Анималотерапия: какие болезни умеют лечить животные

Сегодня анималотерапия – развивающаяся отрасль медицины. Общение с животными помогает многим людям справиться с заболеваниями, лечение которых медикаментами затягивается на долгие годы. Какие животные могут помочь людям?

Лошади

Катание на лошади полезно при заболевании опорно-двигательного аппарата. Дело в том, что от скачущей лошади всаднику передается 100-110 колебательных импульсов в минуту. А это значит, что начинают работать все группы мышц, развивается мелкая моторика и координация движений. К тому же, у лошади температура тела нежели, у человека, поэтому иппотерапия (катание на лошади с целью лечения) полезна при болезни желудочно-кишечного тракта, атеросклероза и даже при аутизме. Исследования показали, что 3-6 месяцев непрерывной иппотерапии приводило к снижению симптоматики аутизма у детей.

В Англии иппотерапия применяется даже в психиатрии, при алкоголизме и наркомании. Катание на лошади способно помочь при реабилитации после полиомиелита. Так, датчанка Лиз Гартель, перенесшая эту болезнь настояла на том, чтобы в курс ее реабилитации была включена иппотерапия. Курс был настолько успешен, что в 1952 году отважная женщина выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх для инвалидов.

Рыбы

Человеку, который постоянно находится в стрессовом состоянии и страдает от депрессии, стоит задуматься об аквариуме. Наблюдая за размеренно плавающими рыбами, человек отрешается от повседневных забот и получает эмоциональную разрядку. По словам экспертов, аквариум помогает при лечении гипертонии, стенокардии, неврозов, депрессий. Лечение простое: наблюдайте за рыбками от 15 минут до 1, 5 часов в день. Продолжительность: 7-18 дней для ребенка и 15-25 дней для взрослого. А еще считается, что с появлением в доме аквариумных рыбок хозяева больше времени проводят с семьей.

Кошки

Фелинотерапия или лечение кошками, пожалуй, одна из самых развитых отраслей пет-терапии. В Англии, например, сегодня «лечебные кошки» даже продаются в аптеках. Не спроста – эти, привычные нам животные имеют большой медицинский потенциал. Как выяснили врачи-терапевты Англии и США, работавшие в специализированных клиниках для умственно отсталых детей, кошки оказывают серьёзную помощь людям, страдающим психическими заболеваниями, сердечными расстройствами, повреждениями мозга и даже способствуют полному исцелению зависимых от алкоголя и наркотиков. Общение с кошками прописывают при депрессиях и шизофрении. При этом, от кошки никаких особых навыков не требуется – она просто должна быть ласковой и общительной.

Для человека полезно даже кошачье мурлыканье, которое, по словам ученых из Института общения животных в Северной Каролине, укрепляет кости. Как это происходит? Все благодаря звуковому диапазону, в котором мурлыкают кошки – от 27 до 44 герц.

А вот в исследователи из Берлинского института геронтологии установили, что наличие кошки влияет на продолжительность жизни человека – кошатники живут, в среднем, на 10 лет больше, чем те, кому не повезло обладать пушистым лекарем. Если верить фелинологам – кошки способны стабилизировать артериальное давление, лечить аритмию, атеросклероз, остеохондроз и хронический бронхит. Главное, приучить кошку регулярно на протяжении всего лечебного курса укладываться на больное место. При бронхите кошка должна лежать на груди, при артрите на воспаленном суставе, а при атеросклерозе и мигренях – у головы.

Дельфины

Научно подтверждено, что контакт с дельфином способствует лечению довольно широкого спектра заболеваний – от аутизма и синдрома Дауна до расстройства памяти, речи или слуха. Дельфины хорошо справляются с медико-психологической реабилитацией для тех людей, кто перенес тяжелые психологические травмы. Основным их лекарством, по версии Международного института Дельфинотерапии, является ультразвук. Он запускает заживляющий механизм, который схож с лечением ультразвуком у человека. Правда, есть и противопоказания. По мнению специалистов, дельфинотерапия не рекомендуется людям, больным эпилепсией, онкологией и острыми инфекционными заболеваниями.

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