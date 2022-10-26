Почему секретарь Есенина застрелилась на его могиле

«Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль, заброшу её далеко…»

Эти слова на смятой коробке папирос «Сафо» написала женщина незадолго до своей смерти. Кто она такая и что делала возле могилы поэта Сергея Есенина?

Это произошло 3 декабря 1926 года… Холодное декабрьское солнце уже клонилось к закату, когда на могиле Есенина люди обнаружили тело молодой женщины. Она застрелилась, держа в руке пачку папирос, на которой были какие-то строчки и несколько отметок карандашом. Женщина ушла из жизни по доброй воле. Сначала подумали, что она просто сумасшедшая, но когда выяснилось, кем она была для Есенина – все стало ясно.

Яркая и экзальтированная – такой знали Галину Бениславскую в определенных кругах. Она много чем увлекалась, была даже революционеркой и посидела за это в тюрьме. Девушка получила отличное образование. Но на работу в послереволюционное время ей идти не хотелось. Замужем тоже была – но супруг быстро ей надоел, и она развелась.

Галина была яркой и сумасбродной

Мужчин вокруг красивой Бениславской вилось немало. Она крутила интрижки до тех пор, пока не познакомилась с Сергеем Есениным. Первая встреча Бениславской и Есенина состоялась в одном из литературных салонов, куда нередко захаживал поэт.

Девушка влюбилась, и Сергей стал дня нее буквально центром мирозданья, смыслом жизни.

Мало того, что Есенин был поэтом – в то романтическое время это привлекало всех особ женского пола, так он обладал еще и симпатичным лицом и неплохой фигурой. Дамы млели от восторга, слушая, как Сергей декламирует свои произведения. У него было много женщин, и каждая думала, что имеет большие шансы на любовь. Но даже официальные браки Сергея не останавливали – он менял как жен, так и любовниц.

Однако у Галины Бениславской действительно было больше шансов, ведь поэт очень близко подпустил ее к себе, сделав своим секретарем. Галина, безмерно любившая поэта, старалась не обращать внимания на то, что тот в это время женился на Айседоре Дункан. Галина же просто служила своему «Богу», считая, что он выше ревности, выше упреков в неверности.

Галина Бениславская

У Галины Бениславской была большая квартира в Брюсовском переулке. Она пригласила Есенина жить у нее абсолютно без каких-либо компенсаций, за ее счет. Все дела его вела она: переговоры с издательствами, приведение в порядок записей, подготовки к чтениям и прочему.

Быт Есенина также был в руках Галина: она буквально прислуживала своему драгоценному поэту не хуже горничной. И иногда удовлетворяла постельные надобности поэта. И все это – просто так, лишь бы быть рядом. С ее стороны была безмерная любовь, с его стороны – даже капли той любви не было. Есенин видел в Бениславской лишь свою секретаршу.

Все мы знаем, что смерть Есенина – до сих пор загадка. Обстоятельства весьма странные, и мало кто даже тогда верил в версию самоубийства. Однако Бениславской в тот момент рядом с ним не было – она поехала на курорт, подлечить свои изрядно расшатанные нервы. Даже на похороны она не успела.

Вернувшись домой, Галина нашла не только рукописи и дневники Есенина, но и его револьвер – они покупали его вдвоем. Начались тусклые, полные мрака дни без любимого человека. Бениславская все чаще думала о револьвере. И вот, спустя почти год, женщина ближе к вечеру пошла навестить могилу Есенина, прихватив с собой финку и тот самый револьвер. На Ваганьковском уже никого не было – вечерело, да и нечего делать зимой в стужу на погосте.

Бениславская достала револьвер, направила его себе в грудь, но он дал осечку, потом еще одну… И так 5 раз – что она отметила на той коробке папирос… Последний выстрел удался.

На листе бумаги, лежавшем в кармане у Галины, были и другие строки: «Самоубилась» здесь, хотя и знаю, что после этого ещё больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет всё равно. В этой могиле для меня всё самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу»

Могила Есенина – рядом маленькое надгробие могилы Бениславской

Выстрел услышал сторож и прибежал на звук. Он увидел корчившуюся женщину у могилы Есенина. Пока он бегал за помощью, женщина еще дышала. Карета скорой помощи забрала секретаршу Есенина в Боткинскую больницу, где констатировали ее смерть.

Говорят, самоубийц на территории кладбища не хоронят. Но вот для Есенина (если брать в расчет официальную версию его смерти) и Бениславской сделали исключение. Ее похоронили рядом с могилой любимого поэта и сделали надпись: «Верная Галя». Правда, спустя какое-то время эту надпись кто-то заменил на более стандартную.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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