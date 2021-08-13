8 ошибок, которые могут испортить отношения с мужчиной

При знакомстве и в период первых свиданий женщина может нарушить или вовсе прекратить процесс развития отношений. А все потому, что порой допускает достаточно распространенные ошибки.

Стараясь понравиться мужчине, мы зачастую перестаем быть собой и тем самым совершаем распространенные ошибки. Из-за этого мужчина не может узнать, какова его избранница на самом деле.

Давайте разберемся, что мы делаем не так.

Искусственное поведение

Иногда женщина, желая понравиться своему избраннику, ведет себя искусственно. В результате мужчина либо замечает такое поведение и разочаровывается, либо отношения завязываются, но изначально превращаются в театр.

Психотерапевт Елена Рыхальская советует: «Будьте собой, так вы быстрее поймете, «ваш» это человек или нет. Если нет – зачем терять время? Любви и счастья в таком союзе вы все равно не найдете». К наиболее известным видам искусственного поведения можно отнести манерность, жеманность, наигранное равнодушие и обезоруживающую всех сексуальность.

Опрометчивая гиперактивность

Она заключается в проявлении невероятной торопливости и активности женщины на этапе знакомства и возникновения отношений. Зачастую сама не понимая этого, она начинает торопить события, а иногда и руководить процессом.

Например, звонит первая или отправляет множество сообщений, а чаще – и то и другое, предлагает место встречи, организовывает времяпрепровождение. Многие женщины таким поведением отбивают всякую охоту у мужчины продолжать отношения.

Дело в том, что динамика включения в отношения у женщин и мужчин разная.Чувства у женщины развиваются более стремительно, а мужчине для этого времени нужно гораздо больше. Торопящаяся женщина лишается спонтанности, начинает относиться к зарождающимся отношениям очень серьезно, как будто уже завтра она выходит за этого человека замуж и вскоре родит ему близнецов. В итоге она своей активностью «забивает весь эфир», а мужчина еще не успел ее полюбить и «завис». Когда женщина не торопит события и позволяет мужчине бытьглавным в развитии отношений, тогда такое поведение приводит к гармоничному союзу.

«Он должен»

После нескольких удачных свиданий женщина может стать требовательной, ожидающей. Елена Рыхальская советует: «Помните: пока отношения еще не сформированы, партнер вам ничего не должен. Если вы, находясь в самом начале пути, уже «включаете» ожидание (а значит, и обиды, разочарования), скорее всего, отношения не состоятся». Чтобы что-то дать женщине, у мужчины сначала должна сформироваться такая потребность. Сразу после знакомства дарят сумасшедшие эмоции, совершают грандиозные поступки и презентуют дорогие подарки, как правило, либо невротики, либо авантюристы. Нормальный мужчина проявляет себя не сразу, зато все его поступки надежны и основательны.

Такая же динамика существует и в отношении звонков и предложений о встрече, – объяснила психотерапевт. – Пока вы не стали парой, мужчина не обязан вам названивать в течение дня и приглашать на свидание каждый вечер. Если так происходит – отлично, если нет – ничего страшного. Только неуверенная в себе женщина впадает в отчаяние от того, что сегодня он проводит вечер без нее или не звонит уже третий день. Вам что, нечем заняться? Отношения еще не начались, а вы уже впали в зависимость? Не ждите от мужчины слишком многого и тем более сразу – всему свое время.

Ревность как манипуляция

Женщина начинает провоцировать партнера ревностью. Не делай этого ни в коем случае! Пока мужчина еще не воспринимает тебя в ипостаси «моя женщина», он расценит такое поведение как ветреное, а тебя станет считать несерьезной особой. И, что вполне вероятно, начнет относиться к тебе соответствующим образом. Кстати, к манипулированию ревностью часто прибегают женщины с заниженной самооценкой. Хотя это достаточно примитивный способ поднять свою значимость в глазах понравившегося мужчины.

Дешевые штампы

Женщина, начитавшись в интернете статей типа: «Десять простых способов влюбить его в себя», пользуется советами, например: «будь всегда разной» или «разбуди его воображение» – то есть пытается манипулировать поведением мужчины с помощью дешевых штампов. Кто дороже? Женщина становится неинтересной партнеру, когда он видит, что нужен ей больше, чем она ему. А когда женщина не забывает о себе, интерес сохраняется.

Дорогие женщины, не тешьте себя иллюзиями, что нормальный мужчина настолько глуп и примитивен. Набор данных манипуляционных моделей достаточно ограничен, давно описан в прессе, показан в кино и уже испытан мужчинами на личном опыте не один раз, – объяснила Елена Рыхальская. – Не обесценивайте себя дешевыми манипуляциями.

Демонстрирование влюбленности

Женщина гиперактивно восхищается партнером, демонстрируя тем самым полную готовность к отношениям. «Если вы хотите, чтобы мужчина быстро потерял к вам интерес, – влюбитесь в него без оглядки уже на первой встрече и начните незамедлительно демонстрировать чувства. Если он не отличается закомплексованностью и в детстве не страдал от недолюбленности, то перестанет звонить вам в самом скором времени или будет звонить, но от случая к случаю, – объяснила психотерапевт. – Захваливая своего избранника без оглядки, вы обесцениваете себя и прерываете естественный процесс формирования его интереса к вам».

Психологически зрелый мужчина в большей или меньшей степени обязательно испытывает потребность показать себя, продемонстрировать и доказать, на что он способен, произвести впечатление на женщину, и только тогда вкус от завоевания ее интереса перерастет в удовольствие от ее похвалы.

Чрезмерная болтливость

Женщина чрезмерно откровенничает с мужчиной. Например, чем болела, как спала с другом своего парня, кто за ней сейчас ухаживаетьи какой стервой оказалась близкая подруга. Кто сказал, что мужчина в первый вечер испытывает необходимость узнать все эти подробности? Искренность, конечно, – одно из лучших качеств и важнейшая составляющая близких отношений, но пока они еще таковыми не являются – не отпугивай мужчину на этапе создания первого впечатления о тебе.

Эмоциональная ненасытность

Женщина, достаточное время не получавшая мужского внимания, обостренно реагирует на появление его в своей жизни. Поэтому бессознательно старается «присосаться» к источнику положительных эмоций, чтобы получить необходимое сполна. Я называю такое состояние эмоциональным авитаминозом, – сказала Елена Рыхальская. – В итоге получается, что в период «насыщения» она испытывает потребность брать, и ей все мало, мало.

Кстати, у многих в таком состоянии не срабатывает функция «давать», такой ресурс отсутствует.

В процессе своего насыщения женщина теряет чувство меры, начинает требовать еще больше звонков, слов, общения, понимания, заботы, эмоций… Больше, чем готов и способен дать мужчина на данном этапе развития отношений. Не получая желаемого, женщина расстраивается, нервничает, начинает плакать, жалеть себя, страдать, упрекать, извиняться, снова упрекать, пока все это ему не надоест. В итоге партнер ретируется.

«Поэтому если у вас завязываются новые отношения, а в последнее время вам очень не хватало мужского внимания, спрячьте подальше свою безразмерную ложку, которой вы приготовились «поедать» эмоции мужчины, и возьмите вместо нее чайную. Не торопитесь сами и не торопите партнера – постепенно ваша эмоциональная сфера насытится, – советует психотерапевт. – Если вы не допустите ошибок в начале знакомства, то сможете перейти к формированию отношений».*

P.S.«В начале отношений следите за тем, чтобы эмоции не перевесили здравого представления о том, что происходит между вами и мужчиной, – советует Елена Рыхальская, – иначе вы станете уязвимыми. А когда вы уязвимы, то совершаете поступки, которые вас обесценивают. Поэтому держите себя в руках и думайте, что делаете».

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2279085678440745482/

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