто без пощады и саможаления рассказал о себе самое плохое…
Чему учится священник, слушая чужие исповеди
 
Протоиерей Федор БОРОДИН Однажды ко мне на исповедь пришла 80-летняя женщина. Эта была ее первая исповедь, и, вероятно, последняя, потому что она вскоре умерла. Я обратил внимание, какая у нее прямая осанка, как она прямо держит голову…
Она покаялась в каких-то грехах и вдруг говорит: «Но вот посты я не соблюдаю и соблюдать не буду». Это было сказано с такой интонацией, что я понял: она хочет, чтоб я спросил «Почему?». И я спросил. Она ответила: «Я пережила блокаду Ленинграда». Я помолчал, подумал и ответил: «Да, Вы можете себе это разрешить. Никто Вас не осудит».
Все люди разные. У всех разные судьбы. И у каждого свои, неповторимые отношения с Богом. Вот этой женщине Бог Сам в детстве благословил сотворить подвиг такого предельного воздержания, рядом с которым все мои посты просто смешны.
Мне, священнику, всегда есть чему удивиться да и поучиться у прихожан!

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Аланы: как стражи Рима стали его разорителями                               https://otari.mirtesen.ru/blog/43786271216        

Почему правительство России позволило французским солдатам искать спрятанные сокровища https://otari.mirtesen.ru/blog/43841607239                                         

Зачем Сталин помог евреям создать Израиль https://otari.mirtesen.ru/blog/43736405464                 

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил недовольным парадами Победы «проследовать на другую родину»

Читать
Пентагон очень устал из-за русских «медведей». Наши самолёты и подлодки выматывают военных США и пугают американцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенВзгляд

Пентагон очень устал из-за русских «медведей». Наши самолёты и подлодки выматывают военных США и пугают американцев

Сарнаев вне возрастных рамок
Материал, выбранный редакторами МиртесенДокументы и Факты

Сарнаев вне возрастных рамок

Путин: российские вакцины за рубежом считают надежными, как автомат Калашникова
Материал, выбранный редакторами МиртесенDaily Storm

Путин: российские вакцины за рубежом считают надежными, как автомат Калашникова

Карающий меч украинской власти
Материал, выбранный редакторами МиртесенВовкин

Карающий меч украинской власти

Государственная социальная помощь для осуществления предпринимательской деятельности
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Государственная социальная помощь для осуществления предпринимательской деятельности

Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России

Чешский публицист: «После войны с Россией от нас не останется и мокрого места»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Чешский публицист: «После войны с Россией от нас не останется и мокрого места»

Последняя женщина-ветеран ВОВ в КНДР получила поздравления от Путина
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Последняя женщина-ветеран ВОВ в КНДР получила поздравления от Путина

Украина продолжает отгораживаться от России рвом
Материал, выбранный редакторами МиртесенДобрый День: новости Приднестровья и Молдовы

Украина продолжает отгораживаться от России рвом

Путин: дополнительные выходные улучшили эпидемиологическую ситуацию в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Путин: дополнительные выходные улучшили эпидемиологическую ситуацию в России

Немецкий политолог заявил о новом статусе Германии для США и Великобритании
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Немецкий политолог заявил о новом статусе Германии для США и Великобритании

Путин рассказал, от чего будет зависеть открытие границ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Путин рассказал, от чего будет зависеть открытие границ

Зампостпреда РФ: Запад "бесит", что правда о событиях на Украине проникает в ООН
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир в котором мы живём

Зампостпреда РФ: Запад "бесит", что правда о событиях на Украине проникает в ООН

Минздрав РФ: на кого направлены новые запреты в табачном законе
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Минздрав РФ: на кого направлены новые запреты в табачном законе

Латвия признала геноцид армян
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон и Порядок

Латвия признала геноцид армян

Крымские фермеры привезут порядка 80 тонн продукции на ярмарку
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Крымские фермеры привезут порядка 80 тонн продукции на ярмарку

Путин оценил сравнение российских вакцин с автоматом Калашникова
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Путин оценил сравнение российских вакцин с автоматом Калашникова

"Война" Англии с Францией и насмешка Голливуда над бедняками XXI века
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

"Война" Англии с Францией и насмешка Голливуда над бедняками XXI века

Официально подтверждена версия убийства девушки-блогера из Екатеринбурга
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

Официально подтверждена версия убийства девушки-блогера из Екатеринбурга

В Ленобласти нашли расчлененные останки пропавшей в 2020 году женщины
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

В Ленобласти нашли расчлененные останки пропавшей в 2020 году женщины

Семь лет без России: клуб G7 по нам «соскучился»?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДискуссии о политике "Не в стороне"

Семь лет без России: клуб G7 по нам «соскучился»?

В НАТО назвали единственную цель проведения учений Steadfast Defender 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

В НАТО назвали единственную цель проведения учений Steadfast Defender 2021

Выжить удалось не всем: подробности о затонувшем под Одессой катере с пограничниками (ВИДЕО 18+)
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

Выжить удалось не всем: подробности о затонувшем под Одессой катере с пограничниками (ВИДЕО 18+)

Голикова оценила контроль за соблюдением масочного режима
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Голикова оценила контроль за соблюдением масочного режима

В США разрешат применение вакцины от Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный марафон - стартуем

В США разрешат применение вакцины от Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет

Фермер передвинул мешавший ему камень и случайно уменьшил территорию Франции
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Фермер передвинул мешавший ему камень и случайно уменьшил территорию Франции

Часовые демократии
Материал, выбранный редакторами МиртесенВовкин

Часовые демократии

США поддержали отказ от патентов на вакцины против коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Bell

США поддержали отказ от патентов на вакцины против коронавируса

Кадыров ответил на вопрос о президентских амбициях
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Кадыров ответил на вопрос о президентских амбициях

Малолетние школьники с Урала надругались над девятилетней девочкой
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Малолетние школьники с Урала надругались над девятилетней девочкой

Россия в очередной раз показала искусство урегулирования конфликтов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПатриот России и Советского Союза

Россия в очередной раз показала искусство урегулирования конфликтов

Немецкий политолог Рар объяснил позицию Меркель по «Северному потоку — 2»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Немецкий политолог Рар объяснил позицию Меркель по «Северному потоку — 2»

Глава Чечни ответил на вопрос о желании стать президентом России
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Глава Чечни ответил на вопрос о желании стать президентом России

Байден не получит мандат единого Запада на переговоры с Путиным
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон и Порядок

Байден не получит мандат единого Запада на переговоры с Путиным

В Николаевской области выясняют обстоятельства взрыва в частном домовладении
Материал, выбранный редакторами МиртесенКриминал нет

В Николаевской области выясняют обстоятельства взрыва в частном домовладении

Спасатели локализовали пожар, охвативший целое село под Омском
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Спасатели локализовали пожар, охвативший целое село под Омском

Картина дня

наверх