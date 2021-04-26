Открытия и изобретения, к которым несколько авторов приходили автономно друг от друга

История знает немало имен великих изобретателей, таких как Никола Тесла, Томас Эдисон, Исаак Ньютон и Дмитрий Менделеев.

Некоторые из них интересны ещё и потому, что независимо друг от друга в одно и то же время изобрели один и тот же предмет или обнаружили одно и то же явление.

Вот десять вещей, которые были изобретены дважды: от камня и громоотвода до вакцины от полиомиелита и пластика.

10. Дифференциальное и интегральное исчисление



Сэр Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц изобрели (или открыли, если хотите) дифференциальное и интегральное исчисление в 1600-х годах. Сегодня Ньютон известен тем, что инициировал научную революцию 17 века. Он был физиком, математиком и философом.

Готфрид Лейбниц, родившийся в 1646 году, также был математиком и философом. Ему приписывают большой вклад в метафизику и логику.



Оба этих человека открыли интегральное исчисление и сделали это совершенно независимо друг от друга примерно в одно и то же время. Для своего времени открытие считалось новым в области математики, но основание для него фактически было заложено первопроходцами, такими как Кеплер, Архимед, Диофант, Фибоначчи и Птолемей. Если бы дифференциальное исчисление не открыли в 1600-х годах Ньютон и Лейбниц, кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь наткнулся бы на него все равно.

9. Вакцина от полиомиелита

Однако фактически Ньютон обвинил Лейбница в плагиате, заявив, что тот скопировал его исследования и методологию. Хотя на самом деле Ньютон совершил своё открытие, используя геометрический подход, а Лейбниц придерживался аналитического, который не полагался на предыдущие работы Ньютона, поэтому скопировать открытие он не мог.



Полиомиелит был разрушительным и смертельным вирусом, который примерно в 2 % случаев проникал в кровоток и поражал нервные клетки пациента, что могло привести к параличу. Хотя общеизвестно, что он искренен, многие не знают, что вакцина была изобретена дважды. Джонас Солк и Альберт Сейбин изобрели вакцину от полиомиелита в два разных периода истории.

В 1940-х годах доктор Джон Эндерс показал, что полиовирус можно выращивать в различных тканях, в конечном итоге был награждён за это революционное открытие Нобелевской премией в 1954 году. Вирус слишком мал, поэтому в сороковых годах ученые не могли его визуализировать. Исследование Эндерса проводилось на мышах и тканях обезьян, которые показали признаки паралича вируса.



Это исследование напрямую привело к независимо разработанным вакцинам профессора Сейбина и Джонаса Солка. Первая была выпущена Солком в 1953 году, после того как ему был предоставлен грант на исследования Национальным фондом детского паралича Франклина Д. Рузвельта (Рузвельт на самом деле страдал от паралича ног из-за полиомиелита, перенесенного, когда ему было 39 лет). После выпуска вакцины Солк мгновенно приобрёл известность.

Вторая вакцина была разработана 1963 году и отличалась от вакцины Солка, в которой использовалась мёртвая форма вируса, тем, что вводилась перорально. В конечном итоге вакцина Сейбина обрела большую популярность.

8. Периодическая таблица



В 1869 и 1870 годах Дмитрий Менделеев и Лотар Мейер опубликовали две поразительно похожие периодические таблицы. Это открытие приписывают Дмитрию Менделееву, поскольку его работа была опубликована первой, а вариант Лотара Мейера удивительно похож на таблицу Менделеева, хотя двое учёных работали полностью независимо друг от друга.

Работа Менделеева была революционной. Его таблица оказалась настолько продвинутой, что он мог предсказать, куда пойдут несколько элементов, которые ещё не были обнаружены.



Таблица Мейера (закончена в 1868 году) была организована по атомному весу и валентности. Удивительно, но два учёных не знали о работах друг друга даже спустя годы после публикации обеих периодических таблиц. Однако Мейер признал первенство за Менделеевым.

Несмотря на то, что он «опоздал на вечеринку», вклад Мейера в это открытие нельзя игнорировать. Он был первым, кто продемонстрировал зависимость атомных объёмов элементов от их атомных масс.

7. Громоотвод



За шесть лет до того, как Франклин изобрел свой громоотвод, Прокоп Дивиш придумал первый заземленный громоотвод. Устройство Прокопа должно было действовать как громоотвод и потенциально рассеивать грозу. Хотя вторая цель оказалась недостижимой, само по себе изобретение показало себя вполне удачным. Однако его сограждане не доверяли изобретению, и в 1756 году Прокоп отказался и от него, и от экспериментов, вместо этого сосредоточив своё внимание на музыке.

Бенджамин Франклин создал второй заземленный громоотвод в 1752 году в рамках более масштабного исследования свойств электричества. Также Франклин был первым, кто создал работоспособную систему для проверки своей гипотезы: «Я думаю, что электрический огонь будет бесшумно выведен из облака, прежде чем сможет подойти достаточно, чтобы ударить».



В отличие от громоотвода Прокопа, устройство Франклина стало украшением большинства крыш в том регионе, который впоследствии превратился в Соединенные Штаты. Но, по иронии судьбы, изобретение Прокопа было более обоснованным. Но его теории и исследования электричества так и не стали достоянием общественности вплоть до его кончины.

6. Массовое открытие нейтрино

Нейтрино является нейтральной элементарной частицей, которая, как правило, не взаимодействует с обычным веществом. Впервые они были обнаружены в 1956 году Фредериком Райнсом из Калифорнийского университета в Ирвайне. Но после того, как стало известно, что ядра, подвергающиеся бета-распаду, выпускают нейтрино вместе со своими электронами, ученые захотели узнать, обладают ли эти частицы также и массой.

Такааки Кадзита из Японии (с группой из 120 других американских и японских ученых) и Артур Б. Макдональд из Канады доказали, что нейтрино имеют массу, и сделали это совершенно разными методами. Команда Кадзиты измерила нейтрино, образующиеся в атмосфере из-за космических лучей с помощью «супер-камиоканде» – черенковского детектора, содержащего 50 000 тонн сверхчистой воды. Детектор показал, что нейтрино имеют массу ниже одного электронвольта.

Чтобы было, с чем сравнить, скажем, что один электрон имеет массу 511 000 электронвольт.

Итак, исследование Кадзиты проводилось в 2015 году, но исследование Артура Б. Макдональда, проведенное пятнадцатью годами ранее, показало, что нейтрино на самом деле различаются по типам и могут переходить в разные состояния (электронный, мюонный и Тау-нейтрино), которые демонстрируют разное поведение. Это исследование фактически доказало, что эти субатомные частицы должны иметь массу, чтобы демонстрировать такое поведение.



В результате Такааки Кадзита и Артур Б. Макдональд разделили Нобелевскую премию.

5. Телевидение



Телевидение может быть величайшим примером одновременного изобретения, так как в его создание внесли вклад не двое изобретателей, а сразу несколько. Изначально устройство задумывалось как образовательный инструмент и средство межличностного общения, которое быстро превратилось в средство вещания и продолжает оказывать значительное влияние на граждан многих стран в современном мире.

Первое открытие телевидения было сделано телеграфистом по имени Джозеф Мэй, когда он понял, что селеновая проволока различается по своей электропроводности. Мэй заметил, что прямой контакт с солнечным светом вызывает изменения, которые способны помочь при преобразовании света в электрический сигнал.

В 1880 году французский инженер Морис Леблан опубликовал статью, где изложил основные принципы, которые будут составлять всю будущую телевизионную технологию. Хотя Леблан так и не разработал рабочий прототип, его концепции были дополнительно конкретизированы британским и американским изобретателями Джоном Лоуги Бэрдом и Чарльзом Фрэнсисом Дженкинсом, что заключалась в передаче одного живого человеческого лица.

Всё это завершилось успешной демонстрацией телевидения в современном виде в 1927 году Фило Тейлором Фарнсуортом, 21-летним изобретателем, который до 14 лет жил в доме без электричества.

4. Банкомат



В 1967 году шотландский изобретатель Джон Шепард-Баррон изобрел то, что в то время называлась денежной системой De La Rue(а ныне известно как банкомат). Хотя в то время банкоматов не существовало, эта машина принимала чеки, отпечатанные углеродом-14, изотопом, несущим небольшую радиоактивность, а взамен выдавала наличные. Изобретение изменило банковское дело того времени.

Но 1969 году Дон Ветцель изобрёл первый в Америке банкомат, который был установлен в Chamical Bank (который сейчас является филиалом Chase Banking) в Роквил-центре на Лонг-Айленде. Машина Ветцеля могла принимать депозиты, выдавать наличные и переводить деньги между счетами. Доступ осуществлялся с помощью карты банкомата с магнитной полосой.

Оба изобретателя были вдохновлены длинными очередями, из-за которых никак не могли попасть в банковское учреждение в нерабочее время, и разработали концепции независимо друг от друга.

3. Микрочип



Роберт Нортон Нойс, прозванный мэром Кремниевой долины, был американским физиком и соучредителем корпорации Intel и Fairchild Semiconductor. Он также являлся одним из разработчиков микрочипа, имел патент США на миниатюрные электронные схемы.

Джек Килби также является изобретателем микрочипа, имея патент США на электронную схему на основе кремния. Килби был инженером-электриком, а также одним из изобретателей карманного калькулятора.

Удивительно, но эти двое мужчин разработали свои микрочипы с разницей в шесть месяцев. Хотя среди них двоих только Килби получил Нобелевскую премию за свою работу, поскольку Нойс умер прежде, чем смог получить свою.

2. Пластик



Доктор Герман Шнелл, изобретатель, нанятый компанией Bayer (которая производила и аспирин, и химическое оружие), в 1953 году изобрёл поликарбонат Makrolon.

Неделю спустя Дэниел Фокс изобрёл поликарбонат под названием «Лексан», который с тех пор используется в компакт- и DVD-дисках (это те древние запоминающие устройства, которые раньше использовались людьми для прослушивания музыки и просмотра фильмов).

Хотя компания Фокса подала заявку на патент наполикарбонат, он в конечном итоге был передан компании Bayer, поскольку Шнелл первым разработал пластик. К счастью для компании, на которую работал Фокс (небольшой компании под названием General Electric, о которой вы, возможно, слышали), Bayer также разрешила им использовать патент.

1. Реактивный двигатель



Во время Второй мировой войны по разные стороны конфликта сэр Фрэнк Уиттл и Ханс фон Охайн независимо друг от друга разработали реактивной двигатель. Устройство, созданное Хансом фон Охайном совместно с Максом Ханом (в то время автомобильным инженером) было на самом деле больше по диаметру, чем законченная модель Уиттла, но были серьёзные проблемы со способностью двигателя поддерживать стабильность сгорания. Двигатель Уиттла – по общему признанию, меньше по размеру – впервые был испытан в 1937 году, и это событие считается первым успешным испытанием изобретения. Хотя Охайн продемонстрировал эксплуатацию реактивного двигателя первым.

Они встретились после того, как война была официально закончена, и позировали для фотографии, на которой оба держали изображение своих реактивных двигателей.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2199913061382096972/

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