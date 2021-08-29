Логико-психологический тест: какая девушка на картинке нравится парню больше?

Язык тела может многое рассказать о человеке: о том, врёт он или нет. Вы также по нему прочтёте, как к вам относится собеседник (нравитесь ли вы ему). Пройдите новый тест, чтобы определить, хорошо ли вы разбираетесь в языке тела. Он не займёт у вас много времени, но вы сможете узнать о себе и жестах людей кое-что полезное и новое.

Тест на проверку знаний языка тела

Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

Сегодня мы предлагаем вам проверить свою способность читать жесты и решить интересную загадку! Перед вами – картинка с тремя девушками и молодым человеком. Ваша задача – ответить, какая из них привлекает парня больше. Смотрите внимательно, ответ кроется в деталях!

Как утверждает Аллан Пиз в своей книге «Язык тела», есть много признаков, раскрывающих симпатию женщины к мужчине и мужчины к женщине.