Какие цифры приносят богатство, а какие нет?

Все цифры имеют свое магическое значение и характер. Влияние той или иной купюры в нашем кошельке может как усиливать денежный поток, так и его отталкивать. Узнайте, какой номинал купюры лучше носить в кошельке, а какой складывать в банк или без раздумий потратить на свое развлечение.



Цифры 0 и 1 нумерологии считаются пустыми, не способными увеличить уровень благосостояния. Более того, банкноты номиналом 100 и 1000 рублей, хранящиеся в копилке, могут оказать отрицательное влияние на привлечение финансовых потоков.

Цифра 2 обладает отрицательной энергетикой, сокращая доход вдвое и как магнит притягивая бедность. Для того, чтобы избежать нехватки денежных средств, не следует носить в кошельке купюры номиналом 200 и 2000 рублей.



Цифра 3 оказывает благоприятное воздействие на привлечение финансов, однако суммы в 3000, 30 000 или 300 000 рублей нельзя хранить дома или в банке. Деньги всегда должны находиться в движении, например, быть вложенными в бизнес.

Цифра 4 — одна из самых сильных цифр, является символом стабильности и надежности. Если сумму в 4000 или 40 000 рублей положить на счет или разложить дома в четырех разных местах, заметно приумножиться приток финансов сразу из нескольких источников.



Цифра 5 — мощный талисман для привлечения денег. Есть такое поверье, что во избежание нужды, рекомендуется тратить суммы в 500 или 5000 рублей на отдых, развлечения, поездки, а также давать в долг именно этими купюрами.



Цифра 6 гарантирует определенность и помогает стабилизировать финансовое положение, хоть и без существенного прироста капитала. Хранение сумм в 6000 или 60 000 рублей позволяет сохранить баланс между расходами и доходами.

Цифра 7 считается самой невезучей и даже опасной в нумерологии. Она способна вовлечь в сомнительные авантюры, которые оборачиваются крупными финансовыми потерями. Не стоит одалживать, хранить или вкладывать в какой-либо проект суммы в 700, 7000 или 70 000 рублей.

Цифра 8 — самая сильная и успешная, она позволяет делать деньги практически из воздуха. Например, для ощутимого притока финансов извне нумерологи советуют открывать вклады на сумму 8000 или 80 000 рублей.

Цифра 9 не поможет в обогащении, но внесет свою лепту в духовное развитие человека и поспособствует его личному росту. Суммы, равные 900 или 9000 рублей, уместно потратить на приобретение предметов искусства или полезные семинары по расширению кругозора.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2256726459586710267/

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