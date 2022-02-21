Мечтать не вредно: на какие территории России до сих пор зарятся англичане

Попытки установить контроль над соседней территорией, захватить как можно больше торговых путей и другие способы перераспределения сфер влияния использовались странами ещё до возникновения геополитики.

Давние мечты

И Англия, и Московия преуспели в этой науке: именно благодаря Руси англичане попали в Персию, стали полностью контролировать торговлю на Волге, зашли в Архангельский порт. В том числе благодаря этим привилегиям Англия постепенно стала морской владычицей в пику мощным тогда Португалии и Испании.

За это английские купцы щедро вкладывались в Русь. По одной из версий, они даже спонсировали ополчение Минина и Пожарского. Однако деньги не помогли, и 40 лет спустя, в 1649 году, царь Алексей Михайлович серьёзно ограничил права Московской компании англичан. Все попытки вернуть былое господство не увенчались успехом: у русских купцов тоже были свои планы.

В XXI веке суть геополитических и торговых войн не изменилась, незначительно поменялись только стратегические маршруты и методы распространения экспансии.

Кавказ

Кавказский регион всегда был интересен благодаря своему географическому положению – выходу сразу в два моря. Ещё большее значение Кавказ приобрёл после того, как там была найдена нефть.

Сегодня весь Кавказский регион (не только его часть на территории России) представляет собой мощную сеть магистральных нефтепроводов, по которым чёрное золото со всего Каспия поступает на мировой рынок. Основной трубопровод соединяет самое крупное месторождение – казахское озеро Тенгиз – с Новороссийском. Большая часть этой трубы проходит по территории именно российского Кавказа. Другая «золотая» труба идёт в Новороссийск из Баку; и её большая часть расположена на российской территории.

Контроль над такими стратегическими объектами, к тому же с выходом к портам, в том числе к международному в Махачкале, всегда будет в зоне интересов наших конкурентов. А это значит, что они активно следят за всем происходящим на Кавказе и при любом удобном случае начнут поддерживать ваххабитские движения в Чечне и Дагестане, как это уже было в 1990-х.

В этом случае прокладкой труб будет заниматься уже не «Транснефть» во главе с российским министром энергетики, а British Petroleum, в совете директоров которой состоит бывший глава Ми-6.

Крым

Сегодня полуостров Крым не только остаётся идеальным выходом в Чёрное море с возможностью наиболее выигрышно располагать военные базы, но и является наиболее близкой территорией к тому участку моря, по которому проходит газопровод «Голубой поток», снабжающий топливом Турцию.

Нужно также понимать, что, несмотря на нестабильную политику турецкого президента Реджепа Эрдогана, по дну Чёрного моря рано или поздно пройдут две нитки «Турецкого потока», который будет транспортировать газ на территорию всего Евросоюза в обход зависимых от НАТО Украины и Болгарии.

Крым был и останется важным стратегическим объектом, который всегда находится под пристальным вниманием Британии (в том числе). А это значит, что в любой момент при неустойчивой ситуации на полуострове могут активизироваться крымско-татарские меджлисы и другие борцы за независимость и самоопределение. И спонсорами такой демократии вполне могут выступить газовики из британской компании Centrica, президент которой, кстати, начинал свою карьеру в той же British Petroleum.

Арктика

Арктику можно отнести к регионам, которые только недавно стали предметом всеобщего интереса. Связано это в основном с рекордным количеством баррелей нефти, которые она скрывает. Не зря даже не имеющие никакого территориального отношения к Арктике страны стараются инвестировать в регион.

Сегодня сюда стекаются деньги не только из Китая, но даже из Катара и Саудовской Аравии. Так что можно с уверенностью сказать, что уже в двадцатилетней перспективе Арктика и вся акватория Северного Ледовитого океана с прилегающими к ним территориям станут новым сосредоточием добычи полезных ископаемых.

Конечно, арктический пирог ещё не разделён окончательно, но Россия уже подсуетилась, заблаговременно выстроив военную базу «Арктический трилистник» на Земле Франца-Иосифа. Эта база вкупе с арктическими модификациями передового российского оружия будет весомым аргументом в любом территориальном споре.

Хотя British Petroleum или британско-нидерландская Royal Dutch Shell с радостью заняли бы на арктическом шельфе места «Роснефти» и «Газпрома».

Архангельск, Республика Карелия и Сабетта

Другой причиной повышенного внимания к Арктике является Северный морской путь, который в скором времени сделает регион центром практически всей мировой торговли. Через него можно будет переправлять грузы с Востока на Запад всего за 20 дней (сегодня эти грузы доставляются в течение 40 дней). И большая часть этого пути будет проходить по российским территориальным водам.

К этому моменту Россия тоже успела подготовиться, создав единственный в мире атомный ледокольный флот. Так что контролировать большую часть потоков мировой торговли будем именно мы. Не удивительно, что совсем недавно представители США и Великобритании высказали мнение о том, что этот путь должен быть бесплатным.

Разумеется, никто не пойдёт на такие условия. В связи с этим конкуренты вполне могут зайти с тыла. Например, напомнить поморам, которые живут на берегах Белого моря, об их особом статусе и «праве на самоопределение». Под тот же каток могут попасть и территории Республики Карелии, которые также находятся у Белого моря. Помимо русских здесь проживает и малочисленный народ карелы. Именно ему в лучших политтехнологических традициях могут рассказать о прелестях автономии.

Мурманск попал под прицел конкурентов ещё до первых проектов Северного морского пути. Здесь располагается самый большой за полярным кругом незамерзающий порт, который сам по себе является стратегическим объектом. Своим владельцам он приносит всевозможные бонусы.

Новым стратегическим объектом в этой части страны, безусловно, стал порт Сабетта, построенный в Ямало-Ненецком автономном округе для отгрузки сжиженного природного газа, который прямиком оттуда направляется в том числе и в Великобританию.

Таким образом, если ненцам вдруг захочется отделиться от России, то научить их, как это сделать, могут представители Royal Dutch Shell, которая быстро заменит российский «Новатэк» на добывающих месторождениях Ямала. Да вот только такое развитие событий невозможно — «не разевай роток на чужой медок».

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