Научные факты, которые не соответствуют действительности

Науку достаточно трудно понять, особенно когда вокруг так много «фактов», которые на самом деле не являются правдой. Вы, вероятно, слышали больше половины приведённых ниже фактов. Но насколько они соответствуют действительности?



1.

Вода проводит электричество





И хотя это научный миф, это не значит, что вы должны брать с собой тостер в ванну. Причина, по которой нельзя купаться в водоёме в грозу, связана не с самой водой. Чистая вода – на самом деле изолятор, а это значит, что она не проводит электричество. Опасность исходит от содержащихся в воде минералов и химических веществ, которые состоят из электрически заряженных ионов. В то время как чистая вода теоретически безопасна при взаимодействии с электричеством, её почти невозможно найти в реальном мире, потому что даже в дистиллированной воде есть ионы.

2.

Кровь в теле голубого цвета





Широко распространён миф, что кровь в теле голубая, и красной она становится, подвергается воздействию воздуха. Поскольку вены зеленовато-голубого цвета, эта теория кажется правдоподобной. Но дело в том, что человеческая кровь в теле выглядит так же, как и за его пределами: она красная. Цвет ярче, когда она насыщена кислородом, и темнее, когда она испытывает в нём нехватку, но всё равно она красная.

Ткань, покрывающая вены, влияет на то, как поглощается и рассеивается свет, поэтому кровь, циркулирующая в теле, кажется голубой.

3.

Динозавры были чешуйчатыми монстрами





Гигантские чешуйчатые ящерицы, которых вы видите в «Парке Юрского периода», вероятно, не имеют ничего общего с настоящими динозаврами. В то время как учёные продолжают спорить о том, чем были покрыты самые древние и самые большие виды, одно можно сказать наверняка: по крайней мере, у некоторых из них были перья. Окаменелости лап велоцираптора имеют шишки, и они выглядят точно так же, как те, за которые крепятся крылья современных птиц. Кроме того, кости сибирского вида, обнаруженного в 2014 году, были окружены отпечатками перьев. В то время как одни учёные утверждают, что более крупные виды, например, тираннозавры, не имели перьев, другие теоретизируют, что у них была лёгкая форма оперения.

4.

Люди используют лишь 10 процентов своего мозга





Идея раскрытия скрытого потенциала мозга может стать убедительной сюжетной линией какого-нибудь фильма, но в реальной жизни она просто не работает. Один из фактов, играющих в пользу мифа, заключается в том, что 90 процентов клеток мозга – это «белое вещество», которое помогает нейронам выживать, а «серое вещество», отвечающее за мышление, составляет лишь 10 процентов. Тем не менее, любое МРТ-сканирование покажет вам, что даже когда вы произносите всего лишь несколько слов, работает более десяти процентов вашего мозга. Учёные не обнаружили ни одной области мозга, которая не влияла бы на мышление, движения либо эмоции в той или иной степени.

5.

Великая китайская стена – единственное рукотворное сооружение, которое можно увидеть с Луны





Интересно, что этот миф существует, по меньшей мере, с 1932 года; тогда было заявлено, что Великая китайская стена – это «самое могущественное творение человека, причём единственное, которое было видно с Луны». Понятное дело, это было почти за 30 лет до того, как мы высадились на Луну, поэтому утверждение было совершенно необоснованным. Астронавты подтвердили, что из космоса нельзя увидеть ничего, даже Великую китайскую стену – разве только на малых высотах. Но даже на этих (относительно) малых высотах легче увидеть дороги и взлётно-посадочные полосы самолётов, цвета которых не сливаются с землей, в отличие от Великой китайской стены.

6.

Хамелеоны меняют цвет, чтобы сливаться с окружающей средой





Да, хамелеоны могут менять цвет, растягивая и расслабляя клетки, содержащие кристаллы, что влияет на отражение света. Однако они не могут стать любого цвета, чтобы соответствовать окружающей среде; более того, изменение цвета практически не связано с камуфляжем. Хамелеоны используют кристаллы в основном для общения (тёмные цвета сигнализируют об агрессии, например, когда самка не хочет спариваться), а также для контроля температуры (более светлые цвета отражают тепло). Приглушённые коричневые и зелёные цвета говорят о состоянии покоя и позволяют хамелеонам сливаться с окружением.

7.

Неандертальцы были менее развитыми человеческими предками





Прежде всего, давайте проясним одну вещь: неандертальцы не являются предками современных людей. Эти два вида жили в одно и то же время, но в разных районах земного шара. Когда пути этих видов пересекались, они начали скрещиваться, как показывают свидетельства. Но факты не указывают на то, что они уступали людям в когнитивном развитии. Окаменелости показывают, что неандертальцы делали орудия труда, использовали огонь, чистили зубы, употребляли лекарственные растения, хоронили мёртвых и, возможно, даже заботились о больных и раненых. Учёные больше не думают, что Homo sapiens уничтожили неандертальцев. Неандертальцы, вероятно, уже были на грани вымирания из-за изменений климата, в то время как современным людям помогли выжить торговля, разнообразное питание и инновационные инструменты.

8.

Земля – единственная планета, где есть вода





Конечно, нам ещё предстоит найти разумную жизнь, существующую за счёт межзвёздной воды, но H2O не является уникальной для Земли. Тёмные полосы на Марсе, предположительно, говорят о том, что на Красной планете есть не только лёд — по ней, вероятно, течёт жидкая солёная вода. Более того, НАСА обнаружило, что под слоем льда на спутнике Юпитера, Европе, находится океан, где в два раза больше воды, чем на Земле. Может ли существовать разумная жизнь на далёких планетах с водой? Только время покажет.

9.

Чтобы переварить жевательную резинку, требуется семь лет





Не волнуйтесь, если вы не можете найти урну, из-за чего вам придётся проглотить свою жвачку. Правда в том, что ваше тело переварит жвачку даже за семь лет. Однако это не значит, что она застрянет в вашем организме навечно. Она пройдёт через пищеварительный тракт, не подвергшись разрушению, а затем выйдет вместе с фекалиями, как и всё остальное. Если дети проглотят слишком много жевательной резинки, она может заблокировать кишечник, но это случается крайне редко.

10.

У золотых рыбок трёхсекундная память





Рыбы умнее, чем вы думаете. Одно исследование показало, что пресноводная африканская цихлида помнила зону, куда обычно бросали корм, в течение 12 дней после переезда в другой аквариум. В ходе другого исследования учёные решили выяснить, способны ли золотые рыбки отличить две классические песни друг от друга. Обучение проходило долго, но через 100 сеансов золотые рыбки научились кусать бусинку, связанную с правильной песней, с 75%-ной точностью. Если бы их память действительно была трёхсекундной, то обучение такой задаче было бы невозможным.

11.

Монетка, упавшая с Эмпайр-стейт-билдинг, может убить





Миф гласит, что невинная монетка, упавшая со здания Эмпайр-стейт-билдинг высотой 381 метр, способна набрать достаточную скорость, чтобы убить прохожего внизу. На самом деле она не причинит особого вреда — если вообще причинит. Во-первых, присутствие сопротивления воздуха, называемое «силой сопротивления», означает, что в какой-то момент монетка перестанет ускоряться и достигнет своей максимальной скорости примерно в 15 метрах от точки падения, согласно Scientific American. К тому времени, когда монетка достигнет земли, её скорость будет составлять всего 40 километров в час. Может быть больно, но силы не хватит, чтобы проломить вам череп. Разрушители мифов довели теорию до крайности и выстрелом придали монетке скоростью 915 метров в секунду, но даже этого было недостаточно, чтобы причинить смертельный вред.

12.

Страусы прячут головы в песок





Птица умрёт от удушья, если она решит засунуть голову в землю при испуге. Что же тогда на самом деле происходит? Страус просто прижимает голову и шею к земле, если приближается хищник. Его светлая голова и шея сливаются с землей, что может объяснить, почему люди, наблюдая издалека, думают, будто его голова находится под землёй, как поясняет зоопарк Сан-Диего.

13.

Опоссумы спят, держась за хвосты





Вы, вероятно, видели мультфильмы — может быть, даже фотографии — опоссумов, свисающих вниз головой с деревьев, за которые они цепляются своими хвостами. Хвосты опоссумов достаточно сильны, чтобы удерживать их вес в течение короткого периода времени, но взрослые особи слишком тяжёлые, чтобы находиться в висячем положении слишком долго, например, во время сна.

14.

Сахар делает детей гиперактивными





Не вините торт, если вашего ребёнка не угомонить на праздничной вечеринке. Теория гиперактивности, вызванной сахаром, возникла в 1978 году, когда одно исследование показало, что у детей с гиперкинезом был низкий уровень сахара в крови, что, как ни странно, может быть признаком употребления слишком большого количества сахара. Это исследование позже было дискредитировано, когда учёные поняли, что «аномально низкий» уровень сахара в крови на самом деле считается нормальным. С тех пор двойные слепые исследования (научный золотой стандарт) показали, что сахар не делает детей более гиперактивными, чем плацебо. Во всяком случае, это, вероятно, ваши собственные ожидания. Результаты исследования 1994 года показали, что после того как мальчики возрастом от 5 до 7 лет приняли плацебо, матери, которым сказали, что их сыновья съели большую дозу сахара, с большей вероятностью говорили, что их дети вели себя чересчур активно.

15.

Молния никогда не ударяет в одно и то же место дважды





Любой, кто знаком с громоотводами, вероятно, скажет вам, что ничто не мешает молнии дважды ударить в одно и то же место. Например, здание Эмпайр-стейт-билдинг однажды пережило восемь ударов молнии за 24 минуты во время грозы. Ничто не мешает молнии ударить в то же самое место дважды. По данным Национальной лаборатории сильных штормов, такие особенности, как высота, наличие стоячей воды или рельеф, влияют на то, ударит ли молния в одно и то же место более одного раза.

16.

В Средние века считалось, что Земля плоская, но на самом деле это идеальная сфера





Сюрприз! Обе части этого мифа ложны. Учёные знают, что Земля круглая уже тысячи лет. Греческий философ Пифагор впервые предложил эту идею примерно в 500 году до нашей эры, хотя он отталкивался от представления, что сферы обладают самой совершенной формой. Тем не менее, Аристотель нашёл физические доказательства, подтверждающие теорию его предшественника. К началу первого века нашей эры любой образованный грек или римлянин верил в то, что планета была круглой. Когда Христофор Колумб отправился в своё путешествие, он боялся, что океаны окажутся слишком большими, а не того, что он может упасть с поверхности Земли. Однако Земля не является идеальной сферой; Северный и Южный полюса слегка сплющены.

17.

Гены определяют расу





Вы можете подумать, что люди, которые внешне выглядят по-другому, имеют существенные различия в генах, но это не так. По данным Национального института исследований генома человека, люди разделяют друг с другом 99,9% генов. И даже оставшаяся часть, 0,1%, не имеет никаких расовых маркеров. На самом деле результаты новаторского исследования 2002 года показали, что между людьми африканского происхождения гораздо больше генетического разнообразия, чем между африканцами и евразийцами. Вы можете использовать гены, чтобы проследить географию ваших предков, но они напрямую не связаны с расой. Пример: серповидноклеточная анемия не является общей «африканской» болезнью, как её обычно описывают; она чаще встречается у жителей Западной Африки, но также широко распространена среди средиземноморского, арабского и индийского населения.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2435876548888234555/

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