Кошка Темминка: Эта крупная дикая кошка почти неизвестна публике, но она может завалить молодого оленя или кабана

В Китае существует легенда о жёлтом леопарде — опасной и яростной кошке, способной убить даже тигра. Деревенские жители рассказывают, что в ночном лесу можно увидеть пару глаз, неотрывно смотрящих на тебя из непроницаемой тьмы. Молись, чтобы ты не разглядел кошку Темминка подробней, ведь ты никому не сможешь рассказать об этой встрече.

Тикай отсюдова, двуногий!

Если не доверять старцам и краснобаям, а залезть в научную литературу, то можно разочароваться: максимум нашей героини — охота на телёнка буйвола или молодого кабана. Да и то чаще всего они довольствуются оленятами и зайцами.

Оппа, говядина из «Пятёрочки» по акции.

Не больно впечатляющий результат. Пока не соотнесёшь размеры охотницы с её добычей. Самые крупные кошки Темминка размером со среднюю собаку: 90 сантиметров длины и 16 кило массы. Такая кроха валит животное весом со взрослого человека!

Залог хорошей охоты — хорошая растяжка. Девочки, записывайтесь!

Как же ей это удаётся? Всё дело в ловкости лапок, и никакого обмана! Как и любая другая кошка, наша героиня — неуловимый ночной зверь, отличный древолаз и мастер маскировки 100 LVL. Не смотрите на то, что их шубка рыжая — почти все травоядные животные не видят разницу между зелёным и оранжевым.

Выходи, кошка Темминка, мы знаем, что ты не куст.

Что же выделяет нашу героиню? Неукротимая свирепость. Среди народов Юго-Восточной Азии, где кошка и обитает, ходит поверье, что один волосок кошки Темминки способен отогнать тигра. Как мы уже выяснили, полосатая киска нашей героине не по зубам. Зато собственные сородичи — очень даже!

Выхожу на стрелку с тигром вместо вас. Оплату беру едой.

В ноябре девушки выходят на охоту за самцами. И далеко не всегда она заканчивается полюбовно. О том, как у кошек проходят шуры муры, люди знают исключительно из описаний в неволе. Так вот, в зоопарках сладкие парочки «залюбливают» друг друга до смерти. Учёным приходится плясать отдельные пляски с бубном, чтобы влюблённые не переубивали друг друга.

Вы называли меня умницей, милою девочкой, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей.

Если всё прошло без смертоубийств, самка рожает от 1 до 5 детёнышей. Полгода котята будут под защитой матери и, возможно, отца. Точных сведений нет — одни учёные зафиксировали, как самцы нежно заботятся о своих малышах, другие — полный игнор или даже попытку напасть на собственных детёнышей. К счастью, мама всегда рядом и готова дать достойный отпор своему бывшему возлюбленному.

Около десятка кошек содержится в зоопарках по всему миру.

Но даже жестокие брачные игры не наносят кошкам такого вреда как люди. Китайцы разбирают бедное создание на органы ради традиционной «медицины», а индийцы — ради специфического деликатесного мяса.

Во многих регионах мясо этой кошки до сих пор употребляют, чтобы отогнать тигров.

Моя оценка кошкам Темминка: 8 смертоубийственных коготков из 10. Иногда меня огорчает моя работа: я узнаю об удивительном и уникальном виде животных только для того, чтобы в очередной раз написать, что оно рискует кануть в Лету.

С вами была Книга животных!

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