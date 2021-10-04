Любопытные факты о мыле

Мир мыла странный. В соцсетях есть люди, которые занимаются резьбой по мылу, чтобы порадовать свою аудиторию, в то время как художники удивляют кусочками мыла, в котором есть человеческие «отходы». Мыло может быть страшным. От фальсификации следов марихуаны в анализах малышей до смертельных онлайн челленджей, некоторые факты о нем звучат нереально. К счастью, у мыла есть и хорошая сторона - первое в мире магнитное мыло предназначено для сдерживания экологически опасных разливов химических веществ, а обычные куски мыла находятся на переднем крае борьбы с секс торговлей.



1. Челлендж со стиральными капсулами











Когда подростки следят за челленджами в интернете, дело плохо. Они подначивают друг друга на то, чтобы держать горящие предметы, поджечь себя и даже облить кипятком ничего не подозревающих жертв. В последние годы возникла еще одна проблема. Стали распространяться ролики под названием Tide POD challenge, на которых подростки употребляют капсулы для стирки. На видео они жуют подушечки или даже заранее поджаривают их на сковороде.

Большинство из них выплевывают капсулы, но в 2017 году Центр по контролю за ядами США зарегистрировал 220 случаев, когда подростки пострадали из-за капсул Tide, и около 25 процентов из них намеренно подвергали себя опасности.

Эта тенденция продолжилась и в следующем году, несмотря на попытки властей информировать родителей и подростков об опасности. Мыльные подушечки токсичны. Проглатывание их может спровоцировать рвоту, потерю сознания и судороги. Несколько детей младшего возраста были госпитализированы, но они, вероятно, приняли моющее средство за сладости. (Подушечки пахнут и выглядят как конфеты). К сожалению, восемь детей в возрасте до пяти лет умерли после употребления подушечек.



Синдром беспокойных ног может доставлять массу неудобств. Когда страдальцы стараются поудобнее устроиться ночью, их ноги начинает сводить судорогой. Хуже того, что данный синдром у некоторых проявляется каждую ночь. Многие люди имеют свои способы решать разные проблемы, и синдром не стал исключением. Но лечение этого состояния в домашних условиях весьма странное – нужно положить под простыню кусок мыла.

Хотя нет никаких научных исследований, чтобы подтвердить данный способ лечения, в онлайн-сообществах появилось столько отзывов «я вылечился», что эта тенденция появилась в нескольких популярных медицинских ТВ шоу. Доктор Джим Сирс (Jim Sears) из The Doctors отметил, что что 42 процента участников опроса в Twitter утверждали, что кусок мыла, помещенный в ногах, помог навсегда избавиться от синдрома беспокойных ног. Во время шоу The Dr. Oz Show доктор Мехмет Оз (Mehmet Oz) предположил, что мыло с ароматом лаванды может работать лучше всего, потому что лаванда оказывает успокаивающее действие на тело и ум. Хотя наука все еще должна подтвердить, что средство реально помогает, поклонники точно знают, каких брендов следует избегать. Так, мыло марок Dial и Dove не подходят для лечения данного синдрома.



3. Мыло и устойчивость к антибиотикам









В 2016 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обратило пристальное внимание на ингредиент под названием триклозан. Они запретили добавлять его в мыло. Триклозан хорошо начинал. Изготовители мыла включили этот убивающий микробов компонент, чтобы честно называть свое мыло антибактериальным. Однако у FDA не никаких доказательств того, что антибактериальное мыло было более эффективным, чем обычная мыльная пена. Кроме того, агентство отказалось от такого продукта, когда ученые связали триклозан с развитием устойчивости к антибиотикам. Она развивается, когда бактерии эволюционируют, становясь нечувствительными к препаратам, призванным их уничтожить.



Опасность гораздо больше, чем просто бактерии, сопротивляющиеся воздействию антибактериального соединения. Иногда, несмотря на то, что на них воздействуют только одним соединением, бактерии мутируют настолько эффективно, что развиваются штаммы, которые невосприимчивы к нескольким антибиотикам. Пугает, что вызванная триклозаном резистентность обнаружилась в тестах Salmonella и Escherichia coli. Триклозан был запрещен к использованию в коммерческом мыле, но его еще добавляют в мыло для больниц и даже в одежду и игрушки.



4. Почему замороженный мыльный пузырь такой удивительный\



При замерзании мыльные пузыри становятся удивительно красивыми. Их поверхность покрывается замерзшим узором в виде снежинок, и на протяжении десятилетий никто не смог объяснить процесс, лежащий в основе этого явления. В 2019 году, физики нашли ответ. Они поместили пузыри на поверхность и отправили ее в холодильник. Волшебство происходило, когда окружающая температура была такой же, как и температура мыльного пузыря. Шар начал замерзать в тот момент, когда он соприкоснулся с поверхностью.



Замерзание начиналось обычно, со дна вверх, но затем появились перистые кристаллы. Закручиваясь вверх, сотни кристаллов сливались и создавали узоры. Этот так называемый «эффект снежного шара» происходит из-за явления, которое физики называют эффектом Марангони (Marangoni). Он происходит, когда поток течет из более теплой области с низким поверхностным натяжением (дно пузыря) в более прохладное место с более высоким поверхностным натяжением (самая высокая точка пузыря). Поток толкает кристаллы вверх, пока не расцветают узоры из нескольких замерзших пятен. По иронии судьбы, это разрушает поток Марангони.



5. Магнитное мыло







Первое в мире магнитное мыло - это липучка. Во время его разработки ученые сосредоточились на способности убирать серьезное загрязнение, в том числе промышленные разливы в море. Группа хотела получить вещество, которое могло бы нейтрализовать загрязняющие вещества до того, как их собрать. В 2012 году с помощью чертежной доски пришли к выводу, что таким средством должно быть мыло, притягивающееся к магниту. В конечном итоге появилось жидкое моющее средство, наполненное микроскопическими железными частицами.



Во время испытания жидкость заливали в емкость с водой и маслом. Последняя была менее плотной и находилась над мылом. Когда над пробиркой проносили магнит, мыло побеждало и гравитацию, и поверхностное натяжение между маслом и водой. Тот факт, что оно пузырилось сквозь масло, подтвердил, что магнитное мыло работает. После доработки, это мыло может стать настоящим прорывом для экологов. Традиционные вещества, используемые для разрушения загрязняющих веществ разливов, часто остаются в почве или в море и выделяют еще более вредные химические вещества.



6. Мыло из человеческих «отходов»







В 2019 году в одном магазине проходил художественный тур фестиваля Adelaide Festival. Голландский художник Юлиан Хецель (Julian Hetzel) назвал свою выставку Schuldfabrik (Фабрика вины), чтобы показать, как впустую тратятся отходы в развитых странах. В начале экскурсии люди мыли руки пенистым белым мылом, сделанным из жира пациентов, прошедших липосакцию. Если такое мыло находили привлекательным, то кусок можно было приобрести за 35 долларов. Посетителей также расспрашивали о том, как они утилизируют сои отходы и давали возможность взглянуть на ненастоящую процедуру липосакции, а также на процесс производства такого мыла.



В странной комнате играла классическая музыка, а с потолка пенились пузыри и на пол стекали человекоподобные фигуры. Наконец, каждая группа посетителей встретилась с генеральным директором компании, который рассказал о преимуществах Schuldfabrik, включая пожертвования с продаж и самого мыла странам третьего мира. Тем не менее, журналист, который побывал там, описал этот разговор как пугающий, потому что в нем смешалось религиозное рвение со стыдом от лишнего жира, предполагая, что именно так люди с избыточным весом могут, наконец, быть «полезными». В Schuldfabrik, по-видимому, не знают или их не волнует, что бедность также может стать причиной ожирения из-за отсутствия здоровой пищи.



7. Мыло – триггер АСМР





Физические ощущения породили так называемую Автономную сенсорную меридиональную реакцию (АСМР). Люди пытаются запустить АСМР через свои чувства. Правильный триггер - звук, определенные визуальные эффекты или прикосновение - вызывает покалывание кожи головы. Описываемое как приятное, это чувство затем распространяется на остальную часть тела. Триггеры зависят от того, что работает для конкретного человека, но, например, это могут быть расчесывание или шепот. За последние несколько лет мыло стало чрезвычайно популярным триггером АСМР. Тысячи людей смотрят видео в YouTube и Instagram, чтобы вызвать эту реакцию.



Видео, на котором видны чьи-то руки, держащие в руках кусок мыла и режущий инструмент, может вызвать покалывание кожи головы и гипнотизировать зрителей. О странном эффекте говорят и резчики, утверждая, что они лучше спят и отличаются более высокой стрессоустойчивостью. По-видимому, звук, сопровождаемый резьбу по мылу, и вид самого мыла, которое вырезают, запускают у некоторых эффект АСМР.



8. 3-D изображения на пузыре





В 2012 году три вуза объединились, чтобы создать самый тонкий в мире экран для дисплея. Для достижения этой цели Университет Карнеги-Меллон (Carnegie Mellon University), Токийский университет (University of Tokyo) и Университет Цукуба (University of Tsukuba) обратились к мембранам. Им нужен был мыльный пузырь, но такой, который не лопнет так быстро. Команда наткнулась на специальную смесь, которая смогла обеспечить жесткую мембрану. Следующим шагом было найти способ контролировать ее текстуру и прозрачность, что имело решающее значение для качества проецируемых на него изображений. Исследователи обнаружили, что контролировать поверхность позволяют ультразвуковые колебания.



Когда использовали несколько экранов, удалось получить 3-D эффект. Поклонники пока далеки от того, чтобы наслаждаться своей любимой мыльной оперой на мыльном пузыре, но такие экраны выглядят многообещающими. Изображения были яркими, реалистичными, и, конечно же, в 3-D формате.



9. Мыло в борьбе с секс-торговлей











Жертву секс-торговли, Терезу Флорес (Theresa Flores), оставили умирать в мотеле. Флорес выжила и создала уникальную инициативу. Проект называется S. O. A. P. (Спасите наших подростков от проституции). Ее организация переезжает, когда в больших городах проходят крупные события, такие как Суперкубок и Детройтский автосалон. Такие мероприятия вызывают приток мужчин и секс-работниц, но многие из девушек становятся жертвами торговли людьми против своей воли.



Во время спортивных мероприятий местная полиция и ФБР рассматривают секс-торговлю как свою главную проблему, но Флорес использует другой подход, чтобы помочь жертвам. Сама она могла бы воспользоваться специальным номером в тот день, когда ее бросили в мотеле. По этой причине S. O. A. P. делает свое собственное мыло и распространяет его в отелях и мотелях. На каждом кусочке мыла написано: «Вас заставляют делать то, что вы не хотите делать? Вам угрожали, если вы попытаетесь уйти? Вы видели, как молодые девушки занимаются проституцией? Если да, то звоните: 1-888-373-7888». Это дает жертвам и свидетелям небольшой шанс (там, где раньше его не было) позвонить на Национальную горячую линию по торговле людьми и попросить о помощи.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2315442959160969878/

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