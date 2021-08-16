ТОП-10: Невероятные факты, которые не дадут вам уснуть

Вы можете быть гением и знать столько же, сколько Google, но совершенно невозможно, чтобы вы знали абсолютно все. Всегда будут какие-нибудь интересные факты, о которых вы никогда раньше не слышали, и именно поэтому мы здесь - чтобы пролить свет на не очень важные новости и факты, не имеющие ничего общего с глобальной политической ситуацией, и способные отвлечь вас от повседневных проблем.



10. Вы встречали убийцу









Статистика свидетельствует, что перед обычным человеком в течение жизни проходит 15-20 убийц. И это не официальные данные. Назовите нам имя ученого, который попытается рассчитать эту цифру. Фактически, согласно официальной информации, на 100 000 человек приходится 6 убийц.



9. Используйте слюну как обезболивающее







Ваша слюна обладает обезболивающими свойствами и более эффективна, чем морфий.



8. Насекомые в вашей коже



