Шокирующие факты о японской мафии якудза

Мафия – явление международное. Но в каждой стране она имеет особенности, не сопоставимые и не сравнимые с другими преступными группировками.





Азиатская мафия всегда сильно отличалась от европейской или, например, от американской, как глубокими историческими корнями, так и странными традициями и обычаями.

Слово «якудза» наверняка слышал каждый, но мало кто знает, что эта преступная организация представляет собой на самом деле, и насколько огромное влияние в Стране восходящего солнца она имеет.

Между тем, считается, что законы, обычаи и структура якудза зародились ещё в XVII веке, а у её истоков стояли две банды: «тэкия» (которая занималась мелким воровством, мошенничеством и торговлей некачественными товарами) и «бакуто» (которая имела «навар» с азартных игр).

Сам же термин «якудза» произошёл как раз от игроков банды бакуто, и означает он самую проигрышную комбинацию в традиционной японской карточной игре ойтё-кабу («я», «ку», «дза» – 8, 9, 3).

Бакуто считались изгоями и неудачниками, поэтому слово «якудза» сначала значило «бесполезная вещь» или «бесполезный человек», но позже оно распространилось уже на все японские преступные организации.

(Правда, современная японская полиция и СМИ называют их иначе – «борёкудан», что значит «силовые группировки», а сами члены якудза именуют себя «нинкё дантай» – «рыцарская организация»).

Давайте же попробуем узнать кое-что любопытное (а порой – шокирующее) об этой известнейшей организации японских бандитов.

1.

Технически якудза легальна





Да, это так, – якудза действует в Японии вполне открыто. Вы можете запросто найти в крупных городах штаб-квартиры этой организации, – на их дверях висят специальные таблички с опознавательным знаком.

Якудза легально управляет бизнес-сетями во многих отраслях – от строительства до порноиндустрии. Мало того, она довольно давно вовлечена и в политику Японии.

Публичные скандалы из-за связей ведущих политиков (в том числе и министров) с мафией происходят в этой стране регулярно, но редко приводят не то что к отставкам, но и даже к ухудшению дальнейшей политической карьеры их фигурантов.

Якудза много лет открыто спонсирует правую Либерально-демократическую партию Японии (во многом благодаря этому ЛДП правит страной с 1955 года почти без перерывов), агитирует население перед выборами за «нужных» кандидатов и т.д. И вообще, японцы давно воспринимают якудза как часть национальной культуры.

2.

Это самая многочисленная мафия в мире





На данный момент якудза насчитывает более 100 тысяч полноправных членов (не считая мелкой «обслуги» и молодых юношей – «кандидатов на вступление»). Из них в самой Японии действуют примерно 58 тысяч, остальные – за пределами страны.

При этом ещё в конце 1960-х гг. в якудза числилось около 184 тысячи человек, но в последующие десятилетия их количество стало стремительно падать, в 2016 году достигнув низшего показателя за всю новейшую историю – всего 39 тысяч якудза внутри Японии.

Эти спады и подъёмы, конечно же, напрямую связаны как с политическими, так и с экономическими обстоятельствами (так, правительство страны всё-таки пытается время от времени ограничивать баснословные доходы мафии, принимая те или иные законы, затрудняющие её «работу»).

Но в том же 2016 году японские власти узаконили азартные игры, и число якудза снова стало расти, поскольку игорные заведения – настоящая «золотая жила» для бандитов.

Кроме того, якудза – ещё и одна из самых богатых мафий. Так, состояние только одного крупнейшего клана Ямагути-гуми составляет примерно 80 млрд. долларов.

3.

У якудза есть базы в Америке





Как мы уже упоминали выше, деятельность якудза не ограничивается пределами Японии. Она совершает экспансию не только в соседние азиатские страны, но и в США.

Так, совершенно точно известно, что якудза орудует в Чикаго, Сиэтле, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и других городах. Но основная база японской мафии находится на Гавайях, которые используются как «перевалочная станция» для контрабанды наркотиков в США и провоза оружия в обратном направлении.

Правительству Обамы даже пришлось заморозить банковские активы в Америке клана Ямагути-гуми и ввести санкции против нескольких её главарей.

4.

Татуировки членов якудза делаются вручную





Одно из самых визуально заметных отличий якудза – это замысловатая цветная татуировка по всему телу. Такие татуировки (главные мотивы которых – драконы, горы и женщины) занимают практически всё пространство кожи, кроме кистей рук, ступней ног и чистой полосы от шеи до живота, – чтобы можно было расстегнуть рубашку.

Из-за этой «росписи по телу» якудза обычно носят закрытую одежду, так как у остальных японцев такие «украшения», мягко говоря, не приветствуются.

Татуировки-ирэдзуми делаются, по традиции, с использованием металлических или бамбуковых игл. Хотя электрические инструменты и не запрещаются прямо, они нежелательны: поскольку большая и сложная татуировка весьма болезненна и занимает много времени на изготовление, её наличие означает, что перед вами мужественный человек, способный много часов терпеть сильную боль.

Правда, в последнее время члены якудза стали постепенно отказываться от этой многолетней традиции. Законы становятся всё строже, а отношение к бандитам в обществе – всё нетерпимее, а с такими «особыми приметами» во всё тело, само собой, очень трудно затеряться в толпе или хотя бы временно «залечь на дно».

Кстати, жёны якудза (которые обычно не играют никакой роли в их бизнесе, сидят дома и воспитывают детей) тоже делают ирэдзуми – в знак преданности мужьям.

5.

Члены якудза отсекают себе части пальцев





Ещё одна давняя традиция якудза – юбицумэ, представляющая собой отсекание части пальцев после совершения какого-то серьёзного проступка или ошибки.

Проштрафившийся якудза должен лично отрезать себе фалангу на безымянном пальце или мизинце и преподнести её боссу. Если босс принял этот «подарок», то подчинённый прощён. Если же нет – якудза может ожидать даже смертная казнь.

А произошла эта практика от древнего наказания, которому подвергались игроки, не выплачивавшие карточные долги. Без нескольких пальцев человек не только испытывал повседневные неудобства, но и не мог нормально держать меч, что делало его уязвимым.

В случае с якудза, после юбицумэ бандит становится более зависим от других членов группировки и сокращает собственную деятельность.

В 1993 году в ходе правительственного расследования выяснилось, что более 45% якудза когда-либо «укорачивало» один палец, а 15% делало это неоднократно. И поскольку это тоже отличная «особая примета», то в последние годы юбицумэ как явление становится всё более редким.

Кстати, ещё один интересный факт: когда в Японии показывали британский мульт «Строитель Боб», то главному персонажу, у которого было 4 пальца, пририсовали пятый, чтобы дети не приняли его за якудза.

6.

Якудза придумали уникальный вид вымогательства





Сокайя – особый вид крупного шантажа, «изобретённый» якудза. А происходит всё так: мафиози покупают акции какого-нибудь большого предприятия в количестве, необходимом для попадания в совет акционеров (кстати, акции могут быть просто выкуплены по дешёвке у других держателей путём элементарного запугивания).

Затем якудза собирают максимальное количество компромата на всё руководство компании и начинают с ним «торги» в стиле «Либо вы платите нам такую-то сумму, либо мы рассказываем на собрании акционеров о том, что…» И, поскольку японцы больше всего на свете боятся «потерять лицо», то этот шантаж часто срабатывает.

К 1982 году сокайя стала настолько распространённой, что правительство издало закон, запрещающий платить якудза за шантаж, но он не очень-то помог…

7.

Один из глав клана якудза оказался информатором ФБР





Многолетний глава клана Гото-гуми Тадамаса Гото – один из самых легендарных оябунов («глав семьи») якудза. Начав свою «карьеру» в 1972 году как «мальчик на побегушках», он умудрился не только дожить до старости, но и стать одним из самых влиятельных и успешных якудза, и к тому же «выйти сухим из воды», попав в несколько весьма некрасивых историй.

Так, в 2001 году случайно выяснилось, что он несколько лет подряд без зазрения совести «сливал» ФБР своих союзников из других кланов (сорвав, в числе прочего, ряд крупных выгодных сделок).

Зачем? А за тем, чтобы ФБР помогло ему и троим его приближённым якудза организовать операции по пересадке печени в США (в Японии у них с этим были проблемы из-за строгости оформления документов на подобные лечебные процедуры, а въезд в США Гото запретили уже задолго до того).

Дело в том, что серьёзные проблемы с печенью – это, буквально, «профессиональная болезнь» якудза (как из-за образа жизни, так и из-за татуировок, нарушающих потоотделение и блокирующих вывод токсинов через кожу).

Самое удивительное, что после такого разоблачения Гото не просто не понёс никакого наказания, но и остался главой своего клана до 2008 года! В 2008-м он принял сан буддистского священника, но в 2010-м был обвинён по делу об убийстве («подарив» родственникам убитого 1,5 миллиона долларов, Гото снова выкрутился).

Мало того, вскоре после этого бывший оябун ещё и издал автобиографию, в которой раскрыл многие «непубличные» аспекты жизни якудза.

8.

Чтобы стать членом Ямагути-гуми, нужно сдать «вступительный экзамен»





Мы уже говорили о том, что крупнейшим кланом якудза является Ямагути-гуми (всего же их сейчас – 22). По разным данным, в нём состоит от 25 до 45% общего количества якудза.

Так вот: с 2009 года, чтобы попасть в клан, нужно ответить на вопросы 12-страничного «экзаменационного» теста, определяющего практические знания и навыки претендента.

По заявлению глав клана, этот «экзамен» – попытка убедиться, что новые члены якудза знают законы (которые всё ужесточаются день ото дня), уберечь их от возможных неприятностей и свести потери к минимуму.

Кстати, в лидеры Ямагути-гуми вышел один из самых влиятельных боссов мафии в мировой истории – Кадзуо Таока по прозвищу Кума («Медведь»).

Таока правил кланом 35 лет (с 1946 по 1981 гг.), пройдя путь от беспризорного мальчишки из маленькой деревушки до могущественного оябуна. Он имел настоящий талант к управлению людьми, недюжинные организаторские способности и непреклонную волю, и потому воротил такими деньжищами, что его звали «боссом боссов».

Таока умер от инфаркта в 1981-м, и его место должен был занять другой лидер Ямагути-гуми, но он тоже скончался (от проблем с печенью).

И тогда правление кланом взяла на себя вдова Таока – Фумико. Это был первый случай в истории, когда якудза подчинялись женщине. Вообще же в их рядах представительниц слабого пола очень мало (якудза называют их «оне-сан» – «старшая сестра»).

9.

Они иногда помогают своей стране





В это трудно поверить, но якудза не раз приходила на помощь жителям разных районов Японии в сложных и опасных ситуациях (порой делая это быстрее, чем правительство страны).

Так, после разрушительных землетрясений в Кобэ в 1995 году и в Тохоку в 2011-м (где бедствие ещё усугубилось мощным цунами) именно якудза первой предоставила жителям безопасные убежища, помогла с разбором завалов, организовала доставку бесплатной еды и воды и т.д.

Кое-кто посчитал это искренним порывом (мол, якудза, по большей части, являются выходцами из низших слоёв общества, они – изгои и поэтому знают, что такое лишения).

Но у большинства японцев нет иллюзий: во-первых, такая благотворительность – это отличный пиар, после которого полиции будет труднее бороться с мафией (ведь население начнёт считать якудза этакими «робин гудами» – спасителями от бед); а во-вторых, сразу после таких катастроф якудза активно включается в борьбу за правительственные заказы на восстановление разрушенных городов и местечек, – ведь мы помним, что у неё есть целая сеть компаний в строительном бизнесе (в основном, конечно, через подставных лиц), и неплохо «наваривается» на этом.

10.

Якудза будут одними из главных получателей выгоды на Олимпиаде-2020





И ещё кое-что о строительном бизнесе якудза. Вы в курсе, что Олимпиада-2020 состоится в Токио? Так вот: её бюджет – не меньше 50 миллиардов долларов.

И уже с 2015 года в японских СМИ регулярно появляются совместные фотографии боссов якудза и членов Олимпийского комитета Японии.

Чем ближе Олимпиада, тем очевидней становится вовлечённость мафии в строительство спортивных объектов, инфраструктуры и т.д. То есть якудза уже получает немалый доход от Олимпиады, и у неё есть время (и возможности) заработать гораздо больше.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2396021107880364182/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кто первый назначил зарплату русским царям (https://otari.mirtesen.ru/blog/43233584590/)

10 интересных находок, сделанных внутри статуй (https://otari.mirtesen.ru/blog/43944259122/)

Зана: что выяснили советские ученые о женщине-йети из Абхазии (https://otari.mirtesen.ru/blog/43061549054/)