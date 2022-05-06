10 самых известных историй ошибочного обнаружения внеземных цивилизаций

Одни ли мы во Вселенной? Кажется, вопросом о том, сможет ли человек однажды установить контакт с какой-нибудь разумной внеземной цивилизаций возник еще задолго до того, как была обнаружена первая система помимо Солнечной, а также первая экзопланета. Телескопы международных исследовательских проектов SETI и астрономов-любителей уже многие годы направлены в самые глубины космоса и пытаются отыскать сигналы, которые могли оказаться посланиями инопланетных цивилизаций. Желание найти доказательства существования разумной внеземной жизни настолько глубоко засело в подкорке нашего мозга, что нередко становилось причиной ошибочных выводов и представлений об увиденных ранее неизвестных феноменов.

История содержит множество примеров того, как даже самые видные ученые ошибочно принимали полученные сигналы из космоса за послание инопланетян, но в итоге приходили к пониманию того, что становились свидетелями совершенно других явлений, начиная от излучения пульсаров и заканчивая, вы не поверите, сигналами плохо работающей микроволновки. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые полученные электромагнитные сигналы до сих пор не имеют надлежащего научного объяснения. Сегодня мы поговорим о десятке случаев, событий и явлений, которые были ошибочно приняты за доказательства существования внеземной жизни, либо до сих пор не имеют официального обоснования.

Марсианские каналы

Одним из самых больших астрономических заблуждений конца 19-го начала 20-го века явилась история о существовании водных каналов на поверхности Марса. Некоторые астрономы утверждали, что единственным объяснением наличия этих каналов является то, что они были созданы некими разумными существами для ирригации. Американский астроном Персиваль Лоуэлл даже написал по этому поводу три книги, в которых описал свои размышления и восхвалялся «очень интеллектуальным подходом» к вопросу их создания. Понятное дело, что пресса подобные заявления быстро подхватила и широко распространила в массовом сознании.

Споры на тему существования каналов на Марсе продолжались вплоть до начала 20-го века, пока не появились более продвинутые технологии, позволившие доказать, что само представление о наличии каналов ирригации на Марсе является не чем иным, как заблуждением. Оказалось, что каналы – это обычная оптическая иллюзия, объясняющаяся низким разрешением телескопов того времени, подогреваемая постоянным стремлением человеческого мозга объединить несвязанные между собой точки в линии.

Сигнал HD 164595

Звезда HD 164595 в созвездии Геркулеса, очень похожая на наше Солнце и расположенная примерно в 95 световых годах, попала в заголовки новостей в 2016 году после того, как стало известно, что в 2015 году с ее направления ученые зарегистрировали сильный непродолжительный радиосигнал. В августе 2016 года было высказано предположение, что сигнал мог быть отправлен инопланетной цивилизацией. Еще ранее было установлено, что рядом со звездой имеется одна экзопланета, но ученые уже того склонялись к тому, что далекий мир не способен поддерживать жизнь. На этой волне возникла гипотеза, что возле HD 164595 могут находиться и другие планеты, которые пока просто не обнаружили.

Полученный сигнал длился всего две секунды и был определен всего раз. Именно поэтому установить его точный источник оказалось довольно проблематичной задачей. Участники программы по поиску внеземных цивилизаций (SETI) провели свое расследование в попытке установить возможную искусственную природу источника. В выводах исследования предполагалось, что вероятным источником сигнала оказались радиопомехи, вызванные неким объектом земного происхождения. К такому заключению натолкнул тот факт, что сигнал наблюдался лишь один раз и только с помощью одного телескопа. Истинный источник ученые установить так и не смогли, но наиболее вероятно, что это был один из околоземных спутников.

Кеннет Арнольд

В мире полно рассказов очевидцев НЛО, однако история авиатора и бизнесмена Кеннета Арнольда стала одним из самых известных случаев, привлекших внимание общественности к существованию неопознанных летающих объектов. В 1947 году Арнольд заявлял, что становился свидетелем девяти НЛО над Каскадными горами (штат Вашингтон, США). С его слов объекты обладали формой диска и «летели, как летит пущенное по воде блюдце». В результате пресса быстро ввела в оборот название «flying saucer» («летающая тарелка»).

Случай привел к огромной популярности феномена НЛО в Соединенных Штатах: за следующие два месяца почти 850 человек со всех концов страны заявляли, что видели в небе «летающие тарелки».

Скептики, в то числе и в ВВС США настаивали, что Арнольд увидел обычный мираж. Также высказывались и другие предположения: новые ракеты, новые летательные аппараты, отражение солнечных лучей от снега или пыли. Многие люди, включая самого Арнольда были недовольны такими объяснениями и продолжали утверждать, что речь идет о космических кораблях пришельцев. Позже Арнольд заявлял, что видел еще несколько «летающих тарелок» и даже написал книгу о пережитом опыте наблюдений, став впоследствии настоящей легендой среди уфологов.

Перитоны

В течение многих лет радиотелескоп австралийский обсерватории Parkes ловил странные мощные радиосигналы, которые никто не мог объяснить. Эти сигналы назвали перитонами в честь вымышленного существа Перитона — персонажа «Книги вымышленных существ» Хорхе Луиса Борхеса.

Частота этих сигналов и их «привычка» появляться со стороны звездных скоплений напомнили поведение другого малоизученного явления – быстрых радиовсплесков (FRB), обнаруженных многими годами позже. После того, как астрономы впервые обнаружили эти сигналы, начали ходить разговоры об их возможной искусственной природе. Такие же слухи изначально ходили и о перитонах. Чуть позже ученые пришли к мнению, что перитоны образуются где-то возле Земли, что сразу же разрушило миф об их инопланетной природе, однако определить точный источник этих сигналов ученые не могли долгие годы.

В итоге загадка была полностью раскрыта в 2015 году, когда астрономы в очередной раз использовали австралийский телескоп Parkes и обнаружили причину появления этих сигналов. Как оказалось, все дело в… излучении обычной микроволновой печи, которая использовалась сотрудниками обсерватории для подогрева еды. Каждый раз, когда дверца микроволновки открывалась раньше времени, из нее вырывался радиоимпульс, напоминающий FRB. Этот случай показал, что даже самые великие загадки имеют самые заурядные объяснения.

FRB-сигналы, посылаемые кораблями инопланетян

Согласно одному из предположений, объясняющих природу очень мощных, но кратковременных выбросов радиоизлучения, получивших название быстрых радиовсплесков (FRB), конечно же, были инопланетяне, посылающие нам сообщения. Однако в 2017 году одна группа ученых пошла еще дальше, выступив с другой теорией. Ави Леб и Манасви Лингам из Гарвардского университета выдвинули гипотезу о том, что радиосигналы неизвестной природы могут представлять собой побочный продукт работы высокотехнологичных космических кораблей инопланетян, совершающих прыжки в гиперпространство. А сами радиовсплески – это как выхлоп автомобиля, стартующего с места.

Ученые даже создали математические модели, объясняющие их идею, однако совсем недавно другая группа исследователей обнаружила повторяющиеся FRB-сигналы, идущие, похоже, из одного и того же места (хотя точный источник до сих пор не определен), что само по себе поставило под серьезное сомнение гипотезу с инопланетянами. Среди более правдоподобных объяснений этих быстрых радиовсплесков присутствуют нейтронные звезды и черные дыры.

Круги на полях

Круги или рисунки на полях – геоглифы в виде колец, кругов и других фигур, образованные на полях с помощью полегших растений. За последние четыре десятилетия было обнаружено несколько тысяч этих формирований. Поскольку в основной массе сообщений об этих рисунках указывалось, что появляются они преимущественно в ночное время, явление быстро обрело загадочность и, разумеется, различные гипотезы, объясняющие причинных их возникновения. Конечно же, среди этих гипотез присутствовали и инопланетяне.

Ученые никогда не поддерживали гипотезу о том, что рисунки на полях — дело рук инопланетян, однако именно она вызывала большой интерес общественности, поскольку феномен довольно активно обсуждался во всевозможных СМИ. На самом же деле, все эти рисунки были созданы человеком. Некоторые представляют собой арт-объекты, другие были созданы в качестве розыгрыша с целью запутать людей. Даже несмотря на то, что она уже многократно опровергалась, гипотеза о пришельцах, рисующих на полях, до сих пор живет в сознании многих людей.

Мегаструктура инопланетян возле звезды Табби

Космическая обсерватория «Кеплер», завершившая свою работу в прошлом году, занималась поиском землеподобных экзопланет. В 2015 году группа астрономов-любителей проводила анализ данных, собранных «Кеплером», когда их внимание привлекла одна очень необычная звезда. Выяснились, что объект KIC 8462852 (позже получивший название «звезда Табби») обладает очень необычным уровнем изменения светимости. Обычно из-за прохождения планеты перед звездой ее свет незначительно меркнет на короткое время, что повторяется через регулярные интервалы. Однако звезда KIC 8462852 оказалась исключением: ее светимость падала на величину до 22 процентов, причем такие падения наблюдались на протяжении различных промежутков времени (от 5 до 80 дней), что привело к появлению большого количества гипотез.

Вы уже наверняка догадались, что в одной из этих гипотез говорилось об инопланетянах. Если конкретнее, речь шла о том, что вокруг звезды некая высокоразвитая инопланетная цивилизация создает астроинженерное сооружение типа сферы Дайсона или коллектора света. Поскольку сооружение не достроено, то оно может представлять собой полусферу, которая время от времени закрывает светило, снижая для нас его яркость.

Звезда Табби стала объектом очень большого интереса со стороны SETI (программа по поиску внеземных цивилизаций), однако результаты их последнего исследования говорят о том, что сокращение яркости звезды наиболее вероятно вызывается очень большим облаком пыли, а не какой-то полусферой, якобы созданной какой-то разумной сверхцивилизацией или появившейся естественным путем.

Розуэлл

Розуэлльский инцидент, возможно, является самой знаменитой в истории «сказкой об НЛО». Американским военным и политикам приходилось множество раз комментировать произошедшее и опровергать домыслы людей даже спустя несколько десятилетий с момента данного события.

Летом 1947 года рядом с ранчо в Нью-Мексико упал секретный метеозонд ВВС США. Местный фермер Уильям Брейзэл обнаружил его обломки. Поскольку Брейзел ранее слышал рассказы о «летающих тарелках», он решил рассказать о своей находке местному шерифу, сообщив тому, что, возможно, нашел одну из них. Шериф связался с рядом расположенной военной базой. Пытаясь избежать слухов, военные выступили с официальным заявлением. Событие привлекало очень много внимания пока не была оглашена официальная позиция ВВС США, в которой утверждалось, что обнаруженный объект имеет земное происхождение.

Первоначально инцидент был быстро забыт даже уфологами и оставался неизвестным в течение 30 лет. Но в конце 70-х вокруг него опять возник интерес, когда уфологи взяли интервью у предполагаемого свидетеля тех событий и смогли ознакомиться с секретными документами. Согласно новой истории, упавший объект являлся космическим кораблем, экипаж которого погиб в результате аварии. Тела якобы перевезли на секретную военную базу, провели их вскрытие, а правительство США наложило на это дело гриф полной секретности.

Звучит невероятно, но в проводившемся в 2013 году в США опросе 1/5 респондентов отметили, что до сих пор верят в то, что события в Роузвелле в 1947 году были как-то связаны с крушением НЛО и инопланетянами.

Сигнал «маленьких зеленых человечков»

В 1967 году исследователь Джоселин Белл и ее руководитель Энтони Хьюиш из Радиоастрономической обсерватории Малларда (Великобритания) обнаружили очень любопытный радиосигнал. Он был настолько последовательным и быстрым, что казался искусственным, но в то же время, явно неземным. Белл и Хьюиш назвали его LGM-1 (от «Little Green Men» или «маленькие зеленые человечки»).

Версия о том, что сигнал был получен от другой цивилизации не была основной, однако ученым пришлось принять во внимание и этот вариант, а также подумать над тем, что сообщить людям, если это предположение действительно подтвердится. Когда исследователи получили второй аналогичный сигнал, версия об инопланетянах сразу отпала, поскольку вероятность того, что с нами решили пообщаться сразу две инопланетные цивилизации, показалась им крайне маловероятной.

Позже выяснилось, что Джоселин Белл и ее руководитель Энтони Хьюиш впервые в истории обнаружили радиопульсар – быстровращающуюся нейтронную звезду с очень мощным магнитным полем, выбрасывающую радиоимпульсы. Эти импульсы через равные промежутки времени выбрасываются в сторону Земли, что и делает их на первый взгляд похожими на искусственную передачу радиосообщений. Несмотря на то, что пришельцев ученые в итоге не нашли, открытие радиопульсаров оказалось очень полезным для астрономов.

Сигнал «Wow!»

В 1977 году астроном программы SETI Джерри Эйман проводил анализ данных, полученных в ходе предыдущего дня наблюдений с помощью радиотелескопа «Большое ухо» в Университете штата Огайо. Ученый обратил внимание на то, что в данных телескопа содержится информация о 72-секундном довольно мощном сигнале. Что больше всего удивило астронома, так это особенности сигнала.

Его характеристики (полоса передачи, соотношение сигнал/шум) соответствовали, в некоторых интерпретациях, теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения. Пораженный этим фактом, Эйман обвел соответствующую сигналу группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!» («Ого-го!»). Эта подпись и дала название сигналу.

Последующий месяц Эйман пытался вновь зарегистрировать сигнал с помощью «Большого уха», но безуспешно. В дальнейшем попытки обнаружить этот же сигнал предпринимали и другие ученые. Но все они также оказались безуспешными. Ученые все-таки смогли определить приблизительное расположение источника сигнала (где-то в созвездии Стрельца), однако выяснить его точную природу так и не удалось, что по-прежнему не исключает возможности его искусственного происхождения.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Подвиг Матросова— очередной миф лживой сталинской пропаганды(https://otari.mirtesen.ru/blog/43529063667/)

СССР: почему советские вожди произносили эту аббревиатуру неправильно (https://otari.mirtesen.ru/blog/43446500828)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!