 А вы знали об этом?(Статья 81)

1.

Литвинов был ,пожалуй, единственным представителем «ленинской гвардии» , которого палач народов Сталин не уничтожил в ходе «Большого террора» и даже боялся настолько, что не реагировал на злобную критику в его адрес западным руководителям!Литвинов был единственным человеком в окружении Сталина, на которого всесильный диктатор никогда не повысил голоса. Максим Литвинов не был затронут даже делом Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), по которому было репрессировано несколько сот евреев из советской элиты? Почему же Сталин, зная о критических заявлениях Литвинова в его адрес , боялся трогать его?

А все очень просто, поскольку важнейшей стороной международных вояжей Литвинова стало размещение за границей золотовалютных активов большевицкой партии. 22 марта 1920 года Ленин назначил Литвинова за границей «уполномоченным для решения всех вопросов, связанных с предстоящим возобновлением торговых сношений…, в том числе — с правом… производить все без исключения коммерческие, банковские, финансовые и валютные операции».сам всегда уважительно выслушивал его мнение? По подсчётам историка Александра Мосякина, Литвинов, в содружестве со своим старым товарищем Красиным, организовал переправку из советской России и размещение в иностранных банках 375,7 тонн золота из золотого запаса бывшей Российской империи на общую сумму 485,8 млн.

царских золотых рублей.

Так было положено начало созданию зарубежных запасов «золота партии», предназначенного в основном для существования лидеров большевиков в случае свержения их власти в России и вынужденной эмиграции.Одним словом это был воровской "большевистский общак"! Репрессирование же Литвинова неминуемо повлекло бы конфискацию «золота партии» иностранными банками. Именно поэтому Литвинов однозначно принадлежал к более высокому уровню в негласной большевицкой иерархии, нежели сам Сталин, и палач народов не трогал основного представителя «ленинской гвардии»!Вот она воровская и бандитская сущность большевистских нехристей, которые из-за этого золота устроили геноцид своему народу и развели своей лживой пропагандой народ как лохов!

2.

Пётр I как-то решил выдать замуж свою племянницу Анну за Фридриха, герцога Курляндского.Свадебное торжество было впечатляющим, особенно это касалось количества выпитых горячительных напитков. Причём больше всего Пётр настаивал на том, чтобы крепко пил его новоиспечённый зять, и его совершенно не смущало, что тому было всего 17 лет. Отказаться было невежливо, поэтому юному Фердинанду приходилось пить, и много. Но спустя два месяца, когда молодожёнов отправилась наконец в Курляндию, стало ясно, что алкоголь нанёс непоправимый ущерб неокрепшему юношескому организму — Фридрих скончался, а врачи обвинили в этом именно выпивку на той самой свадьбе.

3.

Оказывается, незадолго до смерти Сталин , зная подлую и продажную сущность кровожадных коммуняк, лично предлагал сыну Василию покинуть страну, перебравшись в Китай, так как считал, что только в этой стране он будет в безопасности. Были подготовлены и согласованы все условия вплоть до назначения Василия Сталина на одну и командных должностей в ВВС КНР. Однако, как утверждает Василий Сталин, он отказался от предложения отца. Когда же после смерти отца он понял, насколько тот был прав и не преувеличивал угрожавшую ему опасность, Василий Сталин решил последовать его совету. Но допустил одну ошибку... Очутившись в китайском посольстве в первый раз, ему уже не стоило его покидать. Вскоре после первого визита к китайцам Василия Сталина арестовали. Он полностью отсидел свой срок и умер загадочной смертью через год после выхода на свободу в 1962 году в возрасте 40 лет.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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