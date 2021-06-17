6 причин для обращения к дерматологу для своевременного лечения кожных заболеваний

Заболевания кожных покровов не так безобидны, как кажется многим из нас, и забота об их здоровье должна быть постоянной. По некоторым данным статистики в США ежегодно раковые опухоли кожи выявляются у 3 млн жителей этой страны, а в России они составляют 13,5 % в общей структуре заболеваемости раком.

И злокачественные новообразования являются не единственным тяжелым дерматологическим заболеванием, которое способно существенно ухудшать качество жизни больного. В этой статье мы ознакомим вас с 6 признаками того, что вам пора записаться на прием к дерматологу.

На теле появился кистозный прыщ

Кистозный прыщ относится к тяжелым проявлениям такого заболевания, как угревая болезнь, или акне. Он представляет собой красное болезненное пятно (иногда проявляется только небольшой белой головкой), которое образуется вследствие скопления гнойного содержимого в полости (т. е. кисте), расположенной в глубоких слоях кожи.

Кистозный прыщ может появляться на разных участках тела, но чаще это происходит в зонах наибольшего скопления сальных желез – лице, ушах, груди, спине, волосистой части головы и в паху. Такой прыщ имеет не только малоэстетичный вид, но и указывает на ряд проблем со здоровьем, которые требуют вмешательства не только дерматолога, но и врачей других узких специализаций (например, стоматолога, эндокринолога, гинеколога или гастроэнтеролога).

Ряд дерматологов рекомендуют начинать домашнее лечение акне с простых процедур, включающих в себя теплые компрессы и аппликации различных антисептических и противовоспалительных средств на область прыща. Для выполнения теплых компрессов могут применяться растворы соды, морской соли, зеленого чая или обычная теплая вода, а в качестве средств для местного применения – масло чайного дерева, паста из индийской сирени, масло лаванды, куркума, яблочный уксус и пищевая сода. Но эти средства не всегда оказывают ожидаемый эффект.

При необходимости врач может провести механическую чистку лица или проколоть кистозный прыщ стерильной иглой для оттока гноя. Эти процедуры должны выполняться только специалистом, так как определить возможность их назначения можно только после осмотра пораженных участков кожи. Самостоятельное проведение чисток и проколов в домашних условиях способно спровоцировать не только усугубление воспаления, но и вызвать развитие тяжелых осложнений (вплоть до сепсиса).

Для местного лечения себореи, приводящей к закупориванию пор, рекомендуются ретиноиды и другие препараты для подсушивания и своевременного отшелушивания кожи. К ним относят:

Дифферин;

Скинорен;

Базирон;

Куриозин и др.

Если на протяжении 7-10 дней состояние кистозного акне не улучшилось, то врач может порекомендовать прием антибактериальных препаратов. Длительность их применения и подбор антибиотика определяется индивидуально. Это могут быть такие препараты широкого спектра действия:

циклоспорины;

тетрациклины;

фторхинолоны и др.

При выявлении патологии органов пищеварения, которая может усугублять течение акне, врач рекомендует соблюдение диеты. Ее подбор и длительность соблюдения зависит от диагноза. Всем больным с кистозным акне следует полностью отказаться от фаст-фуда, жирной и острой пищи. Кроме этого, алкоголь и курение тоже могут способствовать обострению заболевания.

В ряде случаев кистозные прыщи у девушек и женщин возникают при гормональных стрессах. В таких случаях для их устранения могут применяться препараты, содержащие женские половые гормоны – оральные контрацептивы. Подбор таких средств должен выполняться только врачом-гинекологом, который проводит его на основании всех данных дополнительных обследований (возраст больной, анализ крови на уровень гормонов, УЗИ и др.).

При нарушениях в работе иммунной системы может понадобиться лечение для коррекции иммунного статуса. В план терапии для этого включаются препараты иммуномодуляторы и, в некоторых случаях, индивидуально приготовленные сыворотки со специфичными антителами для того или иного штамма микроорганизма.

Самолечение кистовидных прыщей часто приводит к появлению на коже глубоких шрамов или пигментных пятен. Впоследствии для их устранения необходимо применение радикальных мер – хирургические операции, пилинги, лазерная шлифовка и др. Именно поэтому на прием к дерматологу при появлении кистовидного прыща следует записаться как можно раньше.

Изменение внешнего вида родинки

Изменение формы и цвета родинки — это повод для незамедлительного обследования у специалиста.

Почти у всех людей на теле есть пигментации в виде родинок или веснушек. В норме они никак не беспокоят и не приносят вреда здоровью. Большинство специалистов считает, что 90 % от их общего количества проявляется к 20 годам, но они могут появляться и позднее. Возникновение родинок в более зрелом возрасте обычно связано с какими-то событиями (например, беременностью). Их цвет может быть различным – коричневым, черным или желтоватым.

Все вышеописанные признаки таких пигментаций кожи являются нормой и не должны вызывать беспокойства. Иногда внешний вид родинки может изменяться, но появившиеся признаки могут быть как безвредными, так и опасными. В ряде случаев изменение родинок становится предвестником начала такого онкологического заболевания, как рак кожи.

Многие ученые связывают риск развития рака кожи именно с воздействием ультрафиолета. Эти лучи вызывают малигнизацию – раковое перерождение клеток. При этом процессе, провоцирующемся УФ-лучами, происходит повреждение ДНК клеток кожных покровов. Чем больше времени происходит облучение кожных покровов, тем выше риск перерождения родинки в раковую опухоль.

Кроме длительности пребывания под УФ-лучами, на вероятность перерождения тканей кожи может повлиять и такой фактор, как активность солнца. Именно поэтому дерматологи не рекомендуют находиться на открытом солнце в пике его активности – с 11 до 16 часов.

Осматривать внешний вид своих родинок должен каждый человек. Такие осмотры должны выполняться после каждого весенне-летнего сезона. Но есть категория людей, которым необходимо проводить такие самообследования чаще. К ней относят лиц, сталкивавшихся ранее с операциями по удалению пигментаций, имеющих в семье родственников, перенесших злокачественную меланому, имеющих светлый тип кожи и волос, и тех, чья профессия связана с длительным пребыванием на солнце.

Поводом для обращения к врачу-дерматологу должны становиться такие признаки изменения родинок, называющиеся методом АВСDЕ:

А – асимметрия;

В – неровные края;

С – цвет;

D – диаметр;

Е – изменчивость.

Симптомы, указывающие на возможную малигнизацию родинки:

зуд;

быстрый рост в любом направлении;

изменение цвета;

изменение поверхности;

появление новой пигментации нехарактерного вида;

появление кровоточивости.

Для определения характера изменений родинки врач использует специальный прибор – дерматоскоп. Этот инструмент представляет собой мощное увеличительное стекло, позволяющее рассмотреть все детали новых проявлений пигментации. При выявлении подозрительных признаков доктор назначит гистологическое исследование, направленное на определение клеточных изменений – доброкачественных, предзлокачественных или злокачественных. На сновании полученных данных диагностики врач принимает решение о необходимости диспансерного наблюдения или проведения удаления и лечения изменившейся родинки.

Красный цвет кожи

Причиной красного цвета лица могут быть розовые угри.

В некоторых случаях кожа краснеет по физиологическим причинам, но иногда поводом для такого малоэстетичного явления становится заболевание розацеа (или розовые угри). Это хроническое заболевание приводит к появлению частого покраснения кожи, видимому расширению кровеносных сосудов, воспалениям и образованию красных волдырей, похожих на прыщи.

Точная причина розацеа еще не известна. Ранее полагалось, что поводом для ее развития является клещ демодекс (Demodex folliculorum), который постоянно живет на коже лица (а именно в сальных железах), но начинает активно размножаться под воздействием неблагоприятных факторов. Сейчас эта причина давно оспорена учеными, но некоторые врачи до сих пор ставят этот диагноз. По другой версии розацеа возникает из-за гастритов, вызванных Helicobacter pylori. И кроме этого, такое хроническое заболевание может вызываться некоторыми лекарственными препаратами или кортикостероидными мазями (стероидная розацеа).

Все специалисты уверены, что обострение может провоцироваться многими факторами:

физические нагрузки;

эмоциональные всплески или длительный стресс;

ветер;

холодный или горячий воздух;

прием алкоголя;

употребление горячей пищи или напитков.

Факторами риска для развития этой болезни являются:

гормональные нарушения: климактерический период, овариальная недостаточность, сахарный диабет и др.;

нарушения иммунитета;

заболевания пищеварительных органов (обычно гастрит).

Основными признаками розацеа являются:

постоянное покраснение лица (особенно в области носа, лба, щек и подбородка);

уплотненность кожи в области покраснений (на поздних стадиях заболевания);

высыпания на лице (в виде бугорков розоватого цвета, которые впоследствии трансформируются в гнойники);

телеангиоэктазии (расширение капилляров в виде красной сетки на коже);

ринофима (стойкое уплотнение кожи на носу, обычно наблюдается у мужчин);

поражение глаз (покраснение, резь, сухость, слезотечение, ощущение инородного тела).

В области покраснений и высыпаний у больного могут появляться ощущения сухости, стянутости или жжения кожи.

О необходимости обращения к дерматологу следует задуматься в тех случаях, когда становится заметен факт частого покраснения кожи. Например, ранее она краснела только после горячего или холодного воздуха, но потом этот симптом стал появляться и от других факторов – стресс, использование косметических средств и т. п.

Лечение розацеа должно назначаться только специалистом, так как тактика терапии определяется в зависимости от причин и стадии болезни. Оно может быть:

местным – применение специальных средств для ухода, примочек с противовоспалительными настоями лекарственных трав (тысячелистника, чистотела и др.), кремов и мазей на основе ихтиола, метронидазола и нафталана;

общим – прием антибиотиков, лекарственных препаратов для лечения гастрита, устранения гормонального дисбаланса и др.

Длительность терапии этого хронического заболевания составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Лечение розацеа может дополняться физиотерапевтическими и косметологическими процедурами для устранения телеангиоэктазий и других кожных изменений:

криодеструкция;

дермабразия;

лазерная терапия;

пилинги;

электрокоагуляция.

Самолечение розацеа недопустимо, так как только комплексная терапия этого хронического заболевания и соблюдение всех рекомендаций врача может предупредить прогрессирование недуга. По данным статистики в 87 % случаев появление розовых угрей удается контролировать.

Сухость кожи и зуд

Длительные высыпания, приводящие к появлению чрезмерной сухости кожи и ощущению зуда и жжения, могут указывать на развитие экземы. Каждый случай этого недуга очень индивидуален и нередко болезнь не распознается вовремя или не лечится правильно. В результате она протекает хронически. При таком течении этого дерматологического заболевания кожа чаще всего становится чрезмерно сухой и постоянно зудит.

Сухая экзема обычно в равной мере свойственна как мужчинам, так и женщинам. Она может поражать любой участок тела, но чаще локализуется на ногах. Вначале больные замечают, что кожа стала сухой, покрасневшей (эритема с размытыми краями) и ощущают ее стянутость и зуд. С течением времени эти неприятные симптомы становятся более выраженными и способны вызывать образование трещин, напоминающих очертания пересохшего русла реки, корок и ощущения болезненности и сильного зуда.

Причинами развития экземы могут становиться разные факторы:

снижение иммунитета;

стрессы;

нарушения обмена веществ;

заболевания внутренних органов;

генетическая предрасположенность;

аллергические реакции.

Лечение этого хронического заболевания должно проводиться комплексно и длительно. Для ограничения покраснений кожи применяются смягчающие средства для ухода за чувствительной кожей. В их состав могут входить такие мягкие отшелушивающие компоненты, как молочная кислота, гликолевая кислота и мочевина. После устранения воспаления и шелушений для профилактики рецидивов назначаются эмоленты – жироподобные вещества, смягчающие и увлажняющие кожу путем закрепления в ее верхних слоях (Эмолиум, Локобейз и др.).

При лечении экземы из рациона лучше исключить острые, жирные, мучные, соленые, копченые, сладкие и мучные блюда. Кроме этого, больной должен соблюдать диету, которая рекомендуется при заболеваниях, вызывающих экзему (например, патологии органов ЖКТ).

При необходимости в план лечения могут включаться и другие препараты – антибиотики и кортикостероидные средства для местного применения. В некоторых случаях для устранения сухости, зуда и стимуляции иммунитета рекомендуется санаторно-курортное лечение, бальнеотерапия и фототерапия.

Сильное выпадение волос и появление залысин

Выпадение волос или появление участков облысения — проблемы, с которыми поможет справиться специалист, назначив комплексное обследование и лечение.

Начало резкого выпадения волос и образование залысин может вызываться множеством внешних или внутренних причин, узнать о которых можно только после всестороннего обследования у врача. Именно определение истинной причины алопеции может помочь врачу и пациенту избежать значительной утраты волос.

Факторы, провоцирующие алопецию:

Нечастое расчесывание. Нечастое пользование расческой может становиться причиной выпадения волос, а ежедневное использование правильно подобранной мягкой массажной щетки значительно улучшает кровообращение в области волосистой части головы, состояние волосяных луковиц и стимулирует рост волосяных стержней. Неправильное питание. Для нормального роста волос в рацион должны входить следующие питательные вещества, витамины и микроэлементы: витамины группы В, белок, биотин, железо, витамины-антиоксиданты (А, С и Е), полиненасыщенные жирные кислоты, кальций, цинк, селен и магний. Неправильный уход. Частое воздействие агрессивных средств для окрашивания волос и фиксации прически, неправильно подобранные расчески и средства для ухода, использование фена и щипцов для завивки, воздействие высоких и низких температур – все эти факторы вызывают пересушивание волос, кожи головы и могут приводить к их выпадению. Неправильные прически. Стягивание волос в тугой хвост или косу приводит к нарушению кровообращения и может вызывать не только механическое удаление волос, но и их выпадение вследствие недостаточного питания, вызванного малым притоком крови к волосяным луковицам.

Причинами выпадения волос могут становиться следующие заболевания и состояния:

старение;

гормональный дисбаланс;

наследственность;

травмы головы;

грибковые или бактериальные заболевания;

аутоиммунные заболевания;

физический, нервно-психический или эмоциональный стресс;

заболевания щитовидной железы;

перенесенные тяжелые хирургические операции и болезни;

радиолучевая или химиотерапия;

прием некоторых лекарственных препаратов: антигипертензивные средства, антикоагулянты, антидепрессанты, гормональные контрацептивы, средства от подагры или артрита.

Для устранения выпадения волос и образования залысин следует пройти комплексное обследование, которое позволит врачу выявить причину изменений в организме, вызывающую эти проявления. Исходя из полученных данных, специалист сможет назначить эффективное лечение. В ряде случаев устранение облысения возможно только хирургическим путем – пересадкой волос или волосяных луковиц. На фоне терапии следует обязательно соблюдать все рекомендации врача по правильному уходу за волосами, так как только комплексные меры позволят остановить алопецию.