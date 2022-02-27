Как ослепшая советская балерина стала всемирно известным скульптором: Лина По

Нас всегда впечатляют судьбы неординарных людей, сумевших буквально силой своего человеческого духа не только выжить самим в сложных жизненных ситуациях, но и стать ярким примером для других. И сегодня в нашей публикации удивительная история талантливой советской балерины, балетмейстера и скульптора - Полины Горенштейн, которая будучи лишенной зрения, научилась жить заново, развив в себе редкий дар "внутреннего видения", доведенный до высокой степени совершенства и заставивший говорить о ней весь мир.



Творчество Лины По, под таким псевдонимом она стала известна вначале творческой карьеры как балерина, — это блестящий пример для тех, кто попал в жернова злодейки-судьбы и для тех, кто не привык сдаваться ни при каких обстоятельствах. Эта удивительная женщина, потеряв зрение, невероятным образом, не только могла "видеть" предметы в своем воображении объемно, но и мастерски воспроизводила их наощупь в виде скульптур и статуэток. Творческий успех окрылял и вдохновлял художницу. И невзирая на страшный физический недуг, она была по истине счастлива, а иногда даже говорила: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Скульптуры Лины По.





Она могла, осязанием улавливать детали и тонкости, незамеченные зрячими скульпторами-профессионалами.

Дар от Бога

В это нелегко поверить. Но так было в действительности. Лина Михайловна обладала особой зрительной и слуховой памятью — эйдетизмом. Что любопытно, люди, наделённые таким даром, не вспоминают, не представляют в своём воображении образ, а видят и слышат его. После потери зрения эта способность развилась у неё особо остро.Доказательством этому служат работы, созданные Линой По, бережно хранящиеся в отечественных музеях.



Некоторым счастливчикам Всевышний щедро отмеряет и красоту, и разносторонние таланты, и везение, и возможность делать выбор. Среди таких и была Полина Горенштейн вначале успешная балерина, а позже режиссёр-постановщик танцев, с необыкновенным даром к рисованию. Но, как часто в жизни бывает, беспощадная судьба в один момент решила зло подшутить над удачливой танцовщицей.

Перелистывая страницы биографии

Полина Михайловна Горенштейн.





Полина Михайловна Горенштейн родилась в Екатеринославе (ныне город Днепр, Украина) на рубеже двух столетий в 1899 году. Еще в подростковом возрасте она увлекалась музыкой и танцами, сочиняла стихи, рисовала и лепила. А с четырнадцати лет Полина всерьез стала заниматься в хореографической студии и брать уроки рисования и лепки в художественной студии.



Ей удавалось все, за что она бралась, но своей профессией девушка выбрала балет. И это, невзирая на то, что ее родители хотели, чтобы их дочь стала юристом. С этой целью в 1916 году они и отправили её в Харьков. Но, там Полина поступила в школу балерины Тальори и одновременно в студию скульптора Л.Блоха. Разумеется, что каждое из увлечений требовало полной самоотдачи. И со временем совмещать их становилось всё труднее. В итоге Полина остановилась на балете.

Скульптуры Лины По.





Спустя три года она стала профессиональной балериной и под сценическим псевдонимом «Лина По» начала выступать в театрах Киева и Харькова, а позже ставить танцы в театре Мариуполя. Везде талантливую девушку сопровождали успех и признание. Решив совершенствовать свое мастерство, Лина отправилась в Москву. В 1920—24 училась в Высших хореографических мастерских и одновременно на скульптурном отделении ВХУТЕМАСа.



После их окончания Лина в течение десяти лет танцевала, преподавала, работала балетмейстером. А занятия скульптурой помогали ей в постановке танцев: «...я зарисовывала...движения балерин, позы... Я впитывала в себя скульптурную гармонию от движущихся полуобнажённых тел». Будучи балетмейстером, Лина нередко "репетировала" сцены будущих спектаклей с помощью... пластилина, сначала делая карандашные наброски, а потом создавая пластилиновые мизансцены.



Она всем сердцем боготворила искусство и любила жизнь...

Болезнь, сразившая, но не сломившая...



В 1934 году неожиданно пришла беда. Лина тяжело заболела: паралич рук и ног, потеря зрения, вызванные осложнением после гриппа. Медицинским языком - энцефалит. Два года женщина провела в больнице, борясь за свою жизнь. Руки и ноги постепенно пришли в норму, а зрение так и не восстановилось. Жизнь, казалось, совершенно потеряла смысл, но, тем не менее, она продолжалась... И перед женщиной остро стал вопрос: чем заполнить жизнь в кромешной тьме, как вновь быть полезной людям... и как не возненавидеть судьбу за такой тяжелый удар.

Барельефы скульптора Лины По.





Ответ на мучившие вопросы помог найти профессор Д.А. Шамбуров, под руководством которого велось лечение балерины. Узнав об давних увлечениях рисованием и лепкой своей пациентки, он однажды вложил ей в руку хлебный мякиш и попросил Лину что-либо вылепить. Осторожно, превозмогая боль, молодая женщина долго мяла его пальцами пока вслепую не слепила мышонка. Осязанием проверила слепленную фигурку. Похож...



Потом ей приносили пластилин, из которого женщина стала лепить куколок и зверушек, а затем дарить их детям, находившимся в больнице. Это радовало и детвору, и саму Лину. Но больше всего были довольны доктора - это занятие помогало их пациентке привести в норму разбитые параличем руки и обрести себя в состоянии полной слепоты. У молодой женщины появилась вера в то, что она сможет заниматься настоящим творчеством.

Скульптуры Лины По.





Выписавшись из больницы, Лина решила показать свои еще несовершенные статуэтки художнику М.В.Нестерову. Требовательный во всем, что касалось искусства, Михаил Васильевич чистосердечно одобрил ее работы, которые понравились художнику изяществом и точностью пропорций, а также любовью, с которой они были сделаны. Именно он сказал Лине, что она станет хорошим скульптором, если будет продолжать работать в этом направлении. Этим старый мастер укрепил в женщине веру в то, что она вновь обрела место в жизни. Именно с того дня и до конца своей жизни Нестеров постоянно поддерживал Лину и советами, и добрыми словами, полными отцовской заботы и мудрости.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»

Прыжок. (Искусствоведы относили «Прыжок» к лучшим произведениям современной пластики малых форм. Сейчас скульптура находится в Третьяковской галерее). / Танцевальная сюита.





В 1937 году, спустя год после выписки, первые работы Лины По экспонировались на Всесоюзной выставке в Московском музее искусств. А еще через год была открыта персональная выставка скульптур, о которых много и восторженно говорила вся пресса того времени, имея под собой веские основания: все работы слепого скульптора отличались оптимистичным и жизнеутверждающим характером. По правде говоря, это сильно контрастировало на фоне испытаний, выпавших на долю когда-то успешной молодой балерины.



Именно тогда скульптурные работы «Прыжок», «Мальчик со змеей», «Негритенок» были приобретены у автора для коллекции музея. В 1939-м Лина Михайловна была принята в Союз художников. Причем многие члены комиссии, принимавшие ее в союз, не верили в то, что женщина абсолютно слепа.



В годы Отечественной войны Лина По была эвакуирована в Уфу. Там она плела маскировочные сети для бронетехники, а ночами ваяла скульптуры на военную тематику. Лина Михайловна любила работать по ночам, чтобы никто не отвлекал и можно было сосредоточиться на работе. Одной рукой она разминала глину, ногтем мизинца мастерски отделывала мельчайшие детали. А вот другой рукой, как бы сканируя, проверяла сделанное. Необыкновенная выдержка и трудолюбие, терпение и любовь к творчеству придавали художнице и сил, и уверенности, чтобы доводить задуманное до конца.

Партизан. / Гроза. Скульптуры Лины По.





Лина Михайловна говорила, что её скульптуры рождаются «под впечатлением либо прослушанного чтения, либо музыки...Когда образ задуманного произведения встаёт передо мной, начинаю мысленно лепить его...А потом повторяю в материале...Иногда готовые яркие образы приходят во сне и наутро я спешу вылепить его в глине...»



К сожалению, судьба отпустила ей не так много времени для жизни и творчества. Болезни не оставляли Лину Михайловну в покое, организм был очень ослаблен и в конце ноября 1948 года она скончалась практически на операционном столе...

Наследие мастера, достойное уважения



За годы напряжённого труда Лине По удалось создать около 120 скульптурных работ, которые до сих пор удивляют зрителя своей экспрессией и жизненным потоком энергии, насыщенным радостью, мечтой и вдохновением. С невероятной силой также притягивают взгляд и точность передачи движений, лиризм и одухотворенность образов, гармония и тонкое мастерство.

Бюст Пушкину находится в Ленинграде, в квартире-музее А. С. Пушкина. / Бюст А.П. Чехова.





Трудно понять, как мог слепой человек так невероятно реально передать не только внешнее сходство, но и характер, и настроение, и движение души портретируемых исторических личностей. Это было подобно чуду. По истине потрясли современников своей жизненностью и характером скульптурные портреты Пушкина и Чехова. Так, когда к юбилею Антона Павловича Лина Михайловна сваяла его бюст, жена писателя Ольга Леонардовна, вытирая слезы, сказала, что еще никому не удавалось так правдиво отобразить Чехова.



Лину По знали как очень трудолюбивого, жизнерадостного и доброго человека. Кроме ваяния скульптур она изготавливала театральных кукол для детского театра. Ее жизненным подвигом восхищались современники, ставившие её имя в один ряд с именами Николая Островского и Алексея Маресьева. Не перестают восхищаться ее силой воли и в наши дни.



И в заключение хотелось бы отметить, что Полина Михайловна Горенштейн свою душу изливала не только в своих скульптурных творениях, но и в стихах, проникнутых и чувством горечи об утраченном и чувством веры и надежды на будущее.

Надгробный памятник Лины По.





«Но знаю я, что втянутое туго

В перчатку грусти, сердце не смолчит.

Оно сорвёт дыханием упругим

Печали жгут. Рванётся, зашумит...

И парусом раздувшимся упрямо,

Помчит меня, разя мятежный вал,

Чтоб новым чувством озарить мой мрамор,

Чтоб песней новою гранит мой зазвучал».



Эта хрупкая женщина не позволила себе умереть ни как человеку, ни как личности. Она показала людям, что ни при каких жизненных катастрофах нельзя сдаваться. Сколько бы не было отпущено судьбой — нужно пройти этот путь сильно, достойно и красиво!

Источник

alichca Людмила Журавлева

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