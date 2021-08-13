В каком году началась русская история

Вопрос, вроде бы, лишний. Памятник «Тысячелетие России» был установлен в Новгороде (Великом Новгороде, как его называют сейчас) в 1862 году. И хотя все знают, что это легендарная дата, но всё-таки конкретные события в русских летописях отсчитываются именно с неё.

Но не всякие события ранней истории Руси были отражены в летописях. Может, стоит поискать иные даты, приуроченные к другим конкретным событиям, в иноземных источниках?

838 год?

В 839 году к императору франков Людовику I прибыли послы византийского императора Феофила. В их свите находились люди, представившиеся «послами кагана россов». По их словам, пока они находились в Константинополе, обратный путь оказался преграждён им из-за войны. Они просили позволения вернуться на родину окольным путём, через Франкскую империю.

Людовик, как написано в анналах монастыря Сен-Бертен, заподозрил в этих послах шпионов и велел допросить их с пристрастием. Окончание истории умалчивается. Как бы то ни было, это считается первым упоминанием в источниках о Русском государстве во главе с каганом. Послы россов были отправлены в Византию примерно за год до их прибытия к франкам. Следовательно, в 2038 году можно будет отмечать 1200-летие русской государственности.

Некоторая проблема – в том, что мы не знаем точно, где этот Русский каганат располагался. Историки спорят об этом. Наряду с отождествлениями его с Киевской Русью, есть предположения, что он находился к северу от Хазарского каганата, где-то в верховьях Северского Донца (Е.С. Галкина). Некоторые (В.В. Седов) считали, что Русь изначальная не имела определённой столицы, и каган со своим двором мог кочевать по стране, как короли франков из династии Меровингов.

94 год до нашей эры?

Видный дореволюционный русский историк Дмитрий Иловайский (чей учебник для гимназий переиздавался около тридцати раз) возводил начало Руси к сарматскому племени роксоланов, упоминавшемуся античными писателями. Оно жило где-то к северу от Меотиды (Азовского моря). Его название Иловайский считал сложенным из двух слов: россы и аланы. Народ аланов был известен на Дону и Северном Кавказе очень долго в Средние века. В первом корне имени роксоланов Иловайский видел прямых предков русского народа.

«В 1906 году исполнилось ровно две тысячи лет с той поры, как Русское племя появилось на скрижалях истории…, – писал Иловайский во введении к своему популярному сочинению «Становление Руси». – Молодой понтийский царь Митридат VI… присоединил к своим владениям царство Боспорское, и для защиты этого царства должен был вступить в борьбу с соседним племенем Тавроскифов, которое объединилось тогда под властью царя Скилура… Старший сын Скилура Палак обратился за помощью к скифо-сарматскому (вероятно, родственному) племени Россо-Алан, которое обитало в степях между Днепром и Доном и по берегам Меотийского озера… Это событие происходило в 94 году до Р.Х. О нём сообщает известный греческий писатель Страбон».

Роксоланы, или россо-аланы, по этимологии Иловайского, упоминаются затем Тацитом и Иорданом. Имя россов, считал Иловайский, запечатлелось в эпоху Великого переселения народов в названии известной впоследствии южнофранцузской провинции Руссильон. В этом нет ничего невозможного – ведь родственники россов, аланы, дошли даже до Северной Африки.

Почти все современные учёные отвергают версию Иловайского. Однако этимология слова «рус/рос», по гипотезе лингвиста Олега Трубачёва, связана с иранским корнем, означающим «светлый, яркий». Название племени Русь, по мнению многих, иранского происхождения. Почему бы оно не могло входить в имя роксолан, означая «светлых алан», а позднее стать самостоятельным племенным именем?

По любой версии, Русь исходно была неславянским названием. Что из того, если оно было иранским, а не скандинавским, как утверждала официальная версия со времён Карамзина? Зачем отказываться от отождествления с этим племенем? Франки и болгары тоже исходно говорили на иных языках, чем нынешнее население тех стран, которым они дали своё имя.

Можно только, однако, сделать поправку, что, если за начало русской истории, отражённой в письменных источниках, брать 94 год до н.э., то её 2000-летие наступило не в 1906, а в 1907 году. Такой хронологический парадокс вызван тем, что нулевой год в летоисчислении отсутствует: за 1 годом до н.э. следует сразу 1 год н.э.

Скоро 2500-летие истории государства в России

В наше время модно стало начинать историю той или другой страны с начала в ней цивилизации, пусть это даже цивилизация другого народа. Англичане, французы и немцы не собираются отказываться от наследия римской цивилизации на своих территориях. Хотя, например, англы пришли в Британию уже несколько столетий спустя после того, как оттуда ушли последние римляне. К истории США беспардонно приписана многовековая археологическая история коренных индейских племён, населявших просторы Северной Америки до прихода белых. И так далее.

В связи с этим небезынтересно будет упомянуть, что первое известное государство на территории современной России возникло в 480 году до н.э. в результате объединения нескольких греческих колоний по берегам Боспора Киммерийского, как тогда назывался Керченский пролив. Возникло Боспорское царство, просуществовавшее с небольшими перерывами больше тысячи лет – до 527 года н.э.

В 10-11 вв. на месте бывшего Боспорского царства было русское княжество Тмутараканское, игравшее важную и до конца не исследованную роль в истории Древнерусского государства. Какое-то боспорское (античное по сути, греко-римское) наследие не могло не оказывать через него своего влияния на Русь.

Так что очень скоро можно будет с полным основанием отпраздновать 2500 лет государства в России. Только, учитывая упомянутый выше парадокс нулевого года, юбилей наступит не в 2020-м, а в 2021 году.

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