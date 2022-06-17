За что умирал Муаммар Каддафи

Итак, 20 октября 2011 года, по мнению Штатов, началась светлая глава истории Ливии. Сегодня обстановку в некогда процветающей стране совсем как в первобытном веке дестабилизируют племенные столкновения. Кроме того, разрушена экономика, в страну едут террористы и наемники со всего мира и бегут мирные граждане. Промышленность переживает тяжелый кризис, падение уровня жизни населения; вольготно живут только бандиты, которые постоянно делят сферы влияния и те жалкие крохи, что остались от былого богатства Ливии.

"Ливия может подвести черту под длинной темной главой своей истории и перевернуть страницу. Теперь народ Ливии действительно сможет принимать решения о своем будущем"

Автомобиль ливийского лидера попал под перекрестный огонь правительственных войск и подразделений революционеров под городом Сирт. Каддафи нашли боевики Национального переходного совета и устроили настоящий самосуд над лидером. Его пытали, избивали ногами, мучили и глумились. Затем израненного водили по улицам родного Сирта; в городе также были замучены сотни мирных граждан. Даже по словам врагов Каддафи все мучения, которые глава испытал перед смертью, были позорными и слишком жестокими.

Расстреляли и всех охранников. Труп президента поместили в промышленный рефрижератор одного из супермаркетов в г. Мисурате, поглазеть на поверженного Каддафи собралось столько желающих, что администрации супермаркета даже пришлось ввести ограничения. При этом толпа скандировала: «Мы хотим увидеть собаку!». Вопреки мусульманским обычаям, к его праху отнеслись без должного почтения. Вот такая благодарность ожидала диктатора за долгие годы благополучия родной страны.

И это не пустые слова. В десятки раз возрос процент грамотного населения (с 27% в 1968 году до 83% к концу правления Каддафи). Стоимость бензина составляла 0,14$ за литр. В стране действовал «сухой закон», были закрыты базы НАТО и изгнаны все крупные транснациональные компании. Платная медицина и образование были запрещены. В период с 1951 по 2011 год население страны увеличилось втрое, благодаря росту цен на нефть появилась социальная инфраструктура: школы, дороги, больницы, в жестких климатических условиях осуществлялись ирригационные проекты. В 9 раз снизилась детская смертность, продолжительность жизни увеличилась с 51,5 до 74,5 лет. Кроме того, Ливия была серьезным препятствием для множества африканских беженцев на пути в Европу, так что, убив Каддафи, мятежники фактически открыли ящик Пандоры. Каддафи никогда не выражал приверженности той или иной идеологии, так что даже в период «холодной войны» Ливия относилась скорее к движению неприсоединения. Вместе с тем в стране существовал особый государственный строй – джамахирия; диктатор вынашивал идею о том, чтобы сделать Ливию ведущим промышленным государством Африки и обеспечить независимость от иностранных ресурсов. Важно: для анализа мы взяли показатели благополучия, широко растиражированные в интернет-пространстве. Не все оказалось правдой, но в целом именно во время правления Муаммара Каддафи Ливия переживала расцвет экономики и социальной сферы.

"Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, останавливавшую террористов «Аль-Каиды». Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете ей. Вы – идиоты. За тысячи мигрантов из Африки, за поддержку «Аль-Каиды» гореть вам в аду. И так оно будет."

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А вы знали об этом?

Изначально нижние юбки считались нательным бельем.Трусы для жителей Руси были не доступны. Женское нижнее белье появилось в Российской империи благодаря аристократии лишь в XIX веке в виде кружевных панталон. Поэтому, чтобы под юбкой одевали большое количество подъюбников, отлично согревавшие даже в самые лютые морозы. Благодаря нескольким слоям ткани под подолом образовывалась воздушная подушка, которая оберегала женщину от холода. Некоторые дамы с наступлением зимы добавляли под сарафан не только льняные и хлопковые юбки, но и шерстяные.

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