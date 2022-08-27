"Святая Елена" (икона): описание и значение

В великом сонме святых угодников Божьих лишь немногие были канонизированы в лике равноапостольных святых. Только особые заслуги перед церковью, ставившие на один уровень с апостолами, позволили им удостоиться этой чести.

Одной из тех, чьё земное служение получило столь высокую оценку, была Святая Елена. Икона с её изображением на протяжении многих веков входила в число наиболее почитаемых православных святынь.

Юная дочь хозяина постоялого двора

Кто же она, святая равноапостольная царица Елена, икона которой встречается в большинстве российских храмов и привлекает к себе толпы верующих? Для ответа на этот вопрос откроем житие святой угодницы Божьей, составленное через непродолжительное время после её блаженной кончины, и те немногие дошедшие до нас труды древних историков, описывавших её славные деяния.

Около 250 года в малоазийском городе Вифании у владельца местного постоялого двора была дочь, помогавшая ему обслуживать приезжих. Это и была будущая святая Елена. Икона этой равноапостольной царицы представляет нам сегодня образ величественной женщины, устремившей свой внутренний взор в горний мир, а в те времена она была ещё простой девушкой, не помышлявшей о предстоящей ей великой миссии.

Счастливое, но внезапно оборвавшееся супружество

И, как это случалось во все времена, однажды она влюбилась.

Её избранник, молодой римский воин Констанций Хлор, ответил взаимностью, и вскоре их союз был скреплён брачными узами. Своего первенца супруги назвали Константином. Этот ребёнок – плод их первой любви – также впоследствии был канонизирован в лике равноапостольных, как и его мать – святая Елена. Икона с их изображением всегда выносится из церковного алтаря в праздник Воздвижения Креста Господня, отмечаемый 27 сентября.

Их безмятежной семейной жизни пришёл конец, когда правивший в те годы император Диоклетиан, назначив Хлора правителем обширных колоний, потребовал от него расторгнуть брак и жениться на его падчерице Феодоре. Хлор не смог ради любимой женщины отказаться от блестящей карьеры, и их союз распался.

Впрочем, зло бывает наказано не только в романах и пьесах. Очень скоро изменник пожалел о содеянном, так как его молодая жена вкупе со своей многочисленной роднёй превратила его семейную жизнь в такой кошмар, что ему приходилось от них отбиваться с помощью своей личной охраны.

Новообращённая христианка

А тем временем Елена, оставленная мужем, поселилась в городе Дрепануме. Выбор был неслучайным – там жил и обучался воинскому искусству её, уже повзрослевший к тому времени, сын. Так случилось, и в этом явно виден Промысел Божий, что в городе была многочисленная община христиан. Последователи истинной веры исповедовали её втайне, так как в те годы она была ещё под запретом.

Посещая их собрания и слушая проповедников, Елена со временем постигла глубину нового для неё учения и была крещена местным пресвитером. С этого времени она начала длительный путь духовного возрастания, результатом которого стала та миссия, выполнение которой позволило ей воссиять в лике равноапостольных святых.

Императрица Елена

Прошли годы, и скончался Констанций Хлор – бывший муж Елены. В конце жизни он был правителем Западных земель Римской империи, поставленный на этот пост Диоклетианом, когда-то возвысившим его ценой семейного счастья. После смерти отца сын Елены Константин занял его место, составив серьёзную конкуренцию правившему в те годы императору Максимиану. Их политическое противостояние вылилось в открытую войну, победив в которой Константин сделался единоличным правителем Великой римской империи.

Одним из первых его государственных актов стал эдикт, в результате которого христианство получало законный статус. Этот документ положил конец почти трёхвековому римскому гонению на церковь. Став императором, Константин вызвал свою мать в столицу и возвёл её в ранг августы, то есть императрицы и своей соправительницы.

На пути служения Богу

Однако мудрая и лишённая тщеславия женщина, зная, сколь преходяща бывает земная слава, использовала открывшиеся перед ней возможности не для личного блага, а для служения церкви. По её распоряжению и на её средства в империи, ещё не очнувшейся от языческого сна, строились христианские храмы и создавались новые общины. Но впереди ждала главная миссия, которую должна была исполнить святая Елена.

Икона, значение которой выражает сама сюжетная композиция, представляет зрителю равноапостольную императрицу рядом с обретённым ею Крестом Господнем. Именно в этой находке, ставшей величайшей святыней всего православного мира, заключена её историческая заслуга.

Начало исполнения великой миссии

Житие святой Елены повествует о том, что, восскорбев сердцем о том поругании, которое учинили римляне над Иерусалимом, захватив его в 70 году и разрушив всё, что было связано с земной жизнью Христа, она сама отправилась в Палестину, чтобы с Божьей помощью отыскать то Живоносное Древо, на котором был распят Спаситель.

Императрице Елене было уже за семьдесят, когда в 326 году, сев на корабль, она отплыла к берегам Святой земли. Задача, которую она перед собой поставила, была необыкновенно трудна. В течение последних столетий Иерусалим не принадлежал, как прежде, евреям, а находился во власти язычников. Даже на месте, где некогда был распят Христос, стоял храм Венеры.

Обретение Креста Господня

Кстати, само это место удалось найти с большим трудом, так как никто не знал, где именно его нужно искать. Лишь благодаря помощи старого еврея по имени Иуда, предки которого из рода в род передавали рассказ о событии трёхсотлетней давности, удалось его определить с необходимой точностью. После того как был снесён языческий храм, и на освободившемся месте епископ Макарий отслужил молебен, все присутствующие вдруг ощутили неземное благоухание, исходившее от земли.

Когда же был удалён верхний слой грунта, скопившийся там за долгие годы, всем присутствующим предстали три креста, остававшиеся на прежнем месте с того великого дня, и на одном из которых Спаситель принял мученическую смерть. Но какой из них был орудием мучения Христа, оставалось загадкой. Там же находились табличка, надпись на которой была сделана Понтием Пилатом, и гвозди.

Но истину указал им Сам Господь. Он умудрил епископа Макария остановить проходившую мимо похоронную процессию и прикоснуться к умершему поочерёдно всеми крестами. Когда на покойного был возложен Крест Господень, тот неожиданно воскрес. Так христианская церковь обрела свою величайшую святыню, благодаря трудам, которые положила на это святая царица Елена. Икона обычно изображает её стоящей рядом с этой чудной находкой.

Начало почитания святой

Следует заметить, что за всю историю христианства канонизации в лике святых были удостоены лишь пять женщин, среди которых по праву заняла своё место и святая Елена. Икона её была написана сразу после смерти. Тогда же на Востоке началось и широкое почитание, достигшее Западной Европы лишь к началу IX века. В нашей стране память святой отмечается дважды в году – 19 марта и 3 июня – и имеет глубокие корни. Известно, что бабка крестителя Руси князя Владимира, первая российская христианка – княгиня Ольга, во святом крещении получила имя Елены именно в честь равноапостольной матери императора Константина Великого.

Иконография святой Елены

Не будет преувеличением сказать, что среди прочих угодников Божьих по значимости совершённого ею деяния православной церковью особо выделяется святая Елена равноапостольная. Икона её хорошо знакома всем верующим. Часто на ней она предстоит со своим сыном – императором Константином, так же как и мать, возведённым в ранг равноапостольных за утверждение христианства в качестве официальной государственной религии. Однако чаще встречаются образа, на которых представлена лишь святая Елена.

Икона, значение которой тем яснее, чем более вдумчиво мы соотносим сюжет с житием благочестивой императрицы, обычно изображает её на фоне Иерусалима, предстоящей возле монументального Креста Господня и устремившей взор к Небесам. Облачена она в одеяние, принятое у византийских императриц, с венцом или короной на голове. Иногда под венцом изображается драгоценный плат. Это наиболее распространённый сюжет. Икона святой Елены, фото которой открывает статью, относится именно к этой группе.

Однако наиболее ранние византийские иконы изображают святую, поддерживающую в воздетых вверх руках медальон с начертанным на нём крестом. В этом случае она также изображается либо одна, либо со своим сыном Константином. Примером этого может служить мозаика в Константинопольском соборе Святой Софии.

Российский вариант иконы

В российской иконографии существует совершенно оригинальная икона «Святая Елена». Значение помогает понять событие, произошедшее в 1665 году в Москве. Тогда из Палестины был доставлен специально изготовленный по заказу государя Алексея Михайловича крест с частицами Животворящего Древа Господня. Он предназначался для монастыря, расположенного на Кий-острове в Белом море, и его прибытие стало знаменательным событием в церковной жизни. В память о нём и была написана икона.

Она изображала Крест, по сторонам которого помещались фигуры святых равноапостольных Елены и Константина, а также царя Алексея Михайловича, царицы Марии Ильиничны и коленопреклонённого патриарха Никона. Впоследствии, когда он попал в опалу и был смещён, его изображение из композиции иконы удалили, и последующие списки с неё содержат лишь четыре фигуры. Среди образов, написанных в более поздний период, преобладает изображение святой Елены, держащей в руке небольшой крест, символизирующий её легендарную находку на месте распятия Христа.

Икона святой Елены. В чем помогает образ?

В российском православии сложилась традиция обращаться к равноапостольной царице Елене с самыми различными просьбами. Но чаще всего перед её святым образом молятся об исцелении от недугов и ниспослании здоровья себе и своим близким. Также к её помощи прибегают в случае материальных затруднений. Если молитва произносится с верой и упованием на милость Божью, то она бывает услышана, и просимое исполняется.

У иконы святой Елены есть одна, присущая лишь ей особенность. Если царица изображена вместе со своим сыном и правопреемником императором Константином, то к ней рекомендуется обращаться людям, занятым политической деятельностью и нуждающимся в поддержке. Такая молитва может быть актуальна в преддверии выборов и вселить надежду даже в тех кандидатов, которым больше рассчитывать не на что.

В наши дни среди изображений наиболее почитаемых в народе угодников Божьих присутствует и икона святой Елены. В Москве её замечательный образ можно увидеть в храме, принадлежащем приходу святых равноапостольных Константина и Елены в Митино. Она изображена держащей вместе со своим сыном святой крест, обретённый ею и дарованный всей христианской церкви. Кроме того, её образ можно найти практически в любом православном храме России и вознести перед ним свою молитву.

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А вы знали об этом?

Во многих пророчествах предсказано появление на небе некоего объекта – и это станет началом гибели всего живого. Сергий Радонежский предрек «небесное Светило», которое к Земле устремится. О появлении загадочной звезды говорил и пророк Аввакум. Появление сразу двух солнц предсказывал в XV веке францисканский монах Раньо Неро, прозванный «черным монахом». Он уверял, что на Земле невозможно будет жить из-за жары, поэтому человечеству придется переселяться в подземные города.

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