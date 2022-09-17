Как еврейский портной посоветовал отцу Елизаветы II Георгу VI «переписать империю на жену»

Элизабет Боуз-Лайон, супруга короля Георга VI и мать Елизаветы II, была волевой и деятельной женщиной. Она была не просто опорой, поддерживавшей слабого, заикающегося, неуверенного в себе мужа – она была его «руководящей и направляющей силой».

Она прекрасно понимала, что должность короля не является частным делом Альберта Виндзора, что это дело государственное и человек, занимающий эту должность, не может принадлежать себе. Монархия должна сплачивать народ и вести его за собой своим примером.

Став королевой, Елизавета-мать разработала целую пиар-систему по поддержанию образа монархии как выходцев и выразителей интересов «средних классов». Простой проезд в карете, улыбка, взмах руки должны были демонстрировать подданным незыблемость устоев. Вы, подданные, можете колебаться, поддаваться эмоциям и страстям, сбиваться с пути, мы же, ваши монархи – никогда!

Маленькая хозяйка большого дома Когда началась война, Елизавета твердо заявила мужу, что вся семья остается в Лондоне, под бомбежками. Когда бомба попала в Букингемский дворец, королева Елизавета-мать была рада: «Теперь я смогу поехать в разрушенные районы Ист-Энда и смотреть людям в глаза на равных.» Королева надела свое лучшее платье и драгоценности. «Может, стоит одеться поскромнее,» - предложил её муж король. «Ни в коем случае, - парировала Елизавета, - если бы эти люди пришли в гости ко мне, они тоже надели бы свои лучшие платья.» «Может, стоит одеться поскромнее,» - предложил её муж король. «Ни в коем случае, - парировала Елизавета, - если бы эти люди пришли в гости ко мне, они тоже надели бы свои лучшие платья.» Приехав в Ист-Энд, королева сразу отправилась на место бомбежки, встретилась с людьми, лишившимися крова, обсудила возможности помощи им, дала распоряжения по размещению их во временных жилищах. Король послушно стоял рядом. В те времена никакой особой охраны у монарших особ не было. Поэтому рядом с ним очутились несколько человек. Один из них, прокашлявшись, привлек внимание короля. Это был местный еврейский портной. Королева Елизавета на месте бомбежки. Королева дает распоряжения, муж, король Георг VI, послушно стоит сзади. «Ваше Величество! – произнес он, чуть смущаясь, и наблюдая, как королева Елизавета беседует с жертвами бомбежки, - я вот тут подумал, а не переписать ли Вам всю Вашу империю на жену?» Король проследил глазами за взглядом портного и, разглядывая деятельную супругу, воодушевленно хмыкнул: «А что? Н-неплохая мысль!»