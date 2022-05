Кого надо ставить на первое место: ребенка или мужа?

Жить в любви, чувствовать любовь к себе, дарить ее другим - это залог не только счастливых отношений в паре, но и воспитания счастливых детей. К такому выводу пришел американский терапевт Дэвид Код, автор популярной книги по психологии "To Raise Happy Kids, Put Your Marriage First" (Воспитывая счастливых детей, ставь свой брак на первое место). В ней он рассматривает взаимосвязь между отношениями супругов и тем, каких детей они вырастят.

Выводы у автора получились пока что непривычные для большинства из нас. Оказывается, в первую очередь, супругам надо уделять внимание созданию идеальных отношений в паре, то есть на первом месте должен быть партнер, и только потом - дети.

Дэвид Код развенчивает миф о том, что должна быть постоянная концентрация на воспитании идеальных детей, соответствующих навязанным обществом стандартам. По мнению автора, такие могут быть только в семьях, где родители уделяют первостепенное значение друг другу, испытывают искреннее чувство любви.

Именно счастливые супруги могут окружить ребенка безусловной любовью и показать ему, что всё лучшее в мире делается из такого состояния и приносит наилучший результат в карьере, здоровье, отношениях с другими людьми.

Тогда дети вырастают спокойными, уравновешенными, успешными. И уже в своей личной жизни повторяют эту же модель поведения.

Такой же вопрос: кто должен быть на первом месте - муж или ребенок, был поднят на одном из форумов. Ответ Интернет-пользователя порадовал сравнением.

Jonathan Roberts:

"Это как говорят в самолетах: сначала надень маску на себя, а потом уже на ребенка. Некоторые родители делают детей центром своих отношений, но это может привести к тому, что взрослые расстанутся или перегорят в чувствах".

А вы что скажете по этому поводу? Какие модели поведения сформировались в вашей семье?

