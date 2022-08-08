Мощные талисманы от негативной энергетики

Нельзя игнорировать «тревожные звоночки», иначе вы рискуете потерять удачу, заболеть и даже утратить интерес к жизни. Конечно, важен личный настрой и сила духа, но и специальные талисманы могут стать хорошей защитой от негативной энергетики.

Цвета-обереги

Зелёный. Этот цвет благотворно влияет на нервную систему, успокаивает и расслабляет.

Если вам предстоит важная встреча или ответственная работа, выбирайте одежду зелёного цвета.

Кроме того, можно установить зелёные обои на компьютер или телефон.

Жёлтый. Оттенок, который хорошо убирает тревогу.

Предметы жёлтого цвета поднимают настроение, способствуют позитивному мышлению, помогают забыть о неприятностях.

Человек даже не замечает, что расслабился и перестал нервничать.

Камни



Малахит. Если наступили трудные времена, именно этот камень поможет вам справиться с невзгодами, найти решение проблем, сохранить физическое и моральное здоровье.

Это камень уверенности и отличный помощник в борьбе с апатией.



Розовый кварц. Кварц розового цвета подойдёт тем людям, которые часто испытывают нервное напряжение.

Он избавит от тревожных мыслей, поможет взглянуть на проблемы иначе, а главное, понять, что все решается.

Аквамарин. Если вы устали от проблем и не можете привести мысли в порядок, используйте в качестве талисмана аквамарин.

Он прекрасно убирает негатив, наполняет энергией и помогает избавиться от стресса.Этот минерал подойдёт для борьбы со страхами и навязчивыми мыслями.Вы постепенно избавитель от плохих мыслей, начнёте жить по-новому. Отрицательная энергетика станет положительной.



Гематит. Оберег, который защитит вас от апатии и депрессии.

Кроме того, этот камень поможет избавиться от негатива и порчи.

Обсидиан. Мощный талисман, по силе можно сравнить с ониксом.

Если вы не можете найти выход, кажется, что жизнь не имеет смысла, обсидиан придет на помощь.

Конечно, не сразу, но все наладится.

Все перечисленные камни лучше всего комбинировать с мельхиором и серебром.

Эти два металла успокаивают нервную систему, а в сочетании с камнями-оберегами получается отличная «команда».

Растения – талисманы

Лаванда. Цветы лаванды успокаивают, помогают избавиться от негативных мыслей и переживаний.

Кроме того, это растение лечит бессонницу, что очень полезно при нервном напряжении.

Герань. Неприхотливый цветок, который станет украшением любого интерьера.

Герань дарит силы, тому кто в них нуждается.

Польза от этого растения огромная, а уход минимальный.

Мята. Лучшее средство от депрессии и скверных мыслей.

Это растение повышает выдержку, препятствует эмоциональным срывам и убирает негативные эмоции.

Другие растения, которые оказывают положительное влияние на энергетику: физалис, алоэ и базилик.

Фэн-шуй

Если верить китайскому учению, картины с изображением воды, рыб и лотоса обладают положительной энергией.

Они способствуют релаксации, помогают забыть о проблемах.

В помещении, где есть такие картины, приятная атмосфера, здесь хочется творить и просто жить.

Феникс. Птица феникс, как известно, умеет возрождаться из пепла.

Такая фигурка поможет избавиться от негатива, добиться успеха, сохранив при этом жизненные силы.

Дракон. Это стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Если у вас есть фигурка дракона на рабочем месте или дома, вы всегда найдете выход из сложных ситуаций, не потеряв самообладания.

Вам будет легче принимать решения и добиваться поставленной цели.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2540259105735969621/

А вы знали об этом?

Ротшильд в Германии был очень богат и имел замечательную коллекцию персидских ковров. Однажды к нему пришли нацисты, и все у него конфисковали. Тогда Ротшильд написал письмо Гитлеру, где потребовал возврата своих богатств, а также потребовал выпустить его в Швейцарию. Гитлер ответил Ротшильду письмом, извинился, вернул все богатства, но оставил для Евы Браун «ротшильдовские» персидские ковры (уж очень ей они понравились!), а взамен дал деньги из госказны на приобретение не менее стоящих. Кроме того, Гитлер приказал дать специальный поезд своему финансисту Ротшильду и приказал Гимлеру сопровождать Ротшильда, нагруженного до верху своими богатствами, золотом, до границы Швейцарии.

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