Пять самых абсурдных войн в истории человечества

Наша история – это история войн. Начиная с бронзового века и до современных дней общество прожило в мире всего 240 лет. В этой статье мы подобрали пятерку наиболее абсурдных вооруженных конфликтов, разыгравшихся по самым ничтожным мотивам. За какие безумные мотивы воевали люди?

1.

Конфликт за похищенное ведро



Модена и Болонья на карте

Эта война разгорелась между итальянскими городами Болонья и Модена в 1325 году. В Средние века Аппенинский полуостров был разделён на множество феодальных владений, между которыми регулярно возникали противоречия. В регионе царили хаос и постоянные пограничные войны.

Соперничество между соседствующими Болоньей и Моденой тлело уже больше столетия. Осенью 1325 года между ними вспыхнул очередной конфликт. Пользуясь неразберихой, несколько солдат Модены ночью выкрали из колодца в Болонье дубовое ведро. Утром они торжественно продемонстрировали его соотечественникам.

Для жителей Болоньи акт воровства стал последней каплей терпения. Городской совет потребовал у соседей вернуть пропажу на место. Совет Модены требование проигнорировал.

2.



Копия ведра, из-за которого началась эта война

Тогда болонцы собрали двадцатитысячную армию и двинулись на Модену войной.

К несчастью для мстителей, сражение они проиграли. С обеих сторон на поле боя остались лежать более 2-х тысяч мужчин.

Посрамленным болонцам пришлось заключить мир, а украденное ведро (сегодня это его копия), так и висит в колокольне моденского кафедрального собора.

Ведро, конечно, стало лишь поводом: Болонья и Модена соперничали на протяжении столетий. Но повод всё же попал в историю и стал символом как бессмысленной войны, так и трофеем Модены.

3.

Война между Голландией и архипелагом Силли



Архипелаг Силли – 55 крошечных островов, расположенных в 45 км к юго-западу от Англии и входящих в состав Британской короны. В 1641 году в Британии разгорелась гражданская война между сторонниками парламента и роялистами. Голландцы вмешались и поддержали парламентариев.

Сторонники короля терпели поражение, но их флот смог укрепиться на островах Силли. В 1651 году Голландия объявила этим остаткам роялистов войну. Вскоре повстанцы сдались Лондону, но официального мира между Голландией и островами Силли заключено так не было.

Это подвешенное состояние продолжалось до 1986 года, пока председатель совета Силли и голландский посол не подписали мир. Фактически, за 335 лет враждующие стороны не произвели друг в друга ни одного выстрела. Формально, все эти годы между ними шла война.

4.

Война с казуарами



В 1932 году в Австралии разгорелась ожесточенная война между правительственной армией и… птицами эму. Пернатые разбойники, некогда тысячами обитавшие на западе континента, мешали фермерам выращивать пшеницу. Они ломали заборы, а потом поедали и топтали посевы.

Жители обратились к властям за помощью. Власти прислали отряд из трёх солдат с двумя пулеметами Льюиса. Однако добиться успеха военнослужащие не смогли. Эму были невероятно пугливы и разбегались при первых выстрелах. Догнать их по пересеченной местности на грузовике также не удавалось.

Тогда правительство поручило фермерам решать проблему самостоятельно, а чтобы у них был стимул, придумало систему денежных поощрений за каждую подстреленную птицу. Всего за год было убито 60 тысяч пернатых, и вскоре проблема исчезла сама собой.

5.

Футбольная война



Серьезный конфликт, произошедший в 1969 году между Сальвадором и Гондурасом. Латиноамериканские государства соседствуют друг с другом и исторически соперничают.

В злополучный год наметился чемпионат мира по футболу. В отборочном туре встретились команды Сальвадора и Гондураса. Всего было 3 матча. После каждого из них болельщики устраивали погромы друг против друга.

Когда команда Гондураса проиграла в решающем третьем матче, гонения на сальвадорцев в стране достигли апогея. Сальвадор решил защитить соотечественников и ввёл войска.

Война шла 6 дней. Потери, учитывая мирное население, составили более 5 тысяч человек. Противостояние было закончено под давлением ООН и для обеих сторон завершилось ничем.

6.

Американо-угандийская война



Иди Амин

В 1975 году восточноафриканской Угандой правил Иди Амин – одиозный офицер, пришедший к власти после госпереворота. Деятель был самодуром, увлекался каннибализмом и поддерживал мировой терроризм. Европе, СССР, соседним странам и в особенности США его действия не одобряли. Тогда Иди Амин объявил Вашингтону войну.

Впрочем, уже на следующий день диктатор собрал конференцию и объявил, что война окончена безоговорочной победой Уганды. Белый дом африканский перформанс просто проигнорировал.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2542286685942319371/

А вы знали об этом?

Утверждается, что Клеопатра со своим любовником Марком Антонием были похоронены вместе, после их смерти в 30 году до н.э. Плутарх писал, что гробница находилась недалеко от храма египетской богини Исиды. Гробница была памятником, содержащим сокровища из серебра, изумрудов, золота, чёрного дерева, жемчуга и слоновой кости.Местонахождение гробницы так и остаётся загадкой. В 2010 году Захи Хавасс, экс-министр по делам древностей Египта, провёл под Александрией раскопки. Это место называется Тапосирис Магна, где есть ряд гробниц, относящихся к эпохе Клеопатры.Хоть и было сделано множество интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры не оказалось среди них. Скорее всего, по мнению археологов, если гробница и сохранилась до наших дней, то её скорее всего уже сильно разграбили и идентификация невозможна.

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