Мессалина — императрица - нимфоманка

Император Клавдий быстро сменил пятерых жен. Пятая жена — Валерия Мессалина, дочь Валерии Мессала и Домиция Лепида. Мессалина отличалась своим распутством, доходившим до проституции. Она приходилась Клавдию кузиной.

Эта женщина поражала своими грязными фантазиями даже римлян, хотя их нравы вовсе не отличались чистотой в те времена. Вместо того, чтобы подавать пример своим подданным, Мессалина своим поведением позорила титул императрицы и достоинство женщины. В конце концов она пала настолько, что дошла до полного безумия в своем разврате. Со своими любовниками она управляла Клавдием так, как хотела, — слабоумный муж ей во всем покорялся.

Родилась Мессалина в семье Марка Валерия Мессалы Барбата, консула 20 года. Ее мать была двоюродной сестрой отца.В юные годы при дворе Калигулы, еще одного развратного римского императора, Валерия Мессалина была очень популярна. Предполагается, что она "испортилась" из-за развратной обстановки, которая царила при этом сексуально озабоченном правителе. Не исключается, что она могла начать вести половую жизнь еще в 13 лет.Калигула выдал ее замуж за императора Клавдия, который приходился ему дядей, а ей – двоюродным братом матери.

Принято считать, что Валерия Мессалина была настолько развратной, что либо сама владела публичным домом, либо приходила туда под вымышленным именем в качестве куртизанки.

Утверждается, что она, даже будучи замужем, не могла пропустить ни одного красивого мужчины, и при этом ничуть не стеснялась своего распутства.

Известна история, когда жена императора поспорила с известной куртизанкой Сциллой о том, кто из них сможет вступить в половую связь с большим количеством мужчин за ночь. Валерия Мессалина победила Сциллу – со счетом 50:25.

Кроме чудовищного разврата, Мессалина отличалась жестокостью и полнейшим бессердечием. Малейшее сопротивление ее грязным желаниям всегда вело к смерти. Так, по ее приказанию была убита Юлия, сестра Клавдия; был отправлен в ссылку философ Сенека, осужденный за незаконную связь с императрицей; был убит патриций Ап-пий Силл ан за то, что отверг недостойные предложения Мессалины.

Приглашая в императорский дворец красивых римских матрон, Мессалина устраивала грязные оргии, на которых обязательно должны были присутствовать и любоваться на свой позор мужья несчастных жертв. Отказывавшихся от этой нравственной пытки убивали без всякого милосердия; тех же, кто принимал приглашение и был соучастником этих оргий, Мессалина щедро награждала.

Один из любовников Мессалины, а именно Люций Виттелл, в знак особого отличия получил от императора Клавдия право снимать чулки с ног его супруги. Все эти грязные непристойности, само собой разумеется, вызывали общее негодование против Клавдия и его жены и не замедлили породить заговоры, имевшие целью сменить императора.

Таким образом, и в царствование слабоумного Клавдия, по натуре совсем не жестокого, кровь лилась рекою. Причиною этого был беспредельный разврат бессердечной Мессалины и, конечно, слабоумие императора Клавдия, смотревшего сквозь пальцы на все поступки супруги. Мессалина делала все, что хотела. Так, например, ей понравились сады Валерия Азиатика, и Мессалина отобрала их, несмотря на протесты Валерия, а самого его приказала убить. Сенат, зная невменяемость Клавдия, и не подумал протестовать против этого вопиющего факта. Подобно Валерию Азиатику погибло много именитых и весьма достойных граждан.

Мессалина была поистине бичом добропорядочности, благородства и добродетели, бесчестием всего женского рода. Не довольствуясь любовными оргиями, устраиваемыми ею во дворце, она еще имела обыкновение поздно ночью ходить по улицам Рима в поисках приключений, посещала самые грязные вертепы, а порою делила с проститутками их грязное ложе.

Тяжело и прискорбно рассказывать о всех бесчинствах, которые совершила жена императора Клавдия, говорит историк, да и трудно их все передать. Мы отмечаем лишь некоторые факты. Так, например, один из дворцовых плясунов, по имени Мнестер, имел несчастье обратить на себя внимание императрицы. Она предложила ему свою любовь, но Мнестер, боясь гнева Клавдия, отказался разделить ее чувства. Тогда Мессалина пожаловалась мужу, что Мнестер ей не повинуется; Клавдий призвал плясуна и приказал ему безусловно повиноваться императрице. Тот, разумеется, исполнил приказание Клавдия и открыто сделался любовником Мессалины.

Но одно из безумств этой безнравственной женщины стало причиной ее гибели. Мессалине понравился молодой патриций Силий, один из красивейших юношей Рима. Страсть Мессалины к Силию окончательно помутила ее рассудок. Она публично отправлялась в дом патриция, оказывала ему всевозможные почести и щедро награждала. Наконец, несмотря на то, что была женой Клавдия, при жизни его она решилась выйти за Сидия замуж. Мессалина распорядилась, чтобы были отправлены в дом Силия рабы императора Клавдия, мебель, разные драгоценности и прочее.

Поражает прежде всего то, что Мессалина решила открыто отпраздновать свою свадьбу с патрицием Силием и заключить брачный договор, который бы подписали как свидетели многие придворные, а в числе их и сам император Клавдий.

Наглость Мессалины дошла до того, что она решилась лично подсунуть на подпись мужу свой брачный контракт с Силием. Клавдий, со свойственной ему несообразительностью, расписался, что был свидетелем бракосочетания Мессалины с Силием. Затем отправился на некоторое время в деревню Остию. В ту же ночь была сыграна свадьба. Мессалина, одетая в платье невесты, торжественно принесла жертвы богам, чтобы быть счастливою в супружестве. Потом были приглашены во дворец гости на свадебный пир. За столом Мессалина сидела рядом со своим молодым супругом и после пира торжественно отправилась в дом с Силием.

Все это могло бы показаться сказкой, если бы не свидетельство современников, в числе которых был и историк Тацит. Он говорит о свадьбе Мессалины как о факте, в который трудно поверить, но который доказывает полную невменяемость императора Клавдия и безумие наглой Мессалины. Из всех граждан Рима только один Клавдий не знал, что вытворяет его достойная супруга.

Между тем придворные, и в особенности вольноотпущенники, бывшие рабы, стали не на шутку беспокоиться: император впоследствии, узнав о проделках Мессалины, мог на них прогневаться за то, что они ему не донесли о подобной скандальной истории. Посовещавшись между собой, придворные решили сообщить обо всем императору.

Первым сообщил обо всем Клавдию Нарцисс; потом еще двое придворных приехали из Рима в Остию и, упав на колени перед императором, рассказали, что Силий уже обвенчался с Мессалиной и та обещает возвести его на императорский трон, отчего весь Рим — в ужасе. Клавдий сильно испугайся; ему стало казаться, что он уже низвергнут, а тут, как нарочно, Нарцисс подтвердил все слышанное и советовал императору позаботиться о своей безопасности. Клавдий, окончательно струсив, не знал, что делать. Даже в лагере солдат он не считал себя в полной безопасности и беспрестанно спрашивал окружающих о том, кто император: он или Силий?

Между тем Мессалина, опьяненная страстью, преспокойно жила в доме Силия, будто не произошло ничего особенного. Она задумала устроить маскарад и для этого пригласила в дом Силия всех своих фаворитов. Празднество происходило в саду; Силий был коронован роскошным венком, а Мессалина управляла хором вакханок.

Среди гостей присутствовал медик по имени Веций Валент, также пользовавшийся благосклонностью Мессалины. Развлекаясь с вакханками, медик надумал влезть на одно из самых высоких деревьев сада; на эту шалость, конечно, никто не обратил внимания, как вдруг Веций закричал, что со стороны Остии подымается буря. И действительно, буря подымалась — то шел Клавдий отомстить за свой позор.

Услыхав эту страшную новость, все гости разбежались кто куда. Мессалина убежала в сады Лукулла. Силий спрятался на форуме. Мессалина понимала, что ей грозит опасность, но питала надежду отстранить беду при свидании со своим супругом Клавдием. Мессалине не раз случалось с помощью ласк и заверений успокаивать своего супруга и избегать всякого рода опасностей. Она рассчитывала встретить мужа при въезде его в Рим, взяла с собою детей Британника и Октавия, пригласила старую весталку Вибилию и отправилась навстречу супругу.

Пройдя весь город одна, так как в минуту опасности все фавориты ее покинули, около ворот она увидела вдали следовавший императорский кортеж. Первым Мессалину увидал Нарцисс, ехавший около колесницы Клавдия, и стал всеми средствами мешать императору слушать просьбы жены. Между тем Мессалина заметила этот маневр Нарцисса и стала громко кричать, что император Клавдий обязан выслушать мать Британника и Октавия. Нарцисс в свою очередь возвысил голос и огласил все преступления Мессалины. Но так как кортеж двигался вперед, то колесница императора наконец приблизилась к Мессалине, которая старалась выставить вперед детей. Этого ей не удалось сделать.

Весталка Вибилия смело подошла к колеснице императора и стала энергично защищать Мессалину. Она говорила Клавдию, что он не должен слушать наговоров на свою жену, что у Мессалины много врагов, которые стремятся ее погубить. Нарцисс на это громко возразил, что император может выслушать свою супругу, но что весталке являться ее защитницей совсем неприлично. Клавдий все это время молчал и был совершенно равнодушен, словно вся эта история его не касалась.

По приезде в Рим Нарцисс тотчас же пригласил Клавдия в дом Силия, где император собственными глазами мог увидеть, что Мессалина приказала перенести из дворца всю богатую мебель.

Клавдий послушался совета Нарцисса и отправился вместе с ним в дом Силия. Убедившись, что Нарцисс сказал правду и дом Силия действительно украшает дворцовая мебель, он пришел в чрезвычайную ярость и тотчас же отдал приказание казнить Силия и всех любовников Мессалины.

В тот же день Силия потребовали в трибунал; факты, подтверждающие его связь с женой императора, были очевидны, и его приговорили к смертной казни. Силий не защищался, лишь просил ненадолго отложить казнь; его просьба была удовлетворена. Через некоторое время казнили его и многих сенаторов и кавалеров, замешанных в этой постыдной истории. Плясун Мнестер также был привлечен в качестве обвиняемого, но он оправдался тем, что сам император лично приказывал ему повиноваться Мессалине. Сначала Клавдий, казалось, принял во внимание слова Мнестера и хотел его помиловать, но приближенные настояли, чтобы и Мнестер был казнен вместе с другими.

Мессалина в это время скрывалась в садах Лукулла; она придумывала, какими средствами могла бы умилостивить своего разгневанного супруга. Зная его бесхарактерность и слабость к ней, она была убеждена, что Клавдий в скором времени сменит гнев на милость. И действительно, гнев Клавдия значительно охладел. Во время обеда он говорил о Мессалине уже без злобы, называя ее «бедненькая».

Услышав эти речи, Нарцисс понял, что необходимо действовать быстро и энергично, чтобы его собственная голова не слетела с плеч. Обстоятельства могли перемениться, если бы Клавдию удалось увидеться с женой: она ему представила бы дело совсем в ином свете. Под влиянием этих размышлений Нарцисс тотчас же отправился к гвардейским центурионам и объявил им, что император Клавдий отдал приказание тотчас же убить Мессалину.

Эту страшную миссию взял на себя некто Эвод, который и отправился в сады Лукулла, где нашел Мессалину, лежащую на траве; около нее стояла старушка мать. До сих пор она была далеко от дочери, но, когда ту постигло несчастье, мать приехала к ней и, как истинная римлянка, стала советовать не дожидаться позорной казни, а убить себя самой. Но Мессалина не слушала этих советов матери, горько плакала, жаловалась и ломала в отчаянии руки. Вдруг в сад ворвалась группа вооруженных людей. Тут только Мессалина поняла, что для нее все уже кончено. Дрожащей рукой она взяла нож и нанесла себе удар по горлу и в грудь, но, не имея силы воли покончить с собой, только ранила себя. Один из трибунов помог ей уйти из жизни ударом меча.

Труп Мессалины был оставлен ее матери. В это время во дворце был банкет в полном разгаре. Во время пиршества Клавдию доложили, что Мессалина убила себя собственными руками. Клавдий, выслушав это донесение совершенно равнодушно, продолжал пить вино и веселиться.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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