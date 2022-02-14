СНОУДЕН ОБЪЯВИЛ, ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ НУЖЕН КОРОНАВИРУС

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«Каждый ученый, каждый исследователь, который наблюдал за распространением коронавируса, знал, что пандемия произойдет, — заявил знаменитый разоблачитель Эдвард Сноуден в эксклюзивном интервью с соучредителем VICE Шейном Смитом. — Тем не менее, система подвела нас».

Нет ничего более предсказуемого, чем кризис общественного здравоохранения, объясняет Сноуден. И каждый академик, каждый исследователь знал, что дело идет к пандемии. В том числе спецслужбы. Китайское правительство постаралось выпроводить западных журналистов из страны именно в этот момент, когда появился спрос на достоверную информацию о развитии эпидемии, вспоминает разоблачитель.