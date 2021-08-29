Логико-психологический тест: какая девушка на картинке нравится парню больше?

Язык тела может многое рассказать о человеке: о том, врёт он или нет. Вы также по нему прочтёте, как к вам относится собеседник (нравитесь ли вы ему). Пройдите новый тест, чтобы определить, хорошо ли вы разбираетесь в языке тела. Он не займёт у вас много времени, но вы сможете узнать о себе и жестах людей кое-что полезное и новое.
Тест на проверку знаний языка тела
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Сегодня мы предлагаем вам проверить свою способность читать жесты и решить интересную загадку! Перед вами – картинка с тремя девушками и молодым человеком. Ваша задача – ответить, какая из них привлекает парня больше. Смотрите внимательно, ответ кроется в деталях!
Как утверждает Аллан Пиз в своей книге «Язык тела», есть много признаков, раскрывающих симпатию женщины к мужчине и мужчины к женщине.
И хотя некоторые из этих жестов, такие как расширенные зрачки, руки на талии и т. д., легко заметить при общении лицом к лицу, можно ли определить интерес человека, если вы находитесь в компании?
Оказывается, это на самом деле вполне возможно!
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
Посмотрите на изображение ещё раз и обратите внимание на то, куда направлены носки туфель парня!
Согласно Аллану Пизу, эта часть тела мужчины обычно указывает на женщину, которая больше всего интересует его в этот момент.Получается, что когда парень восхищён какой-то девушкой, он неосознанно поворачивает своё тело в её сторону или выставляет ногу вперёд в направлении желаемой женщины.
В данном случае это девушка № 3. Так просто!
Теперь вы всегда будете знать, какого парня привлекаете, когда будете в компании других людей!
Источник : https://test.temaretik.com/2288582040810162441/
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