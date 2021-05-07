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Зана: что выяснили советские ученые о женщине-йети из Абхазии

Зана: что выяснили советские ученые о женщине-йети из Абхазии

 

По мнению некоторых экспертов, йети, или «снежные люди», являются дожившими до наших дней неандертальцами. Одним из таких экземпляров считали женщину, обитавшую в лесах Абхазии еще до революции. Исследованием «биографии» Заны и ее детей, которых йети якобы родила после того, как ее поймали местные жители, советские ученые занялись только в начале 1960-х.

В 1962 году в абхазское село Тхина приехал столичный профессор Александр Машковцев, который в числе первых визитеров с «большой земли» узнал легенду о Зане. Поначалу все исследования Машковцева и его коллеги криптозоолога Бориса Поршнева основывались на рассказах местных жителей. Как писал отечественный энтомолог Виталий Танасийчук в своей книге «Невероятная зоология», старожилы описывали дикую женщину, как существо с черной или темно-серой кожей на лице и с черно-рыжеватыми волосками на теле. По словам селян, Зана обладала мощным телосложением и невероятной силой.

Из рассказов стариков советские ученые узнали о том, что поймал Зану абхазский князь Ачба. Долгое время диковинная добыча переходила из рук в руки, пока не оказалась у другого князя Генабы, который и привез йети в село Тхина. Поначалу Зана вела себя агрессивно, а потому жила взаперти.

Но вскоре она свыклась со своей участью и свободно разгуливала по окрестностям. Этим воспользовались некоторые мужчины, вследствие чего Зана родила пятерых детей. Первенца она якобы случайно утопила, а остальных у нее отняли. Они выросли в приемных семьях.

Зана: что выяснили советские ученые о женщине-йети из Абхазии

 

Внуки Заны

Борису Поршневу удалось познакомиться с внуками Заны, которые, согласно описаниям ученого, отличались негроидными чертами лица и курчавыми волосами. Все они оказались детьми младшего сына Заны, Хвита, прожившего в родном селе Тхина до конца своих дней. По словам Поршнева, потомки дикой женщины, как и она сама, обладали удивительной физической силой. Старший сын Хвита, Шаликула, мог своими мощными челюстями поднять стул с сидящим на нем человеком. Именно Поршнев одним из первых и выдвинул версию о том, что снежный человек – это не кто иной, как самый настоящий неандерталец.

В семидесятых годах мнение Поршнева поддержал историк Игорь Бурцев. Бурцев тоже беседовал с внуками Заны, в частности, с дочерью Хвита, Раисой. Историк подтвердил слова Поршнева касающиеся внешности потомков «снежной женщины». Мало того, Игорю Бурцеву даже удалось разыскать могилы Заны и Хвита. Из-под земли ученые извлекли лишь черепа, но их вполне хватило для того, чтобы развеять сенсацию. Но это случилось уже в наши дни и при участии зарубежных экспертов.

Не йети, а африканка

Антрополог Станислав Дробышевский, осмотревший черепа, уверенно заявил, что они принадлежат представителям рода homo sapiens, а вовсе не неандертальцам. Последние отличаются крупным надбровьем в виде валика. Такие валики на обнаруженных черепах отсутствуют. Тем не менее надбровные дуги у Заны и Хвита действительно оказались мощными. Да и широкие носы и рельефные затылки тоже были характерными чертами матери и сына. Однако аналогичными признаками обладают и представители негроидной расы.

Игорь Бурцев изучил эту сторону вопроса и выяснил, что в петровские времена «арапы» действительно приезжали в Абхазию и оставались там. Но именно поэтому, как думал Бурцев, абхазцам темнокожие люди хорошо знакомы, и спутать африканца с йети они никак не могли. Тем не менее генетик из Оксфорда Брайан Сайкс, проводивший исследования ДНК Заны и ее потомков, уверенно заявил, что все они не только принадлежали «человеку разумному», но и в самом деле являлись выходцами из Западной Африки. По предположениям Сайкса, Зана была рабыней, привезенной в Абхазию турками.

Юлия Попова

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