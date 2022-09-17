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Как еврейский портной посоветовал отцу Елизаветы II Георгу VI «переписать империю на жену»

Как еврейский портной посоветовал отцу Елизаветы II Георгу VI «переписать империю на жену»

Элизабет Боуз-Лайон, супруга короля Георга VI и мать Елизаветы II, была волевой и деятельной женщиной. Она была не просто опорой, поддерживавшей слабого, заикающегося, неуверенного в себе мужа – она была его «руководящей и направляющей силой».

Она прекрасно понимала, что должность короля не является частным делом Альберта Виндзора, что это дело государственное и человек, занимающий эту должность, не может принадлежать себе. Монархия должна сплачивать народ и вести его за собой своим примером.

Став королевой, Елизавета-мать разработала целую пиар-систему по поддержанию образа монархии как выходцев и выразителей интересов «средних классов». Простой проезд в карете, улыбка, взмах руки должны были демонстрировать подданным незыблемость устоев. Вы, подданные, можете колебаться, поддаваться эмоциям и страстям, сбиваться с пути, мы же, ваши монархи – никогда!

Маленькая хозяйка большого дома

Когда началась война, Елизавета твердо заявила мужу, что вся семья остается в Лондоне, под бомбежками. Когда бомба попала в Букингемский дворец, королева Елизавета-мать была рада: «Теперь я смогу поехать в разрушенные районы Ист-Энда и смотреть людям в глаза на равных.»

Королева надела свое лучшее платье и драгоценности.

«Может, стоит одеться поскромнее,» - предложил её муж король. «Ни в коем случае, - парировала Елизавета, - если бы эти люди пришли в гости ко мне, они тоже надели бы свои лучшие платья.»

Приехав в Ист-Энд, королева сразу отправилась на место бомбежки, встретилась с людьми, лишившимися крова, обсудила возможности помощи им, дала распоряжения по размещению их во временных жилищах. Король послушно стоял рядом. В те времена никакой особой охраны у монарших особ не было. Поэтому рядом с ним очутились несколько человек. Один из них, прокашлявшись, привлек внимание короля. Это был местный еврейский портной.

Королева Елизавета на месте бомбежки. Королева дает распоряжения, муж, король Георг VI, послушно стоит сзади.Королева Елизавета на месте бомбежки. Королева дает распоряжения, муж, король Георг VI, послушно стоит сзади.

«Ваше Величество! – произнес он, чуть смущаясь, и наблюдая, как королева Елизавета беседует с жертвами бомбежки, - я вот тут подумал, а не переписать ли Вам всю Вашу империю на жену?»

Король проследил глазами за взглядом портного и, разглядывая деятельную супругу, воодушевленно хмыкнул: «А что? Н-неплохая мысль!»

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А вы знали об  этом?

 

Приказ Сталина No 227 , как и приказ  Георгия Жукова No 4976, по сути были  неслыханно  варварскими, поскольку  расстрелу подлежали  и семьи всех сдавшихся в плен. А по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»! Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо! Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку, арестовал ее вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и умерла !С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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