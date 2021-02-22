Признаки, которые выдадут провинциальность стиля

Золотые колечки на каждом пальце, черные туфли-лодочки под любое платье, колготки «цвета загара» в 30-градусную жару: сегодня выводим на чистую воду главные признаки провинциального гардероба!

Можно тратить большую часть зарплаты на шопинг и жить в столице, но выглядеть при этом провинциально. Мы знаем 10 причин, почему так происходит!

Только золото, только хардкор

Бижутерия — это несерьезно и годится разве что для 10-летних девочек, а серебро смотрится «бедно». Поэтому обладательница типичного провинциального гардероба скупает золото, неважно, что дешевое и «самоварное». Еще один показатель статусности — золотое колечко на каждом пальце. Чтобы всякие там не думали, что у тебя нет денег на ювелирку!

Консервативность





Кроссовки под платье? Фу! Свитшот с кружевной юбкой? Кошмар! Девушка, одевающаяся провинциально, больше всего боится выглядеть не так как «надо» («как нормальные люди», «как принято», «как мама учила» — список можно продолжать до бесконечности).

Черные туфли — под любой наряд



Черные туфли-лодочки — must-have любой провинциалки. Конечно же, объективно в этой базовой обуви нет ничего дурного, но отличительная черта провинциального гардероба — «впихивание» этих туфель в каждый образ.

Отсутствие стилевого разнообразия

И неважно, что с белым летним сарафаном или шортами и простой футболкой туфли смотрятся просто ужасно: наша лирическая героиня наденет их даже со спортивным костюмом. А что? Туфли-лодочки же подходят «под все»!



У большинства таких модниц существует два основных «стиля» — «приличный» (на работу) и «расслабленный» (вне работы). Нередко эти «стили» миксуются жутковатым образом, порождая образы а-ля «корпоратив в офисе», когда кружевное нечто надевают под серый костюм, дополняя это «праздничным макияжем» и намертво залитыми лаком кудряшками. Casual, эклектика, бохо-шик — все это чуждо адептам провинциального стиля и, по их мнению, выглядит «странно».

«Кофты» и «кофточки»



Топы, боди, кардиганы, водолазки, свитера, свитшоты, блузы — нет, нет и еще раз нет! Провинциальный гардероб признает лишь «кофты» и «кофточки» — трикотажные творения неизвестных китайских производителей. Отличительные признаки — некачественный материал, быстро растягиваются и обрастают катышками, часто декорированы рюшами, кружевными вставками или стразами. Такую «кофточку» носят и в пир, и в мир, и с черными офисными брюками.

«Шикарное» белье даже в спортзал

Простые бюстгальтеры с гладкой и тонкой чашечкой? Ни за что! Мало ли где тебя поджидает принц на белом коне: он может встретиться как в офисе, так и в спортзале или на продуктовом рынке. Поэтому в ход идут исключительно кружевные суперпуш-апы, богато украшенные все теми же стразами, перьями, а иногда и искусственным мехом (радует лишь, что никакое животное не страдает ради такой «красоты»). И неважно, что под гладкой и тонкой одеждой весь «декор» безвкусно выпирает, а «сексуально приподнятая» грудь давит на подбородок: главное, что теперь ты впечатлишь и принца, и даже его коня!

Колготки летом



Еще один страх (помимо вышеупомянутой боязни выглядеть «не как все») — показать свои голые ноги. Особенно бледные и в начале лета. Поэтому важная часть провинциального гардероба — колготки, которые их хозяйка не снимает круглый год. Особый писк — «незаметные» с блеском, способным ослепить; в крупную сеточку; «цвета загара». Последние особенно «шикарно» смотрятся на контрасте с остальными незагорелыми частями тела.

Страх экспериментов с цветом



Сложные цветовые сочетания и в принципе какая-либо работа с цветом — это не про поклонниц провинциального стиля. Зачем изобретать велосипед, думают они, когда есть простые и проверенные временем миксы — черное с белым, черное с красным, черное с черным. И не нужно мучиться и думать, как объединить в одном образе сиреневый топ и фисташковые брюки.

Неумение носить аксессуары





Даже, казалось бы, такой в целом простой и распространенный аксессуар, как шляпа, вызывает у представительниц провинциального стиля недоумение: «Кто и где носит шляпы?», «Покажите мне этих людей!», «Что-то я никого не видела на улице в шляпе...» — заявляют они с «ироничной» усмешкой. Все прочие аксессуары также воспринимаются как «перебор» — зачем тебе то, что не несет особой функциональности?

Любовь к подделкам





Доказать представительнице провинциальной моды, что фейки — это позор, невозможно. Потому что «тварь я дрожащая, или могу позволить себе купить в переходе сумку Dolce & Gabbana из лакированной клеенки»?! В их сознании пародия на известный бренд всегда будет по умолчанию лучше и «моднее» качественной кожаной сумки неизвестной марки за те же деньги.

Источник : https://omode.info/2154247533564529617

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