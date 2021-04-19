Чему учится священник, слушая чужие исповеди

Рассказывают протоиереи Игорь Фомин и Фёдор Бородин.

Евангелие, крест и… нож

Протоиерей Игорь ФОМИН

Феофан Затворник писал, что если перед кающимся лежит крест и Евангелие, то перед священником надо класть еще и нож: чтобы он помнил, что лучше ему отрезать себе язык, чем раскрыть кому-либо тайну исповеди.

В нашем соборе служил священник, он мне рассказал такую историю. В «лихие 90-е» к нему на исповедь пришел один серийный убийца, пришел в слезах и говорит: «Батюшка, не могу больше жить с этими грехами, примите мою исповедь. И если после нее вы пойдете и заложите меня в милицию, я не буду против, мне уже все равно — Вы сами решайте». И начинает каяться. Батюшка принял эту исповедь, наложил какую-то епитимью, но в милицию не пошел.

А через какое-то время получает письмо из зоны, от того убийцы, который пишет, что после исповеди ощутил удивительную свободу, радость и стал по-другому смотреть на все. Ему уже совершенно не важно было, где он проведет остаток своей жизни, он был готов понести наказание за свои злодеяния. Его осудили на очень длительный срок. Это поразительный случай.

Здесь удивительна и другая сторона: вроде бы человек приходит на исповедь с какой-то грязью, выносит из себя самое ужасное, и по человеческой логике священник должен отряхнуть руки, сказать: «Фу, какая мерзость! » Но искренность человека — что бы он ни натворил — располагает тебя к нему, он становится для тебя мил и приятен. » Но искренность человека — что бы он ни натворил — располагает тебя к нему, он становится для тебя мил и приятен.

Каждый из нас грешен, и священники тоже исповедуются своим духовникам, тоже понимают свою греховность. Но и видят высоту того, кто без пощады и саможаления рассказал о себе самое плохое…

Протоиерей Федор БОРОДИН Однажды ко мне на исповедь пришла 80-летняя женщина. Эта была ее первая исповедь, и, вероятно, последняя, потому что она вскоре умерла. Я обратил внимание, какая у нее прямая осанка, как она прямо держит голову…

Она покаялась в каких-то грехах и вдруг говорит: «Но вот посты я не соблюдаю и соблюдать не буду». Это было сказано с такой интонацией, что я понял: она хочет, чтоб я спросил «Почему?». И я спросил. Она ответила: «Я пережила блокаду Ленинграда». Я помолчал, подумал и ответил: «Да, Вы можете себе это разрешить. Никто Вас не осудит».

Все люди разные. У всех разные судьбы. И у каждого свои, неповторимые отношения с Богом. Вот этой женщине Бог Сам в детстве благословил сотворить подвиг такого предельного воздержания, рядом с которым все мои посты просто смешны.

Мне, священнику, всегда есть чему удивиться да и поучиться у прихожан!