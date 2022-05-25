Когда появилась традиция в русской армии во время проведения атаки кричать боевой клич «Ура»?

С самых древних времён русское воинство, идя в атаку на врага, использовало боевой и устрашающий противника клич «Ура». Без всякого сомнения, подобный аналог боевого клича присутствует практически в каждом современном языке, однако именно русское «Ура» является наиболее узнаваемым в мире. В самом этом слове скрыт некий призыв к действию, которое направлено на решительную победу над противником. Кроме того, такой призыв помогает русским солдатам идти в атаку на врага даже в том случае, если он превосходит атакующих количеством и вооружением. Противники русских воинов слушали этот боевой клич в Альпах, под Москвой, под Бородино, в Сталинграде и на сопках Маньчжурии. При этом очень часто русское «Ура» заставляло врагов вздрогнуть и поддаться панике.

В этой статье мы вместе с вами, уважаемые читатели, постараемся разобраться, откуда пошёл этот воинский клич, который навевает воодушевление на одних и деморализует других. Сразу следует сказать о том, что версий по поводу возникновения слова «Ура» существует несколько. Причём очень часто одна версия, выдвинутая историками, очень сильно контрастирует с другой.

Первая гипотеза. Русское слово «Ура» было заимствовано нашими предками из тюркского языка. По мнению историков и лингвистов, придерживающихся этой версии, «Ура!» – это русская модификация слова «юр», означающего «подвижный» или «оживлённый». Стоит отметить, что в современном болгарском языке есть слово «юра», имеющее тюркский корень и в переводе на русский означающее «нападаю».

Вторая гипотеза. Согласно второй теории, слово «Ура» также имеет тюркские корни, однако происходит от слова «урман», что в переводе на русский значит «бить». Так, например, в азербайджанском языке присутствует слово «вур», что переводится на русский как «бей». Вполне возможно, что именно «Вура!» постепенно изменилось в известное каждому «Ура».

Третья гипотеза. Для рассмотрения третьей гипотезы нам снова придётся вернуться к болгарскому языку, в котором имеется слово «Ургэ». Если переводить это слово на русский язык, то оно значит «наверх» или «вверх». Вполне возможно, что первоначально слово «Ура» ассоциировалось с восхождением на вершину горы и использовалось для того, чтобы ободрить поднимающихся.

Четвёртая гипотеза. По мнению ряда историков и лингвистов, слово «Ура» было заимствовано русскими воинами у монголо-татар, которые использовали схожий боевой клич во время атак. Есть версия, что во время атак противника монгольские воины использовали боевой клич «Уракша!» или «Урагша!», являющиеся производными монгольского слова «уракх», означающего в переводе на русский «вперёд».

Пятая гипотеза. «Ура», по мнению некоторых лингвистов, было заимствовано русскими из литовского языка. Стоит сказать, что на литовском языке есть слово «вирай», что переводится как «призыв к атаке» или просто «вперёд».

Ознакомившись со всеми вышеперечисленными версиями, стоит сказать, что все они имеют право на жизнь. Однако главным вопросом остаётся то, когда и где впервые русские дружины начали использовать этот боевой клич? Также стоит отметить, что это слово обладает очень яркой смысловой окраской, ведь если в этих трёх буквах достаточно силы для того, чтобы поднять дух воинов, то оно имеет очень сильное значение.

Очень часто используется слово «Ура» и в литературных произведениях. Так, например, ещё А. С. Пушкин писал: «Далече грянуло «Ура!». Однако, по мнению историков, использование этого боевого клича русскими солдатами, мягко говоря, не приветствовалось Петром I, особенно во время битвы. По этому поводу существует уникальный документ, датированный 1706 годом, в котором рассказывается как солдатам и младшим офицерам необходимо вести себя во время боя. И в нём присутствуют очень интересные слова о том, что русскому солдату во время битвы нельзя кричать. Однако понять, касался ли данный запрет использования слова «Ура», невозможно. Вполне возможно, что Петр запрещал солдатам кричать во время сражения для того, чтобы не сеять панику. Ведь очень часто внезапный крик может спровоцировать у человека самую неожиданную реакцию.

И в качестве наказания «крикунам» полагалась смертная казнь непосредственно на месте битвы. По этой причине существует мнение, что А. С. Пушкин использовал «Ура» для того, чтобы придать произведению более яркий эмоциональный окрас. Петр же призывал военных использовать слово «Виват», так как делал армию европейского образца. Однако после его смерти в России снова появилась мода на «Ура», и если паника от него и возникала, то только в войсках противника. Кроме того, данный боевой клич стал часто появляться и в официальных военных документах. В одном из подобных документов фельдмаршал Румянцев применил данный призыв для того, чтобы выразить собственную верность императрице Елизавете.

Именно с того самого времени «Ура» приобрело тот смысл, который мы вкладываем в него и сегодня. Стоит сказать, что даже самые высокие армейские чины часто использовали этот русский боевой клич, для того чтобы повести собственные войска в атаку. И сегодня нам практически невозможно представить молчаливую атаку или рукопашную схватку, в которой участвует русская армия, это просто не вяжется с менталитетом нашего народа. Причём очень часто слово «Ура» перед атакой выступает в качестве эмоционального трамплина, который выводит злость и ненависть к противнику на более высокий уровень.

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А вы знали об этом?

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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