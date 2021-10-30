Почему ядовитые пули Фанни Калан не смогли убить Ленина

Ленина пытались убить несколько раз. Самым известным случаем является покушение представительницы партии эсеров Фанни Каплан, свершенное 30 августа 1918 года. Несмотря на тяжесть ранения, Ленин вроде бы сумел от него оправиться, но, как утверждают некоторые историки, именно тогда здоровью Ильича был нанесен непоправимый вред. И именно те роковые пули Фанни Каплан свели вождя мирового пролетариата в могилу.



По официальной версии нападение произошло после его выступления на заводе Михельсона в Москве. Когда Ленин уже садился в автомобиль, к нему с жалобой обратилась женщина. Именно в этот момент Каплан и произвела три выстрела, дважды ранив Ленина – в шею и руку – и нанеся ранение женщине, с которой тот разговаривал. Сразу после покушения Каплан бросилась бежать, но вскоре остановилась и сдалась представителям советской власти.

Знаменитый хирург и ученый-медик Ю. М. Лопухин в своей работе «Болезнь, смерть и бальзамирование В.И. Ленина: правда и мифы» рассказывает о том пути, который проделала попавшая в надплечье пуля. Расплющившись о лопатку, она пробила левое легкое, вошла в мягкие ткани шейной области, где сконцентрировано большое количество кровеносных сосудов, сонная артерия и яремная вена, ударилась о позвонки и, изменив направление, вышла с другой стороны шеи в районе ключицы.

Таким образом, пуля просто не могла не повредить кровеносные сосуды, питающее мозг, и не ушибить (контузить) стенку сонной артерии. А также, по-видимому, травмировала и шейный отдел спинного мозга. По воспоминаниям главного врача Кремлевской больницы В. Н. Розанова, уже через год-полтора после покушения у Ленина появились мучительные головные боли, началась бессонница, ощутимо снизилась трудоспособность. Так как консервативное решение не дало результата, была проведена операция по извлечению пули. И вот тут выяснилось кое-что интересное.

Головка пули имела насечки, причем явно нанесенные до выстрела, а не полученные при ударе о кости. Это указывало, что на пулю нанесли какой-то состав. Сразу возникла версия о яде. Сперва врачи решили что это цианид или мышьяк. Даже высказали версию о биологической атаке – пули могли быть заражены распространённым и почти неизлечимым тогда сифилисом. Но дело оказалось совсем в другом. Совпадение или нет, но в 1922 году – практически сразу же после операции по извлечению пули– начался процесс над правыми эсерами, в ходе которого были собраны новые материалы по делу Фанни Каплан.

Оказалось, что готовившая покушение группа эсеров под руководством Григория Семенова, решила использовать яд кураре, который был внедрен в насечки пули. Таким образом были подтверждены предположения, высказанные врачами в первые часы и дни после ранения. А. А. Обух – в врач, постоянно наблюдавший и лечивший Ленина- вспоминал: «Плохое общее состояние как-то не вязалось с кровоизлиянием, которое было не так сильно. Было высказано предположение, не вошел ли в организм вместе с пулями какой-то яд».

К счастью большевиков (и горю эсеров) злоумышленники не знали об особенностях кураре. Этот яд плохо переносит тепловое воздействие, а поэтому он был практически полностью нейтрализован пороховыми газами при выстреле. Иначе смерть вождя сразу после покушения была бы неминуемой. Впрочем, и пуля, и яд свое дело сделали, хотя и несколько позже. Повреждения кровеносных сосудов и мягких тканей шеи привели к активному образованию и разрастанию рубцовой ткани, которая постепенно перелавливала сонную артерию, что и вызвало последующую болезнь и смерть Ленина в 1924 году.

Ярослав Горбунов



Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-yadovitye-puli-fanni-kalan-...

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