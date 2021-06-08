"Мусуме"— временная жена русского офицера XIX века

Так или иначе, но все русские моряки, заходившие в порт Нагасаки, прекрасно знали небольшой ресторанчик вблизи деревни Иенаса, который держала японская девушка по имени Омати.

Это была своего рода «приёмная мать для русских моряков».

Мало того что она сама свободно общалась по-русски, так все её нанятые работники (повара, горничные, музыканты) все как один свободно общались на русском языке.

Словом, когда офицер заходил в заведение Омати, он попадал в атмосферу простого русского ресторана.

Но самым главным достоинством этой японки было то, что Омати была по своей сути свахой. Она по своей душевной доброте знакомила русских моряков с японскими девушками для «дальнейших отношений».

А отношения были довольно интересными. С японками офицеры заключали некий контракт, согласно которому получали девушек в своё полное право на весь период его действия.

И эта японка или «мусуме» выполняла все функции жены начиная от стирки и готовки до…ну вы поняли.

Офицеры, заключившие контракт с «мусуме» освобождались от жизни в казармах. Им предоставлялись небольшие домики с миниатюрными садами и карликовыми деревьями.

Брачный контракт с временной женой заключался на весь период командировки офицера и стоил около 10-15 долларов в месяц.

Для японских девушек это были приличные деньги, которые можно было принести в семью или накопить на приданное.

Понятно, что как только моряки покидали порт, у временной жены заканчивался контракт, и она искала себе нового «мужа».

Надо заметить, что «мусуме» не были девушками лёгкого поведения. И даже во временном браке были верны своему «мужу». То есть никакого флирта с «чужой женой» не допускалось.

Временная жена для русских офицеров ("Мусуме")

Интересная была жизнь…

Кстати, иметь временных жён не считали зазорным и представители семьи Романовых. Так, Великий князь Алексей Александрович, посетивший Страну восходящего солнца, был в этом замечен и совсем не считал данный эпизод зазорным.

А вот наследник российского престола Николай II, находящийся в Японии во время своего путешествия в 1890-91 годах так и не обзавёлся временной женой.

Тогда он всё как-то больше на танцовщиц посматривал, которых в Японии было превеликое множество.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/musume-vremennaya-zhena-russko...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Мир стоит на пороге войны с Пришельцами? https://otari.mirtesen.ru/blog/43009838561/

Древние артефакты: тайна «генетического диска» https://otari.mirtesen.ru/blog/43649493804/

Что форма бровей может рассказать о вашем характере? https://otari.mirtesen.ru/blog/43192033043/